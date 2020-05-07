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Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: "У дедов карантин. А я орал им в окна". ФОТОрепортаж
Мэр Днепра Борис Филатов лично приехал к ветеранам и поздравил их с наступающим праздником Великой Победы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Пусть меня убьёт моя пресс-служба и мои технологи, но я должен это рассказать. Блин, для меня это важно. Важно. Просто жизненно важно.
Сегодня я ходил по дворам и махал ветеранам в окна цветами. Настоящим. Тем, кому от 95 до 100. У дедов карантин. А я орал им в окна. Поздравлял с наступающим Праздником Великой Победы", - написал он.
Филатов подчеркнул, что для него это важно, однако "никакая пресс-служба не будет об этом говорить согласно её медиа-плану".
Топ комментарии
+18 Вла
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Только +65.....
Могли бы подать на 10 минут водку в кране вместо тёплой воды.
-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!