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Новости Фото Оборона
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Украина заняла 35 место из 169 в рейтинге стран по расходам на оборону SIPRI. ИНФОГРАФИКА

Согласно ежегодному отчету Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), в прошлом году на оборону государства мира в целом потратили $1917 млрд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Сергея Полищука для AрміяInform, если сравнить с 2018 годом, эта сумма выросла на 3,6 процента и оказалась крупнейшим ежегодным ростом расходов с 2010 года (на 7,2%, если сравнивать с 2010 годом).

Всего в прошлом году расходы на оборону на планете составляли 2,2% мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека.

Первые 5 позиций в рейтинге расходов на оборону заняли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На их долю пришлись 62 процента всех мировых расходов.

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Военные расходы США в 2019 году выросли на 5,3 процента до общего числа в $732 миллиарда, что составляет 38 процентов мировых военных расходов. Только это увеличение эквивалентно совокупности военных расходов, например, Германии в 2019 году.

Согласно данным исследований SIPRI, Украина в 2019-м продолжила наращивать оборонный бюджет. Так, в прошлом году он составлял $5,2 миллиарда, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Доля военных расходов Украины составляла 3,4% от ВВП. Без учета России, это самые высокие показатели среди стран Восточной Европы. В рейтинге SIPRI Украина за год поднялась на 6 позиций и заняла 35 место среди 169 стран мира (в 2018-м мы были на 41-м). Уместно добавить, что оборонительные расходы Украины относительно 2010 года выросли на 132 процента.

Украина заняла 35 место из 169 в рейтинге стран по расходам на оборону SIPRI 01

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Украина заняла 35 место из 169 в рейтинге стран по расходам на оборону SIPRI 02
Украина заняла 35 место из 169 в рейтинге стран по расходам на оборону SIPRI 03

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Автор: 

оборона (5252) расходы (146) рейтинг (1643)


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Топ комментарии
+11
вот только в этой пэрэмоге есть три зашквара: 1. маленькая греция, которая ни скем не воюет имет бюджет больше нашего. 2. ни в одной из стран, которые выше нас в рейтинге, президент не уничтожает собственный впк закрывая стратегически важные предприятия. 3. ни в одной из этих топовых стран, презедент не дает приказ войскам отступать вглубь своей территории.
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06.05.2020 20:23 Ответить
+8
саудовская аравия в войне вообще не будет учавствовать. индия не прийдет на войну, а у Китая расширится территория где-то до волги.
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06.05.2020 20:27 Ответить
+5
А готова ли армия ВСУ противодействии полномасштабной российской агрессии??!
Не думаю и это вряд ли... с учетом того что армия на считу 250 тыс...это мало.. для населения 37-40 млн Украины.

С таким коварным врагом, и фашиствующим соседом как РФ, с имперскими замашками.... Армию ВСУ нужно увеличивать....и резерв военной техники тоже увеличить, танков, артиллерии, военная авиация, особенно ракетного вооружения должно быть больше....на случай полномасштабной войны. РФ в покое Украину не оставит, это на долго...если канешно не развалится раньше Рашка, тогда Украина выдохнет спокойно.
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07.05.2020 19:52 Ответить
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"6 мая 2020
В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый.
В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.
Известно, что ученый, вероятнее всего, был знаком со своим убийцей - им оказался некий 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой. Сообщается, что Бин Лю был убит выстрелами в голову и шею. Мотивы преступления пока не известны.
Отмечается, что Бин находился на грани важного прорыва в понимании клеточных механизмов, лежащих в основе коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. "
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06.05.2020 20:00 Ответить
выглядит так, как будто исследования господина Лю представляли серьёзную угрозу для чьих-то коммерческих интересов.
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06.05.2020 20:41 Ответить
А вот интересно, если Китай, Индия, Роисся и Саудовская Аравия совместно нападут на США, кто победит?
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06.05.2020 20:10 Ответить
сша! а знаешь почему? потому, что в штатах учатся детки всей элиты этих стран.
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06.05.2020 20:19 Ответить
А если Индия, Роисся и Саудовская Аравия совместно нападут на Китай?
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06.05.2020 20:20 Ответить
саудовская аравия в войне вообще не будет учавствовать. индия не прийдет на войну, а у Китая расширится территория где-то до волги.
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06.05.2020 20:27 Ответить
А если к ним присоединятся Япония и Южная Корея?
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06.05.2020 20:34 Ответить
Эти в сильной связке с США. Сами не полезут.
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06.05.2020 20:42 Ответить
А если и США присоединятся?
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06.05.2020 20:44 Ответить
ууу.... за что воюем? до безоговорочной капитуляции?
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06.05.2020 20:48 Ответить
Допустим да.
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06.05.2020 20:49 Ответить
не завалят.
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06.05.2020 20:51 Ответить

Это на уровне "Папа, а если лев подерётся с акулой - кто победит?"
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06.05.2020 21:48 Ответить
Проиграют все, ибо в ход пойдёт ядерное, химическое, бактериологическое и прочее ОМП.

