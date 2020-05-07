В Украине разработали радиолокатор "Трасса-М", соответствующий стандартам НАТО. ФОТОрепортаж
Специалисты Научно-производственного комплекса "Искра", входящего в состав ГК "Укроборонпром", завершили разработку конструкторской документации проекта подвижного автономного вторичного радиолокатора "Трасса-М".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Основная цель проекта - создание радара, способного удовлетворить потребности подразделений Радиотехнических и Зенитно-ракетных войск ВС ВСУ актуальной информацией о государственной принадлежности воздушных объектов в контролируемом воздушном пространстве.
Отмечается, что "Трасса-М" представляет собой твердотельный подвижной автономный вторичный радиолокатор с фазированной антенной решеткой. Он работает в системе радиолокационного опознавания NATO MkXA(MkXII), VII диапазоне системы радиолокационного опознавания "Пароль" и международной системе управления воздушным движением RBS.
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компоновка пойдет
потмхому неплохой фундамент намечается
ольха
свой чужой
гляди и петриот свой будет
Он мало того, что не хочет этого делать, так и еще такую дыру в бюджете сделал, что у него появится формальный повод не финансировать новые разработки (запуск в производство тем более). И почти наверняка еще и включат печатный станок и хоть армия относится к защищенным статьям бюджета и объем финансирования не изменится, но в совокупности с инфляцией это будет означать сокращение финансирования армии!!!!
ни оно закончит
развалить не дадим
уже одно в ростове
так и этого приквартируем
виноваты мы сами...
если по большому счету
Дуже добре це можна зрозуміти їх політику на фільмі https://www.youtube.com/watch?v=KomBhK5sxUI
Касаби добре вивчили загибель Візантії і все роблять щоб московія не повторила долю Візантії. Тому і живем в такому розгардіяші. Пята колона все робить для того щоб наш народ возненавидів свою Державу. І ніякої протидії цій політиці СН не проводять.
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