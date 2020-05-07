РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4716 посетителей онлайн
Новости Фото
22 010 36

В Украине разработали радиолокатор "Трасса-М", соответствующий стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Специалисты Научно-производственного комплекса "Искра", входящего в состав ГК "Укроборонпром", завершили разработку конструкторской документации проекта подвижного автономного вторичного радиолокатора "Трасса-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Основная цель проекта - создание радара, способного удовлетворить потребности подразделений Радиотехнических и Зенитно-ракетных войск ВС ВСУ актуальной информацией о государственной принадлежности воздушных объектов в контролируемом воздушном пространстве.

Отмечается, что "Трасса-М" представляет собой твердотельный подвижной автономный вторичный радиолокатор с фазированной антенной решеткой. Он работает в системе радиолокационного опознавания NATO MkXA(MkXII), VII диапазоне системы радиолокационного опознавания "Пароль" и международной системе управления воздушным движением RBS.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие испытали новый радар: он "видит" дроны на разных высотах. ВИДЕО

В Украине разработали радиолокатор Трасса-М, соответствующий стандартам НАТО 01
В Украине разработали радиолокатор Трасса-М, соответствующий стандартам НАТО 02
В Украине разработали радиолокатор Трасса-М, соответствующий стандартам НАТО 03
В Украине разработали радиолокатор Трасса-М, соответствующий стандартам НАТО 04

Также смотрите: "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48. ФОТО

Автор: 

радар (69) Укроборонпром (1239)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
цей локатор повинен захищати базу НАТО під Харківом
показать весь комментарий
07.05.2020 02:22 Ответить
+25
Прохання поміняти назву радіолокатора Траса-М на Смерть кацапам.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:22 Ответить
+14
https://censor.net/user/231933. і відрізняти об'єкти НАТО від казламордих.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цей локатор повинен захищати базу НАТО під Харківом
показать весь комментарий
07.05.2020 02:22 Ответить
https://censor.net/user/231933. і відрізняти об'єкти НАТО від казламордих.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:14 Ответить
Я впевнений що він підтримує ідентифікацію свій - чужий згідно натівським стандартам
показать весь комментарий
07.05.2020 03:58 Ответить
Згоден, на півночі Білгородського району, Харківської області!
показать весь комментарий
07.05.2020 10:45 Ответить
Одразу за окружною щоб мешканці елітних маєтків дивлячись на сідаючи Геркулеси пам'ятали хто у хаті хазяїн
показать весь комментарий
07.05.2020 10:56 Ответить
Молодцы Запорожцы.Хоть что то, работает ещё.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:17 Ответить
Прохання поміняти назву радіолокатора Траса-М на Смерть кацапам.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:22 Ответить
так и небо прикроем...
компоновка пойдет
потмхому неплохой фундамент намечается
ольха
свой чужой
гляди и петриот свой будет
показать весь комментарий
07.05.2020 04:23 Ответить
С главнокомандующим Клоуном?! Не думаю!
Он мало того, что не хочет этого делать, так и еще такую дыру в бюджете сделал, что у него появится формальный повод не финансировать новые разработки (запуск в производство тем более). И почти наверняка еще и включат печатный станок и хоть армия относится к защищенным статьям бюджета и объем финансирования не изменится, но в совокупности с инфляцией это будет означать сокращение финансирования армии!!!!
показать весь комментарий
07.05.2020 09:35 Ответить
не оно начинало
ни оно закончит
развалить не дадим
уже одно в ростове
так и этого приквартируем
виноваты мы сами...
если по большому счету
показать весь комментарий
07.05.2020 23:31 Ответить
А шо, есть еще порох в пороховницах. С такими темпами и дорогои научмися делать. Только б совок наш неистрибимый в головах перезапустить. Суспильный договор и Республика громад. Где запрос на обсуждение?
показать весь комментарий
07.05.2020 04:29 Ответить
есть еще порох в пороховницах, но будет лучше когда порох будет в темницах.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:44 Ответить
Порох уже год не "барыжит", поди процветаешь?
показать весь комментарий
07.05.2020 08:26 Ответить
Эще лет 30 будем выгребать Пэцины рехформы!
показать весь комментарий
07.05.2020 08:32 Ответить
а ну давай поподробней, как ты отгребать начал а то твоя жулька симулянтка уже отгребла сотни лямов ?
показать весь комментарий
07.05.2020 10:04 Ответить
жулька твоя жена?
показать весь комментарий
07.05.2020 10:08 Ответить
канешна, та жулька, що в раде тимошонка
показать весь комментарий
07.05.2020 10:39 Ответить
Тебе мало тимошонковских сотен лямов, что ты в ольгино подрабатываешь?
показать весь комментарий
07.05.2020 10:50 Ответить
Московити нав'язують нам думку про тотальну зраду, зневіру в державу.
Дуже добре це можна зрозуміти їх політику на фільмі https://www.youtube.com/watch?v=KomBhK5sxUI
Касаби добре вивчили загибель Візантії і все роблять щоб московія не повторила долю Візантії. Тому і живем в такому розгардіяші. Пята колона все робить для того щоб наш народ возненавидів свою Державу. І ніякої протидії цій політиці СН не проводять.
показать весь комментарий
07.05.2020 08:34 Ответить
соевая падаль много робыть? обзывает идиотами 70% избирателей - это способствует сплочению нации перед лицом врага?!
показать весь комментарий
07.05.2020 08:59 Ответить
ЗЕублюдки зробили вже всіх разом, після чого тут вже нікому нічого робити - безнадійно...
показать весь комментарий
07.05.2020 09:05 Ответить
Дурнику навчись рахувати і зрозумієш.
Кількість виборців в Україні - 35 390 621

