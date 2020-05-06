Мужчина в попытке свести счеты с жизнью прыгнул в Днепр с пешеходного моста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники речной полиции спасли мужчину, который прыгнул с пешеходного моста в Днепр.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в дежурную часть столичной полиции от очевидцев поступило сообщение о том, что неизвестный спрыгнул с пешеходного моста в реку Днепр. На вызов немедленно прибыл наряд речной полиции города Киева на служебном катере.

Сейчас 34-летний пострадавший находится в лечебном учреждении где ему оказывается медицинская помощь в условиях стационара, его состояние стабильное. Полицейские предварительно выяснили, что мужчина пытался свести счеты с жизнью из-за личных трудностей.

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