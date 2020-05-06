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В порту "Южный" судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн. ФОТОрепортаж

Больше 8 тонн пальмового масла разлилось в акватории порта "Южный". Происшествие случилось еще 30 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом заявил вр.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Масло вылило судно Stavanger.

Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству в соответствии с "Положением о порядке исчисления размера возмещения и уплаты убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины.

По информации АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 кг. Сумма ущерба составляет 2 миллиона 416 тысяч 557 долларов США.

В соответствии с процедурой судно было задержано в порту пока владелец не компенсирует нанесенный ущерб. По предварительной информации, тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершено.

Судно построено в 2004 году. Длина 183 метра, ширина 32. Водоизмещение более 45 тысяч тонн, валовая вместимость 30 тысяч тонн.

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В порту Южный судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн 01
В порту Южный судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн 02
В порту Южный судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн 03

Автор: 

Одесса (7959) экология (1611) Южный (82) Фирсов Егор (154) пальмовое масло (2)


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Топ комментарии
+14
бо зедрисня знову дозволила її застосовувати?
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06.05.2020 17:55 Ответить
+12
и тебе рошен в штаны насрал
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06.05.2020 17:57 Ответить
+12
того кто везет сюда этот концероген нужно заставить его и всю его домовую книгу жрать эту дрянь суки
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06.05.2020 18:04 Ответить
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хто ще купляє печеньки всяких деліцій та цукерки всяких пошенів?, то ви все їсте оці тони пальмового масла. Від масла там тільки слово "масло".
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06.05.2020 18:58 Ответить
это пальмовый стеарин. вот его как раз и добавляют. для увеличения срока годности
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06.05.2020 19:10 Ответить
так пишуть масло! гідронізоване ще чи якесь там.
Вже в Україні практично не лишилося виробників без цієї гидоти. Крім шоколаду, а цукерки і не знайдеш.
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06.05.2020 19:13 Ответить
ты чего одинаковые комменты ляпаешь? Нероба!
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06.05.2020 19:21 Ответить
Нет никакого ущерба, сожрут мелкие твари (и будуточень довольными), а "штраф" - это банальгое вымогательство (рекет)!
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06.05.2020 19:20 Ответить
То не пальмова олія, то комбіжир, пам'ятаю коли в армії служив ще при совку нас таким годували
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06.05.2020 19:26 Ответить
В порту "Южный" судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн - Цензор.НЕТ 3272
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06.05.2020 19:42 Ответить
Как нас кормить,так это полезно,как в море попало,так по ихнему,зто как боевое отравляющее вещество.
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06.05.2020 22:15 Ответить
ЛЮДИ ДОЛЬШЕ ПОЖИВУТ !)
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07.05.2020 14:26 Ответить
Це ж скільки тепер печеньків буде без цієї дешевої пальмової гидоти
Воно як і лайно не тоне і не пертравлюється людиною
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07.05.2020 22:24 Ответить
вы что на украине хотите найти что-т о натуральное??? натуральное умерло в далеком 1995 году после того как власти пришел Кучма и который создал олигархат и фермеров, развалив все колхозы порезали все что двигалось все что построено-развали, теперь жрем один стрихнин((((
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08.05.2020 13:47 Ответить
"вы что на украине хотите найти что-т о"

Запомни, удмурт, не "на украине", а в Украине.
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09.05.2020 08:20 Ответить
для младшего удмурта, тут нет такой функции как редактирования, поэтому ошибки нет возможности исправить. Як ви кажете - удмурт, я такий удмурт що мене у дзеркалі пересмикнуло.
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18.05.2020 10:53 Ответить
Так малесенька історія:В українській літературній мові здавна існує традиційна форма "на Україні", "на Україну". Ця форма існує з того часу, відколи існує й назва "Україна"¹). Але останнім часом в еміграційній пресі штучно запроваджено й форму ''в Україні", "в Україну". Навколо цих двох форм виникла дискусія. Річ у тім, що деякі видавництва чітко дотримуються основної літературної форми "на Україні", "на Україну" (Енциклопедія Українознавства, **********, Нові дні та ін.). Але деякі інші видавництва запровадили форму "в Україні", "в Україну", мотивуючи тим, що ця остання форма "державницька" форма, як свідчення про незалежність України. Перша форма нібито "недержавницька".
Виникає питання: невже ми досі зневажали Україну, вживаючи форми "на Україні"? Невже й Шевченко зневажав Україну, коли вживав, крім "в Україну", і "на Україну"? Тому це питання спірне, бо слово тільки звук і важить не грама, а от любити країну в котрій живеш це зовсім інше!
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18.05.2020 10:59 Ответить
https://kak-pravilno.net/v-********-chi-na-********-yak-pravilno/ ЛікНеп для недолугої нульовки "https://censor.net/user/77440":
В Україні - єдиний правильний варіант вживання словосполучення в українській мові. За українським правописом з назвами держав завжди використовується прийменник «в»: в Греції, в Угорщині. Прийменник «на» використовується тільки з назвами територій: на Галичині, на Буковині.
Я живу в Україні.
В Україні почалася весна.
Євробачення знову відбудеться в Україні.

Неправильно
На Україні.
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19.05.2020 09:24 Ответить
Для недолугої нульовки https://censor.net/user/141932. Ви з головою дружите, де я з піною у роту доказую що правильно а що неправильно. Я би виправив але зробити цього не можу. Це вам ясно! Тому ця дискусія не має право на життя як і ваша силка на те що правильно що неправильно! Хто автор того що це є так!
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21.05.2020 16:24 Ответить
Дырявое корыто с **********, хорошо шо они на АЭС не работают
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11.05.2020 09:28 Ответить
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