Кількість голосів виборців, поданих за Зеленського - 5 714 034

Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні - 18 893 864

Де курва, "70% избирателей"?
Мудило касабське.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:16 Ответить
несоєва падаль, ти про яких ізбірателей тих всхрюкнула, про тих які увімкнули зомбоящик і вимкнули мізки, пішна нах , свинособако кацапська
показать весь комментарий
07.05.2020 10:08 Ответить
Идеальный вариант локатора - мгновенно распознавать любые огневые точки противника во время очередного обстрела территории Украины и тут же их обраткой подавлять шквальным и прицельным огнем. Фантастика, одко так можно будет сохранить здоровье и жизни наших ребят-бойцом, а также мирных жителей на передовой. Флаг в руки вам, конструкторы!
показать весь комментарий
07.05.2020 05:36 Ответить
Краще (за описом - один ФАР чого вартий), ніж раритетний 1Л22, невідома вага, та не відомо підтримка ІІ діапазону, для дуже старої системи "Кремінь М", хоча відповідачі цієї системи що є у військах.Коротше рекламу подивився, побачимо, що насправді
показать весь комментарий
07.05.2020 09:12 Ответить
сейчас прибежит Igor L, громко, авторитетно и Ыкспердно скажет, что "Трасса-М" с фазированной антенной решеткой - это всё туфта и распил 6 млрд гривен, и предложит свой революционно-иновационный вариант..
В Україні розробили радіолокатор "Траса-М", який відповідає стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7553
показать весь комментарий
07.05.2020 09:35 Ответить
ці ще куди не йшло, він мабуть почне з диполя
показать весь комментарий
07.05.2020 10:10 Ответить
на фото лунные СИНХОФАЗОТРОНЫ с радиоуправляемым отражателями)
показать весь комментарий
07.05.2020 13:05 Ответить
и обязаттельно поотлавливать это рыговское чмо, которое сбежало в мордор- лукаш портнов бондаренко янык захарченко и самое главное, этих п*доров, которые развалили армию - калинин саламатин и прочую херь
показать весь комментарий
07.05.2020 16:50 Ответить
Если они куда и сбежали, то в Киев. Прямо в офис генпрокурора. Ищи теперь их там.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:59 Ответить
Дело нужное . Но за документацией еще много разного....от опытного образца до серийного производства. Дай Бог чтобы получилось!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:27 Ответить
Да , это у нас !!! Слава Украине!! Горжусь, я так же ПВО шник, успехов Вам Искровцы, на вашей технике работал я.
показать весь комментарий
08.05.2020 21:42 Ответить
 
 