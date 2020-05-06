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СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в операции Объединенных сил, задержали жителя Мариуполя, который занимался изготовлением и сбытом амфетамина в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, нарколабораторию по синтезу психотропных веществ, мужчина обустроил в двух арендованных квартирах в центре города. Сырье для изготовления наркотиков он получал по почте от наркодельцов из Киева и Днепра. Клиентов злоумышленник подыскивал через один из популярных мессенджеров и доставлял заказ лично и через систему закладок. По оперативной информации ежемесячно он сбывал почти полкилограмма "товара".

Правоохранители задержали наркодельца соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта наркотиков. Во время обысков по месту производства психотропных оперативники изъяли оборудование для изготовления наркотических веществ, 18 килограммов прекурсоров, 50 граммов амфетамина, оружие, банковские карты, мобильные телефоны.
Ориентировочная стоимость партии изъятых наркотиков составляет 400 000 гривен по теневым расценкам.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги. ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн 01
СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн 02
СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн 03
СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн 04
СБУ ликвидировала нарколабоарторию в Мариуполе - изъято амфетамина на 400 тыс грн 05

Автор: 

Мариуполь (5735) наркотики (2159) СБУ (20124)


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Все и так знали, что дамбасы - конченые наркоты. Потому, что только наркоты могут предать свою Родину!
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06.05.2020 18:18 Ответить
пошлите эту мразь лесопосадки чистить на целый год за похлёбку
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06.05.2020 18:19 Ответить
Це по курсу НБУ 400 тисяч? ))) А який сьогодні курс на коноплю?..
Звучить як оголошення про наявність нормальної партії товару? Якось воно по Фрейду такі звіти.
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06.05.2020 18:22 Ответить
Мабуть не одна людина втратила життя завдяки наркоторгівлі цього маріупільця.
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06.05.2020 18:24 Ответить
Говнюк.
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06.05.2020 18:27 Ответить
Так то ж не наркотики,то была научная лаборатория против корановируса таблетки выпускала.
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06.05.2020 18:32 Ответить
А толку, да никакого! Помните как взяли автобус с 400 кг кокса, и что, кто нибудь сел, да никто, их выпустилипод залог на следующий день, и они продолжат торговать т.к. когда подозреваемый уже раз был пойман, он может после выхода под залог дальше себе торговать и никто ничего ему не сделает, и это по нашим законам! Даже повторно арестовать не могут , хоть тонну кокаина вези... Вот такой он самый справедливый и гуманный суд... А дальше , пока идет следсвие годами, подкупят кого нужно и дело с концом.. И никто никого не посадит...
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06.05.2020 18:38 Ответить
"Оружие" очень похоже на револьвер флобера stalker! Не оружие короче никакое...
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06.05.2020 20:57 Ответить
А В КИЕВЕ !?)
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07.05.2020 09:30 Ответить
 
 