Освобожденные из плена наемников РФ украинцы проходят реабилитацию в больнице Славянска, - глава Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

На Донетчине 12 украинцев, которые были освобождены из плена 16 апреля, проходят реабилитацию в Славянской районной больнице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Двенадцать украинцев из числа тех, кто был освобожден из плена 16 апреля, проходят реабилитацию в Николаевке — в Славянской районной больнице", - написал глава области.

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Он отметил, что кроме медицинской и психологической помощи, они получают и социальное и юридическое сопровождение. Сотрудники департамента социальной защиты Донецкой облгосадминистрации, представители миграционной службы и специалисты Донецкого областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи провели анкетирование и определили потребности людей - в восстановлении документов, получении жилья.

"Отдельные документы смогли выдать уже на месте - с помощью мобильного офиса. А те, для выдачи которых необходима дополнительная подготовка и детальная обработка информации, людям выдадут в ближайшее время - необходимые запросы уже передали в соответствующие службы и ведомства", - сообщил Кириленеко.







Как сообщалось, 16 апреля состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей были возвращены 20 граждан Украины. Все они были приняты на обсервацию на Донетчине. 1 мая завершился срок их пребывания на обсервации, некоторые вернулись домой, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация в специализированных медицинских учреждениях.