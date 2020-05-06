Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона. ФОТО
Таким образом спортсмены решили привлечь внимание к проблеме лесных пожаров.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу ФК "Динамо" в Фейсбуке.
"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".
Правда, бред? Мы тоже так думаем!", — сказано в сообщении.
Клуб опубликовал смонтированные фотографии того, как могли бы выглядеть стадионы, если бы на них жгли траву.
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"Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях, значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных", — пояснили в клубе.
"Динамо" призвало украинцев отказаться от пагубной традиции, а обо всех поджогах сообщать в полицию.
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некоторые дальше 1-2 предложений не читают...
как пойдут подпалы на стадионах (не дай Боже) скажут Динамовцы присоветовали газон обновить ))))
совсем на карантине ку-ку....
А щодо зафіксованих пожеж то це наслідки умисних підпалів в 99.9% випадках. Впевнений на 100%.
https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия». Под подозрением в поджоге заместитель мэра района Михаил Барс, начальник сельскохозяйственного отдела Михаил Тышкивский, специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов и пресс-секретарь администрации Екатерина Анисимова. На видео очевидец утверждает, что он застал чиновников, когда один из них поджигал лес, а другой - снимал всё это с квадрокоптера.... https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa читати далі
Вийди, чудо горохове, на грядку і покажи як пирій "запахівать"
Себе "запахай" краще в землю по шию - одним дурнем на землі стане менше.
Як задовбали орди ідіотів на цензорі з своїми "вумними" порадами. Крім клавіатури нічого в житті не бачили і сидять пишуть цілодобово. Воно, чудо горохове, ще мене ідіотом буде називати. Вламати б пару раз по черепку для розуму ...
А по суті - ти чудо дурне, безграмотне, нікчемне відірвись від клавіатури і сам хоч раз прополи грядку. Про "інші країни" телепень безмозглий калякає щось на клавіатурі. Ти там було ? Чудо... Ти там жило ???? Вийди краще на вулиці і попроси кого-небудь щоб тобі розбили дурну клепку для науки, а потім щось пиши....
От чучело. І воно ще буде питати за кого я голосував. Ти в дзеркало свій тупий качан бачило ?