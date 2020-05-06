СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в операции Объединенных сил, задержали жителя Мариуполя, который занимался изготовлением и сбытом амфетамина в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, нарколабораторию по синтезу психотропных веществ, мужчина обустроил в двух арендованных квартирах в центре города. Сырье для изготовления наркотиков он получал по почте от наркодельцов из Киева и Днепра. Клиентов злоумышленник подыскивал через один из популярных мессенджеров и доставлял заказ лично и через систему закладок. По оперативной информации ежемесячно он сбывал почти полкилограмма "товара".

Правоохранители задержали наркодельца соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта наркотиков. Во время обысков по месту производства психотропных оперативники изъяли оборудование для изготовления наркотических веществ, 18 килограммов прекурсоров, 50 граммов амфетамина, оружие, банковские карты, мобильные телефоны.

Ориентировочная стоимость партии изъятых наркотиков составляет 400 000 гривен по теневым расценкам.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

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