Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона. ФОТО

Таким образом спортсмены решили привлечь внимание к проблеме лесных пожаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу ФК "Динамо" в Фейсбуке.

"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".

Правда, бред? Мы тоже так думаем!", — сказано в сообщении.

Клуб опубликовал смонтированные фотографии того, как могли бы выглядеть стадионы, если бы на них жгли траву.

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"Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях, значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных", — пояснили в клубе.

"Динамо" призвало украинцев отказаться от пагубной традиции, а обо всех поджогах сообщать в полицию.

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