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Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж

5 и 6 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский в районе проведения операции Объединенных Сил вручил ведомственные награды военнослужащим на ротных и взводных опорных пунктах линии разграничения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 01

Лучшие военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений получили ведомственные награды Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 02
Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 03
Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 04

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Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 05
Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 06
Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 07

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Воины-пехотинцы в зоне ООС получили ведомственные награды от Минобороны и Генштаба ВСУ 08

Автор: 

армия (8506) награда (1821) оборона (5252) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766) Александр Сырский (640)


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награды от Минобороны и Генштаба ВСУ.

Зельц ссыт опасается, что из его паганых рук не возьмут.
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06.05.2020 17:28 Ответить
ого...на ведомственные награды расщедрились...думал грамотками обойдуться...
главнокакбыкомандующему некогда... у него ж есть "Мрия"...там же не отойти, даже в кусты...
замотали пасцана.. просто на износ работает...детей не видит...Ленку не...видит...
а это ж еще на карантине...только на вторую сотню дней зашел...а уже в мочалку...
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06.05.2020 17:36 Ответить
А хоч би відосік записав, поздоровив хлопців.
Йому це не потрібно.
Зі святом вас, наші захисники !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 2816
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06.05.2020 17:51 Ответить
Обычный день контрактников,когда 73 процента избирателей сказала НАДОЕЛА ВОЙНА,и власть это поняла как то по свойму,что нужно с оккупантами не воевать, .а договариватьься о водном пространстве в Чёрном море.,о подаче Днепровской воды в на российские военные базы в Крым ,ведь все свои советские и чё тут стесняться ,можно ещё наказать зачинщиков Гражданского конфликта на Донбассе,а за Крым и о. Тузла можно тихо и шопотом,чтобы кремлёвского Фюрера не расстроить
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06.05.2020 18:05 Ответить
А нє льзя лі дєньгамі атблагадаріть ? Га, гавнокамандующій ?
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06.05.2020 18:28 Ответить
 
 