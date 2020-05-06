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Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона. ФОТО

Таким образом спортсмены решили привлечь внимание к проблеме лесных пожаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу ФК "Динамо" в Фейсбуке.

"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".

Правда, бред? Мы тоже так думаем!", — сказано в сообщении.

Клуб опубликовал смонтированные фотографии того, как могли бы выглядеть стадионы, если бы на них жгли траву.

Футболисты Динамо показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона 01Футболисты Динамо показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона 02Футболисты Динамо показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона 03

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине внедряют систему спутникового мониторинга преступлений против окружающей среды, она уже помогла определить очаги пожаров в зоне ЧАЭС, - НПУ

"Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях, значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных", — пояснили в клубе.

"Динамо" призвало украинцев отказаться от пагубной традиции, а обо всех поджогах сообщать в полицию.

Также на Цензор.НЕТ: Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны. ФОТОрепортаж

Футболисты Динамо показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона 04

Автор: 

Динамо (789) пожар (5983) стадион (185) футбол (3589)


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Топ комментарии
+17
вы поосторожнее )))
некоторые дальше 1-2 предложений не читают...
как пойдут подпалы на стадионах (не дай Боже) скажут Динамовцы присоветовали газон обновить ))))
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06.05.2020 18:10 Ответить
+14
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 4514
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06.05.2020 18:30 Ответить
+6
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 2161
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06.05.2020 18:41 Ответить
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а что с них взять, кроме анализов.
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06.05.2020 18:09 Ответить
вы поосторожнее )))
некоторые дальше 1-2 предложений не читают...
как пойдут подпалы на стадионах (не дай Боже) скажут Динамовцы присоветовали газон обновить ))))
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06.05.2020 18:10 Ответить
лучше бы тренировались футбол играть, чем монтировать фотографии....
совсем на карантине ку-ку....
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06.05.2020 18:10 Ответить
Им не тренироваться футбол играть надо, а УЧИТЬСЯ!!!
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06.05.2020 18:14 Ответить
их учить - только портить.
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06.05.2020 18:15 Ответить
А можно ли испортить то чего нет?
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06.05.2020 18:24 Ответить
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 2161
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06.05.2020 18:41 Ответить
Да еще месяца 3 гарантирую, не проиграет.
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06.05.2020 18:46 Ответить
Наверно будут чемпионами.
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06.05.2020 19:11 Ответить
А чья команда была на поле во время этой акции?
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06.05.2020 18:13 Ответить
Где ж теперь будут проводить домашние матчи такие конкретно киевские команды как Олимпик Даунецк, Зоря Лоханск и Колос Коваливка?
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06.05.2020 18:19 Ответить
"Зоря" в Запорожье уже 6 лет
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06.05.2020 19:27 Ответить
Различее боксера и футболиста, у боксера в детстве были мозги, их отбили, а у футболистов их и не было.
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06.05.2020 18:19 Ответить
С мозгами боксерами не идут...
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06.05.2020 19:58 Ответить
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 4514
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06.05.2020 18:30 Ответить
))
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06.05.2020 18:38 Ответить
Всю цю ситуацію з боротьбою з лісовими пожежами я б назвав "застав дурня богу молитися він і лоба поб'є". Бур'ян на полях спалюють вже навіть не сотні а тисячі років. І правильно роблять ! А що з ним робити ? Випалювати "ураганом", "раундапом" чи іншими гербіцидами ? І це буде більш екологічно ? Ну так може розмірковувати тільки тупий чиновник. Спалювати набагато більш безпечніше і екологічніше. Природа з наслідками такого вогню сама чудово справиться. Будь тільки поряд і не давай вогню розростатися.
А щодо зафіксованих пожеж то це наслідки умисних підпалів в 99.9% випадках. Впевнений на 100%.
https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия». Под подозрением в поджоге заместитель мэра района Михаил Барс, начальник сельскохозяйственного отдела Михаил Тышкивский, специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов и пресс-секретарь администрации Екатерина Анисимова. На видео очевидец утверждает, что он застал чиновников, когда один из них поджигал лес, а другой - снимал всё это с квадрокоптера.... https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa читати далі
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06.05.2020 18:33 Ответить
Ты идиот, пожнивные остатки ли мелко запахиваются или дискуются, а на лугах бурьяна не бывает, иначе это не луг.
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06.05.2020 18:41 Ответить
На огороді залишки завжди спалюють , вересень-жовтень, потім оранка
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06.05.2020 20:23 Ответить
Ефективніше закопувати, компостувати. А ці всі дикунські традиції запхати у дупу.
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06.05.2020 21:18 Ответить
Кучі бур'янів з насінням закопувати, компостувати? Ну-ну...
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10.05.2020 00:27 Ответить
"запахиваются" ????? Ти пирій будеш "запахивать"???? От ідіот....... Господи і це чудо ще щось пише. Де такі ідіоти беруться.

