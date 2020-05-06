Украина заняла 35 место из 169 в рейтинге стран по расходам на оборону SIPRI. ИНФОГРАФИКА

Согласно ежегодному отчету Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), в прошлом году на оборону государства мира в целом потратили $1917 млрд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Сергея Полищука для AрміяInform, если сравнить с 2018 годом, эта сумма выросла на 3,6 процента и оказалась крупнейшим ежегодным ростом расходов с 2010 года (на 7,2%, если сравнивать с 2010 годом).

Всего в прошлом году расходы на оборону на планете составляли 2,2% мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека.

Первые 5 позиций в рейтинге расходов на оборону заняли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На их долю пришлись 62 процента всех мировых расходов.

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Военные расходы США в 2019 году выросли на 5,3 процента до общего числа в $732 миллиарда, что составляет 38 процентов мировых военных расходов. Только это увеличение эквивалентно совокупности военных расходов, например, Германии в 2019 году.

Согласно данным исследований SIPRI, Украина в 2019-м продолжила наращивать оборонный бюджет. Так, в прошлом году он составлял $5,2 миллиарда, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Доля военных расходов Украины составляла 3,4% от ВВП. Без учета России, это самые высокие показатели среди стран Восточной Европы. В рейтинге SIPRI Украина за год поднялась на 6 позиций и заняла 35 место среди 169 стран мира (в 2018-м мы были на 41-м). Уместно добавить, что оборонительные расходы Украины относительно 2010 года выросли на 132 процента.

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