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Мужчина в попытке свести счеты с жизнью прыгнул в Днепр с пешеходного моста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники речной полиции спасли мужчину, который прыгнул с пешеходного моста в Днепр.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в дежурную часть столичной полиции от очевидцев поступило сообщение о том, что неизвестный спрыгнул с пешеходного моста в реку Днепр. На вызов немедленно прибыл наряд речной полиции города Киева на служебном катере.

Сейчас 34-летний пострадавший находится в лечебном учреждении где ему оказывается медицинская помощь в условиях стационара, его состояние стабильное. Полицейские предварительно выяснили, что мужчина пытался свести счеты с жизнью из-за личных трудностей.

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Мужчина в попытке свести счеты с жизнью прыгнул в Днепр с пешеходного моста в Киеве 01
Мужчина в попытке свести счеты с жизнью прыгнул в Днепр с пешеходного моста в Киеве 02
Мужчина в попытке свести счеты с жизнью прыгнул в Днепр с пешеходного моста в Киеве 03

Днепр (4462) Киев (25793) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+12
а в лодці лежить сухий чоловік - як с гуся вода? Чи не долетів до води?
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06.05.2020 18:20 Ответить
+7
-- ти чєго?

-- любімая женщіна бросіла
-- нє убівайся - другую найдьош
-- она мєня с моста бросіла
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06.05.2020 18:42 Ответить
+6
напевно довго лежить, висох
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06.05.2020 18:23 Ответить
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que sera sera, whatever will be will be...
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06.05.2020 18:08 Ответить
молодцы спасатели.
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06.05.2020 18:09 Ответить
Та ну його нах (!) вода холодна як на льоднику ( подумав він ) поживу ще
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06.05.2020 18:11 Ответить
а в лодці лежить сухий чоловік - як с гуся вода? Чи не долетів до води?
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06.05.2020 18:20 Ответить
а може хлопці його у польоті перехопили ?)
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06.05.2020 18:23 Ответить
напевно довго лежить, висох
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06.05.2020 18:23 Ответить
Он прямо в лодку прыгнул
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06.05.2020 18:38 Ответить
Может, еще лед не растаял?
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06.05.2020 19:09 Ответить
дыпрысняк какой
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06.05.2020 18:24 Ответить
-- ти чєго?

-- любімая женщіна бросіла
-- нє убівайся - другую найдьош
-- она мєня с моста бросіла
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06.05.2020 18:42 Ответить
Голосував за ЗЕ і совість замучила.
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06.05.2020 18:33 Ответить
Голосував за зе і його холодильник переміг у битві з телевізором.
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06.05.2020 18:43 Ответить
У петякантропов совести вообще нет. Довели страну до ручки, а зелебоба продолжил ваше дело.
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06.05.2020 22:08 Ответить
В холодной воде тонуть хорошо.
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06.05.2020 19:10 Ответить
Докарантинился. А Ляшко сроки выхода из карантин продлевает и продлевает. Человек так и не дождался света в конце тоннеля. Карантин убивает
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06.05.2020 19:19 Ответить
Мне карантин нравится.
Все есть и никого нет.
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06.05.2020 19:27 Ответить
 
 