Вийди, чудо горохове, на грядку і покажи як пирій "запахівать"
Себе "запахай" краще в землю по шию - одним дурнем на землі стане менше.
Як задовбали орди ідіотів на цензорі з своїми "вумними" порадами. Крім клавіатури нічого в житті не бачили і сидять пишуть цілодобово. Воно, чудо горохове, ще мене ідіотом буде називати. Вламати б пару раз по черепку для розуму ...
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07.05.2020 08:38 Ответить
Про "запахивать" пирій влучно сказано. Але переходити на рівень образ не варто.
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10.05.2020 00:31 Ответить
зелений електорат? Палити сухостої неможна!!!
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06.05.2020 19:54 Ответить
"палити сухостої не можна" - оооо..... Так ,так.. Дебіл телевізор надивився - там останні пару тижнів це часто передають. А крім телевізора і комп'ютера чудо нічого в житті не бачило ?
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07.05.2020 08:40 Ответить
Ти падло смердюче, довбаний кретин, хоча б раз пройщовся по згарищю спаленої біля поля рудки чи біля ріки камишу, по весні і порахував кількість нор та гнізд які там були. Я б пристрелив би на місці такого палія. Коли останній раз таке бачив, рушниця була собою...
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07.05.2020 14:39 Ответить
Дебіл. Подивись як в інших країнах роблять. Те за зеленсього голосував?
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06.05.2020 21:17 Ответить
Ти дрібне, слизьке, липке, вонюче, мерзенне створіння.. Твоя мамка алкоголічка ? Так, так , знаю - від нормальної таке не народиться. Тобі їбальник ніколи не розбивали для розуму ? Розбивали напевно і не раз - ти вмієш нарватись. І правильно робили. І ще не раз будуть розбивати - це тобі корисно для розуму.
А по суті - ти чудо дурне, безграмотне, нікчемне відірвись від клавіатури і сам хоч раз прополи грядку. Про "інші країни" телепень безмозглий калякає щось на клавіатурі. Ти там було ? Чудо... Ти там жило ???? Вийди краще на вулиці і попроси кого-небудь щоб тобі розбили дурну клепку для науки, а потім щось пиши....
От чучело. І воно ще буде питати за кого я голосував. Ти в дзеркало свій тупий качан бачило ?
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07.05.2020 08:28 Ответить
То це смердючий троль. В спам се бидло.
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07.05.2020 14:40 Ответить
ти ідіот? навіть раніше, при СРСР, і то інколи випалювали стерню тільки при глубокій вспашці під корнеплоди, в основному під буряк цукровий та кормовий, якщо садився після злаків. В інших випадках солому збирали для тваринництва. Коли перестали збирати солому, то її подрібнювали та перепахували, а для швидкого розкладання соломи використовують певні препарати. А запалити попробуй волосся на своїй макітрі, може таракани там запечуться та не будуть бредові ідеї видумувати
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29.07.2020 13:05 Ответить
А на складах боеприпасов слабо??? В забайкалье такое сделали один раз пьяные господа офицеры....ничего не взорвалось но всех понизили в должности и звании
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06.05.2020 18:34 Ответить
 
 