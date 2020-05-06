Украина заняла 35 место из 169 в рейтинге стран по расходам на оборону SIPRI. ИНФОГРАФИКА
Согласно ежегодному отчету Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), в прошлом году на оборону государства мира в целом потратили $1917 млрд.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Сергея Полищука для AрміяInform, если сравнить с 2018 годом, эта сумма выросла на 3,6 процента и оказалась крупнейшим ежегодным ростом расходов с 2010 года (на 7,2%, если сравнивать с 2010 годом).
Всего в прошлом году расходы на оборону на планете составляли 2,2% мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека.
Первые 5 позиций в рейтинге расходов на оборону заняли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На их долю пришлись 62 процента всех мировых расходов.
Военные расходы США в 2019 году выросли на 5,3 процента до общего числа в $732 миллиарда, что составляет 38 процентов мировых военных расходов. Только это увеличение эквивалентно совокупности военных расходов, например, Германии в 2019 году.
Согласно данным исследований SIPRI, Украина в 2019-м продолжила наращивать оборонный бюджет. Так, в прошлом году он составлял $5,2 миллиарда, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Доля военных расходов Украины составляла 3,4% от ВВП. Без учета России, это самые высокие показатели среди стран Восточной Европы. В рейтинге SIPRI Украина за год поднялась на 6 позиций и заняла 35 место среди 169 стран мира (в 2018-м мы были на 41-м). Уместно добавить, что оборонительные расходы Украины относительно 2010 года выросли на 132 процента.
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В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый.
В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.
Известно, что ученый, вероятнее всего, был знаком со своим убийцей - им оказался некий 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой. Сообщается, что Бин Лю был убит выстрелами в голову и шею. Мотивы преступления пока не известны.
Отмечается, что Бин находился на грани важного прорыва в понимании клеточных механизмов, лежащих в основе коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. "
Это на уровне "Папа, а если лев подерётся с акулой - кто победит?"
Саудовская Аравия на США???!!! А я думал Джон Леннон был сказочным мечтателем.
Ну що Зе коли там "Оплоти" у ЗСУ почнуть з являтись масово?
Не думаю и это вряд ли... с учетом того что армия на считу 250 тыс...это мало.. для населения 37-40 млн Украины.
С таким коварным врагом, и фашиствующим соседом как РФ, с имперскими замашками.... Армию ВСУ нужно увеличивать....и резерв военной техники тоже увеличить, танков, артиллерии, военная авиация, особенно ракетного вооружения должно быть больше....на случай полномасштабной войны. РФ в покое Украину не оставит, это на долго...если канешно не развалится раньше Рашка, тогда Украина выдохнет спокойно.