Саудовская Аравия на США???!!! А я думал Джон Леннон был сказочным мечтателем.
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07.05.2020 10:29 Ответить
вот только в этой пэрэмоге есть три зашквара: 1. маленькая греция, которая ни скем не воюет имет бюджет больше нашего. 2. ни в одной из стран, которые выше нас в рейтинге, президент не уничтожает собственный впк закрывая стратегически важные предприятия. 3. ни в одной из этих топовых стран, презедент не дает приказ войскам отступать вглубь своей территории.
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06.05.2020 20:23 Ответить
Греція має давній конфлікт з дуже сильною Туреччиною..Раджу заїхати на один із заводів оборонпрому..Сьогодні не 1940 рік, та не ліси Карела, а степ..тому без яз та авіації з кацапнею бодатися значно важче..
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06.05.2020 22:12 Ответить
Мы и по разоружению обогнали всех - 5 складов на воздух, на полтриллиона баксов. А что там с патронным заводом-то? Не нужен?
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06.05.2020 20:26 Ответить
"0,5 триллиона баксов" - это ты на калькуляторе посчитал или у тебя есть свой секретный алгоритм?
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06.05.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/user/455665 Это примерная стоимость, всех боеприпасов, на всех сгоревших складах. Хотя, скорее всего, бОльшая часть их была украдена, до взрывов. А что тебе не нравится? Если пруфы надо - ищи, я же нашел инфу.
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06.05.2020 20:38 Ответить
США тратит на армию 2 миллиарда долларов в день(!). Это годовой бюджет Грузии. Просто невозможно осмыслить, на что тратятся такие астрономические суммы. Зачем.
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06.05.2020 21:22 Ответить
https://censor.net/user/468277 Содержание баз, по всему миру.
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06.05.2020 21:29 Ответить
На то, чтобы русня даже не думала рыпнуться.
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06.05.2020 21:32 Ответить
Да любой стране дай такие деньги, даже Украина построила бы два, нет три межгалактических флота, импортных.
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06.05.2020 21:34 Ответить
Чтобы что-то подобное построить, надо иметь мощный научно-технический потенциал и развитую экономику. Дай папуасам хоть триллион - что они построят?
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07.05.2020 08:12 Ответить
За тем чтобы сохранять мировой порядок. Без этого в мире давно царил бы хаос. А хаос не выгоден их экономике. Они тратят деньги чтобы делать еще большие деньги. Все просто.
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07.05.2020 13:54 Ответить
Даже Мексика тратит больше у которой нет ни танков, ни САУ ни ударных вертолетов, и есть всего 10 истребителей 60-ых годов. О какой силе нашей армии можно говорить после этого?
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07.05.2020 13:48 Ответить
Поїдь на пєрєдок, скажи це нашим пацанам з ЗСУ що вони слаба армія, щоб вони тебе підсрачниками ло Київа спровадили
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07.05.2020 14:15 Ответить
Оця мексиканська армія ?

Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI - Цензор.НЕТ 7182
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07.05.2020 14:17 Ответить
Наша латана радянська техніка це вже анохронізм як що брати до уваги розробку лазерної, цифрової, дроїдної зброї на Заході.
Ну що Зе коли там "Оплоти" у ЗСУ почнуть з являтись масово?
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07.05.2020 14:12 Ответить
А готова ли армия ВСУ противодействии полномасштабной российской агрессии??!
Не думаю и это вряд ли... с учетом того что армия на считу 250 тыс...это мало.. для населения 37-40 млн Украины.

С таким коварным врагом, и фашиствующим соседом как РФ, с имперскими замашками.... Армию ВСУ нужно увеличивать....и резерв военной техники тоже увеличить, танков, артиллерии, военная авиация, особенно ракетного вооружения должно быть больше....на случай полномасштабной войны. РФ в покое Украину не оставит, это на долго...если канешно не развалится раньше Рашка, тогда Украина выдохнет спокойно.
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07.05.2020 19:52 Ответить
 
 