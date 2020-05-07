В Украине разработали радиолокатор "Трасса-М", соответствующий стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Специалисты Научно-производственного комплекса "Искра", входящего в состав ГК "Укроборонпром", завершили разработку конструкторской документации проекта подвижного автономного вторичного радиолокатора "Трасса-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Основная цель проекта - создание радара, способного удовлетворить потребности подразделений Радиотехнических и Зенитно-ракетных войск ВС ВСУ актуальной информацией о государственной принадлежности воздушных объектов в контролируемом воздушном пространстве.

Отмечается, что "Трасса-М" представляет собой твердотельный подвижной автономный вторичный радиолокатор с фазированной антенной решеткой. Он работает в системе радиолокационного опознавания NATO MkXA(MkXII), VII диапазоне системы радиолокационного опознавания "Пароль" и международной системе управления воздушным движением RBS.

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