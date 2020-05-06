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Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

6 мая, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и области проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек, которые занимались вымогательством денежных средств .

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области

В сообщении отмечается: "Установлено, что в состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника.

Злоумышленники придумали схему "легкого заработка".

По версии следствия установлено, что двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим приспешникам. Те, в свою очередь, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства.

После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки.

В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму 175 тысяч долларов США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР завершило расследование дела банды "оборотней в погонах" на Киевщине, в которую входили правоохранители и криминальные авторитеты, - Варченко

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства преступников правоохранителями выявлено и изъято: денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - подчеркнули в прокуратуре.

Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура 01
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура 02
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура 03
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура 04
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура 05
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура 06

Автор: 

Киевская область (4238) ОПГ (260) оборотни в погонах (53)


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Топ комментарии
+31
- Сема, ты знаешь, что нас вчера обокрали ?
- Ну и шо, вы вызывали полицию ?
- Вызывали. Говорят, шо не они.
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06.05.2020 20:58 Ответить
+17
Да, люстрацию полицейских окончательно похерили. Те же бандиты, но только в погонах.
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06.05.2020 20:56 Ответить
+13
Ладно Баканов в СБУ дилетант. А вот Аваков? Каждую неделю ловят оборотней в ментовских погонах, а Авакову все ни почем. Как с гуся вода, весь "белый и пушистый"
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6794
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06.05.2020 21:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
интересно кто мог нагнуть СБУшника или депутат от СН или олигарх
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06.05.2020 20:55 Ответить
Зразу вірити інформації зарано. Хто є ху - час покаже.
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06.05.2020 21:19 Ответить
Главу СБУ нужно давно снимать с должности, еще после того кассетного скандала с крышеванием черного бизнеса. И сегодня зеленая " слуга" рассказала как СБУ крышует незаконный игорный бизнес.Я так поняла, что им за преступной деятельностью некогда заниматься своими прямыми обязанностями.Что скажет Зеленый клоун, Шмыга и Разумков интересно? Или они ждут окончания карантина и митингов против их дрянной обоср-вшейся власти?
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07.05.2020 19:30 Ответить
Вони працювали під прикриттям, для боротьби з корупцією!
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06.05.2020 20:56 Ответить
Орлы!!!! Собакова.
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06.05.2020 21:49 Ответить
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06.05.2020 21:52 Ответить
Эт вы ещё рюкзаки не видели
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06.05.2020 23:13 Ответить
СБУ - це орли Потроха.
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07.05.2020 05:52 Ответить
Казломордый ордынец,пасть заткни, балалаечник
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07.05.2020 09:55 Ответить
Угу, особенно Бакланов
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07.05.2020 12:17 Ответить
"что в состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника Источник: https://censor.net/p3193879" - верхушка бандитского айсберга в рядах органов!!
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06.05.2020 20:56 Ответить
вже якось і звично шо поліція замішана. хоч і не повинно так бути
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06.05.2020 20:56 Ответить
Да, люстрацию полицейских окончательно похерили. Те же бандиты, но только в погонах.
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06.05.2020 20:56 Ответить
https://censor.net/user/333997 Люстрация незаконна и неэффективна, потому суды и восстанавливают всех. Надо увольнять, за проступки и сажать, за преступления. Хотя, там проблема с верха идет.
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06.05.2020 21:23 Ответить
Так и увольнения неэффективны, суды потом восстанавливают с выплатой зарплаты за весь период. Неэффективны также суды за преступления.
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06.05.2020 22:05 Ответить
починати треба було з суддівської реформи
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07.05.2020 07:58 Ответить
та да
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07.05.2020 09:08 Ответить
Це доказ того, що Потрошенко лише трендів, а не проводив реформи.
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07.05.2020 05:53 Ответить
це доказ того, що коломойша з мордовією знюхався
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07.05.2020 07:58 Ответить
- Сема, ты знаешь, что нас вчера обокрали ?
- Ну и шо, вы вызывали полицию ?
- Вызывали. Говорят, шо не они.
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06.05.2020 20:58 Ответить
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06.05.2020 21:06 Ответить
А еще говорят, что у нас конфликты СБУ и му...оров
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06.05.2020 20:59 Ответить
"После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки" - даже не скрывали, кто они, думаю для жертв это тоже не было "неожиданостью"! Лишнее подтверждение, что мент это не профессия, а разновидность бандита (только самая мерзкая, коварная и подлая)!
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06.05.2020 21:00 Ответить
Хто казав,що хозяїн собаки в Одесі був не правий? Банду в погонах треба спочатку знищувати.Авакяшку на гиляку.
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06.05.2020 21:02 Ответить
колонка JBL Party 200 тоже внезакона ??? ...шлепанцев не хватает для полной картины ..расскажу вам случай из жизни правдивый ...ограбили чечены человека .терпила подключил СБУ и на стрелке чечены чуть не вы...ли сбушников ...СБУ ели замяли ситуацию на мирувую с чеченами
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06.05.2020 21:02 Ответить
так розказуеш, що прям вірити хоцца
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07.05.2020 08:01 Ответить
Як підло ! Спершу прикидались чесними бандюками,а потім :"Ми із органов,дєньгі давай !!!"
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06.05.2020 21:06 Ответить
А хоть одна большая банда в Украине есть в которой нет сотрудников спецслужб или мусоров? Мусора ето и есть бандиты только их главари у власти.
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06.05.2020 21:17 Ответить
Помню во временя Пети говорили что нельзя распускать мусоров и СБУшников потому что они уйдут в боевики. Хорошо хоть ети в боевики не ушли а остались в Украине, верно?
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06.05.2020 21:18 Ответить
Точно! Особенно непотопляемый Рюкзаков, Бубочкина - опора и надежда. Кста, странно, нацгвардия "созданная порохом для узурпации власти"(с), верой и правдой служит бубочке. Диссонанс, однако, не находите?
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06.05.2020 21:53 Ответить
Тут нужно уточнять. * Нацгвардия* созданная бандитом, для бандитских целей и служит бандитам, внезависимости какие бандиты при власти
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06.05.2020 22:14 Ответить
То есть, вы признаёте что привели бандита к власти? Так и запишем...
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06.05.2020 23:12 Ответить
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине

.... проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек,Источник: https://censor.net/p3193879

Так "ликвидировали", или "по задержанию"?
Это, вообще-то, немного разные вещи. Ликвидировали, это как бы на ноль умножили и закопали, а задержали - это как бы на некоторое время "отправили с работы в неоплачиваемый отпуск" и, возможно, поместят на некоторое время "на карантин"(но наверное возьмут по 100 гривен и отправят домой, строго-на-строго приказав сидеть на диване ни в коем случае не уезжать в Донецк, в Крым или в Ростов ...)
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06.05.2020 21:20 Ответить
це точно, не ліквідували, а презупинили бурхливу діяльність
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07.05.2020 08:02 Ответить
это такие "робин-гуды" сегодняшние - "кармелюки" и "довбуши"...- такое время впереди...
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07.05.2020 18:11 Ответить
Сегодня утром женщину задержали с пленником в подвале.Моё предположение .Это развитие утрешнего дела.Суд отпуститна поруки некоторым.
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06.05.2020 21:20 Ответить
мне интересно...переатестация ментов и сбшников будет???????????
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06.05.2020 21:21 Ответить
Нет, и нет, всё уже успешно реформавоно ще при святом Петре.
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07.05.2020 18:01 Ответить
Ладно Баканов в СБУ дилетант. А вот Аваков? Каждую неделю ловят оборотней в ментовских погонах, а Авакову все ни почем. Как с гуся вода, весь "белый и пушистый"
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6794
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06.05.2020 21:24 Ответить
оборотни...
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06.05.2020 21:26 Ответить
Полицейских надо тестировать раз в год на детекторе. И все. 1. Вы ездили в этом году бухим за рулём. 2. Сколько раз брали деньги и контрольный 3. Вы зеленского поддерживаете?
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06.05.2020 21:26 Ответить
це не банда це її філіали(сбу+мвд) під кураторством російської фсб розкидані по всій Україні...
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06.05.2020 21:36 Ответить
Это ещё не все, надо тщательней "поскребти по сусекам".
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06.05.2020 21:40 Ответить
так сейчас главные бандиты -это сбу и менты
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06.05.2020 21:41 Ответить
***
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- такая фигня сына... тут обязательно надо на погоны смотреть...
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06.05.2020 21:42 Ответить
Цирк, тай годі, так там, одна взагалі суцільна банда...
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06.05.2020 21:46 Ответить
Ликвидировали банду....Насмерть ...
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06.05.2020 21:47 Ответить
не верю я. это же нова полиция-очьень важьно.
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06.05.2020 21:54 Ответить
"Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура..."

