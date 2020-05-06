Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
6 мая, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и области проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек, которые занимались вымогательством денежных средств .
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области
В сообщении отмечается: "Установлено, что в состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника.
Злоумышленники придумали схему "легкого заработка".
По версии следствия установлено, что двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим приспешникам. Те, в свою очередь, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства.
После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки.
В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму 175 тысяч долларов США".
"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства преступников правоохранителями выявлено и изъято: денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - подчеркнули в прокуратуре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ну и шо, вы вызывали полицию ?
- Вызывали. Говорят, шо не они.
.... проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек,Источник: https://censor.net/p3193879
Так "ликвидировали", или "по задержанию"?
Это, вообще-то, немного разные вещи. Ликвидировали, это как бы на ноль умножили и закопали, а задержали - это как бы на некоторое время "отправили с работы в неоплачиваемый отпуск" и, возможно, поместят на некоторое время "на карантин"(но наверное возьмут по 100 гривен и отправят домой, строго-на-строго приказав сидеть на диване ни в коем случае не уезжать в Донецк, в Крым или в Ростов ...)
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- такая фигня сына... тут обязательно надо на погоны смотреть...
Не пишіть дурниць! "Ліквідували" це коли "сєкір башка", а тут просто затримали.
Не вижу 5 трупов. Ах не совсем что бы ликвидировали.. просто временно в другое место поселили.. Так это не называется "ликвидировали".
Да вы гоните!
Через пару месяцев портновско-зеленские судьи отправят "старателей" под домашний арест, а там, глядишь, и заграница!
Хотя, такие кадры ещё зелёным послужат...
его соколы.
-Невістка...
-А де вона?
-В полі...