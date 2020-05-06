Депутат Львовского горсовета подозревается в заключении договоров аренды по заниженным ставкам, - СБУ. ФОТО
По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении депутату Львовского облсовета, которая также возглавляет одно из управлений Львовского горсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По версии следствия, чиновница способствовала заключению договоров аренды с коммерческими и общественными структурами по необоснованно заниженным ставкам. Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам в разы меньше рыночных.
В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен.
Сейчас устанавливается причастность других должностных лиц Львовского городского совета к противоправной деятельности. Депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
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Свистун Інна Василівна
Об'єднання "Самопоміч"(привіт пану Андрійкові !)
Начальник управління комунальної власності
/Львівська міська рада
З цією "людиною Садового" на "схемі" давно треба було розібратись ,а змогло лише СБУ,бо прокуратура Львівщини куплена Садовим давно 'з потрохами"
Депутати Львівської міської ради висловили невдоволення роботою начальниці управління комунальної власності ЛМР Інни Свистун. Як розповіла депутатам чиновниця, діяло злочинне угруповання, яке привласнювало комунальні приміщення. На окремі об'єкти право власності реєстрували недобросовісні нотаріуси. Втім депутати заявили, що причина у стилі роботи управління, передає ІА Дивись.info
. «Ваша проблема набагато глибша. Ви намалювали собі образ королеви, надягнули корону У вас відсутні принципи комунікації. Ви маєте здатність привертати до себе злість. Ви умудрилися опустити депутатську комісії до такого рівня, до якого не дозволяв собі навіть мер Буняк. Ви не маєте поваги до волонтерів.
Ви не маєте поваги до військкомату, який просять приміщення.
Мене зараз не стільки цікавить скільки вкрали і скільки знайшли а скільки ще вкрадуть», - заявив депутат Григорій Козловський. «У місті немає господаря. Якби він був, то б у нас не крали з-під носа. Треба ставити питання про відповідальність керівництва міста в цілому», - заявив депутат Тарас Чолій.
Своєю чергою міський голова Андрій Садовий заступився за підлеглу.
Дивись.info - https://dyvys.info/2017/05/18/lvivski-deputaty-zvynuvatyly-svystun-u-bezgospodarnosti-cherez-vkradene-majno/