Не пишіть дурниць! "Ліквідували" це коли "сєкір башка", а тут просто затримали.
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06.05.2020 21:57 Ответить
Судя по всему, совместная преступная деятельность, это то немногое, что объединяет наших силовиков...
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06.05.2020 21:58 Ответить
Банду из 5 человек ... ликвидировали.

Не вижу 5 трупов. Ах не совсем что бы ликвидировали.. просто временно в другое место поселили.. Так это не называется "ликвидировали".
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06.05.2020 22:01 Ответить
Було б набагато краще,якби їх дійсно ліквідували.При затриманні.А то зараз набіжать адвокати,і все піде так,як і повинно бути- спочатку відпустять під заставу,потім пару років справу будуть тіпа розслідувать,ще стільки ж вона буде валятись по судам,ну і т.д...
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06.05.2020 22:09 Ответить
Их задержали потому что они в Киеве видимо не на того наехали, а сколько таких ещё по регионам ?
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06.05.2020 22:30 Ответить
Вот вроде кто не знает что в любой банде больше половины это сотрудники органов.
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06.05.2020 22:32 Ответить
Ликвидировали банду?!
Да вы гоните!
Через пару месяцев портновско-зеленские судьи отправят "старателей" под домашний арест, а там, глядишь, и заграница!
Хотя, такие кадры ещё зелёным послужат...
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06.05.2020 22:44 Ответить
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8582
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06.05.2020 23:09 Ответить
картинка из 90-х, видимо мы уже на пороге новых 90-х
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07.05.2020 00:49 Ответить
Случайно взяли не тех...
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06.05.2020 23:10 Ответить
Авакова-в ОТСТАВКУ!
его соколы.
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06.05.2020 23:36 Ответить
Да, создал Потрох систему.
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07.05.2020 05:54 Ответить
-Хто всрався?

-Невістка...
-А де вона?
-В полі...
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07.05.2020 08:39 Ответить
А що в Україні діють банди без участі поліцаїв і сбушників?
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07.05.2020 07:18 Ответить
Ждите, скоро мусорам повысят зарплату.
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07.05.2020 08:10 Ответить
А буде нести відповідальність головний їх начальник? Бо колись була "братська могила". Як правило командири і начальники звільнялися. А що пан рюкзак ов? Немає бажання піти у відставку? Бо перебили всі японські автомобілі, вже закупили європейські, а вони їх знищують і знищують, та що не день, то не того почадили, то щось підмінили, то вже діючі працівники поліції очолили банду. Такі ж питання і до СБУ. Що пан Бакан ов половив всіх моцкальських шпійонів? Що агенти ФСБ жолуді в буцигарні?
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07.05.2020 12:41 Ответить
Ликвидировали - это физическое уничтожение. А тут просто задержали, чтобы отпустить под залог! Спортивная рыбалка на деньзнаки.
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07.05.2020 19:21 Ответить
 
 