В порту "Южный" судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн. ФОТОрепортаж

Больше 8 тонн пальмового масла разлилось в акватории порта "Южный". Происшествие случилось еще 30 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом заявил вр.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Масло вылило судно Stavanger.

Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству в соответствии с "Положением о порядке исчисления размера возмещения и уплаты убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины.

По информации АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 кг. Сумма ущерба составляет 2 миллиона 416 тысяч 557 долларов США.

В соответствии с процедурой судно было задержано в порту пока владелец не компенсирует нанесенный ущерб. По предварительной информации, тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершено.

Судно построено в 2004 году. Длина 183 метра, ширина 32. Водоизмещение более 45 тысяч тонн, валовая вместимость 30 тысяч тонн.

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