Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который собирал сведения о военных разработках в ракетостроительной отрасли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественные военные разработки в ракетостроительной отрасли.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили в украинскую спецслужбу.
Правоохранители задержали агента 6 мая 2020 при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.
По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия".
Лайк за відосік і чергову зірку черговому рос агенту в СБУ
Це "кіно" зняте щоб перевірити нового завербованого на вшивість та підняти по службі когось з СБУ (в інтересах ФСБ)
Сегодня в Украине невозможно рассказать анекдот, не смеются, думают пересказываешь новости. Тупое криворожское лошье за год превратила страну в посмешище и убило экономику! В 2017 узнавали что из Украины, обнимались и фотографировались, теперь иностранцы о нас думают как о дебилах, брезгливо отворачиваются.
Да і супротив він щось чинив не дуже, на расіє тітки від ментів відбиваються що по 10 тіл їх в автозак грузить, а тут так смірєнно склав ручки ззаду поки "спецназівець" шукає де там в нього кайданки
студія "квартал 95", *****
но потом вспомнил лица из опэ - и всё прошло..