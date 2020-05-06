Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

6 мая, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и области проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек, которые занимались вымогательством денежных средств .

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области

В сообщении отмечается: "Установлено, что в состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника.

Злоумышленники придумали схему "легкого заработка".

По версии следствия установлено, что двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим приспешникам. Те, в свою очередь, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства.

После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки.

В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму 175 тысяч долларов США".

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"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства преступников правоохранителями выявлено и изъято: денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - подчеркнули в прокуратуре.











