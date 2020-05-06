Депутат Львовского горсовета подозревается в заключении договоров аренды по заниженным ставкам, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении депутату Львовского облсовета, которая также возглавляет одно из управлений Львовского горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, чиновница способствовала заключению договоров аренды с коммерческими и общественными структурами по необоснованно заниженным ставкам. Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам в разы меньше рыночных.

В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен.

Сейчас устанавливается причастность других должностных лиц Львовского городского совета к противоправной деятельности. Депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Разоблачены организаторы нелегальных автоперевозок через оккупированную часть Донетчины в РФ, ежемесячная выручка составляла до 3 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж