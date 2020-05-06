Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж
5 и 6 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский в районе проведения операции Объединенных Сил вручил ведомственные награды военнослужащим на ротных и взводных опорных пунктах линии разграничения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Лучшие военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений получили ведомственные награды Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.
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Зельц
ссытопасается, что из его паганых рук не возьмут.
главнокакбыкомандующему некогда... у него ж есть "Мрия"...там же не отойти, даже в кусты...
замотали пасцана.. просто на износ работает...детей не видит...Ленку не...видит...
а это ж еще на карантине...только на вторую сотню дней зашел...а уже в мочалку...
Йому це не потрібно.
Зі святом вас, наші захисники !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!