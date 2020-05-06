Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж

5 и 6 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский в районе проведения операции Объединенных Сил вручил ведомственные награды военнослужащим на ротных и взводных опорных пунктах линии разграничения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Лучшие военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений получили ведомственные награды Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Піхота завжди попереду...", - сегодня профессиональный праздник пехотных подразделений украинской армии. ВИДЕО







Также смотрите: В Центральном военном госпитале вручили награды раненым воинам, которые проходят там лечение и реабилитацию. ФОТОрепортаж