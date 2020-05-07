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Освобожденные из плена наемников РФ украинцы проходят реабилитацию в больнице Славянска, - глава Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

На Донетчине 12 украинцев, которые были освобождены из плена 16 апреля, проходят реабилитацию в Славянской районной больнице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Двенадцать украинцев из числа тех, кто был освобожден из плена 16 апреля, проходят реабилитацию в Николаевке — в Славянской районной больнице", - написал глава области.

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Он отметил, что кроме медицинской и психологической помощи, они получают и социальное и юридическое сопровождение. Сотрудники департамента социальной защиты Донецкой облгосадминистрации, представители миграционной службы и специалисты Донецкого областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи провели анкетирование и определили потребности людей - в восстановлении документов, получении жилья.

"Отдельные документы смогли выдать уже на месте - с помощью мобильного офиса. А те, для выдачи которых необходима дополнительная подготовка и детальная обработка информации, людям выдадут в ближайшее время - необходимые запросы уже передали в соответствующие службы и ведомства", - сообщил Кириленеко.

Освобожденные из плена наемников РФ украинцы проходят реабилитацию в больнице Славянска, - глава Донецкой ОВГА Кириленко 01
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы проходят реабилитацию в больнице Славянска, - глава Донецкой ОВГА Кириленко 02
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы проходят реабилитацию в больнице Славянска, - глава Донецкой ОВГА Кириленко 03

Как сообщалось, 16 апреля состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей были возвращены 20 граждан Украины. Все они были приняты на обсервацию на Донетчине. 1 мая завершился срок их пребывания на обсервации, некоторые вернулись домой, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация в специализированных медицинских учреждениях.

Освобожденные из плена наемников РФ украинцы проходят реабилитацию в больнице Славянска, - глава Донецкой ОВГА Кириленко 04

Автор: 

Донбасс (26958) лечение (922) реабилитация (349) пленные (2190) Кириленко Павел (640)


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Топ комментарии
+3
Таксисты и маршрутчики проходят курсы повышения квалификации
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07.05.2020 09:34 Ответить
+3
Повністю протилежні історії - Санжари і таксисти Лугандону.
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07.05.2020 11:28 Ответить
+2
да чуток подлечатся и обратно в даунецк рванут
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07.05.2020 10:20 Ответить
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Таксисты и маршрутчики проходят курсы повышения квалификации
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07.05.2020 09:34 Ответить
да чуток подлечатся и обратно в даунецк рванут
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07.05.2020 10:20 Ответить
Нехай таксисти відпочинуть, бо їх бізнес на перевезеннях в Україну теж відпочиває.
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07.05.2020 09:35 Ответить
Наїлись рускаміра?
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07.05.2020 09:38 Ответить
Стануть тут на ноги,витягнуть все,що зможуть з України - і "додому, до рідних".
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07.05.2020 10:21 Ответить
Чудо - комментаторы ! Когда первый самолёт с эвакуированными приземлялся в Санжарах, вы наверное также писали - развернуть и отправить туда откуда прилетел, не пускать в Украину, а лучше в воздухе взорвать ! Освобождённые - все наши граждане и даже если кто то из них пытался заработать что бы выжить, посещая лугандон, это не означает что их нужно бросить там гнить! Забирать нужно ВСЕХ !!! А вот то, что за гражданских отдают настоящих военных и просто преступников, так это вопросы не освобождённым !!!
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07.05.2020 10:42 Ответить
Повністю протилежні історії - Санжари і таксисти Лугандону.
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07.05.2020 11:28 Ответить
Ну так, ****! Ессесвено ! Особенно если лугандон писать с Заглавной!!!
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07.05.2020 12:25 Ответить
знаєте,мабуть атоматично- згідно правила про географічні назви.Але ці дві плями на нашій карті для мене-це коли у відомому недруковному слові на три букви зроблено зразу три помилки.
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07.05.2020 22:11 Ответить
Ага. З урахуванням того,що громадянство рф отримали 200-300 тис.,залишилось обміняти менше мільйона наших громадян.
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07.05.2020 13:02 Ответить
 
 