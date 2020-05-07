РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4371 посетитель онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
12 713 125

Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: "У дедов карантин. А я орал им в окна". ФОТОрепортаж

Мэр Днепра Борис Филатов лично приехал к ветеранам и поздравил их с наступающим праздником Великой Победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пусть меня убьёт моя пресс-служба и мои технологи, но я должен это рассказать. Блин, для меня это важно. Важно. Просто жизненно важно.

Сегодня я ходил по дворам и махал ветеранам в окна цветами. Настоящим. Тем, кому от 95 до 100. У дедов карантин. А я орал им в окна. Поздравлял с наступающим Праздником Великой Победы", - написал он.

Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: У дедов карантин. А я орал им в окна 01

Филатов подчеркнул, что для него это важно, однако "никакая пресс-служба не будет об этом говорить согласно её медиа-плану".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые мероприятия 8-9 мая проводить не будем, поручено обеспечить индивидуальное чествование ветеранов, - Шмыгаль

Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: У дедов карантин. А я орал им в окна 02
Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: У дедов карантин. А я орал им в окна 03
Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: У дедов карантин. А я орал им в окна 04
Фото: Филатов/Facebook

Филатов ходил по дворам и лично поздравлял ветеранов с Великой Победой: У дедов карантин. А я орал им в окна 05

ветераны (1120) День Победы (1231) карантин (16729) Филатов Борис (563) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
нажаль, нарІд дійсно тупий.. Інакше нами зараз би не правив віслюк
показать весь комментарий
07.05.2020 10:39 Ответить
+15
Молодчина.................. якщо це звичайно правда.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:30 Ответить
+15
Настоящих Ветеранов которым 95 + осталось несколько десятков, большинство которых прикованы к постели
показать весь комментарий
07.05.2020 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну яж кажу - совкодрочер. ...клубника! Полуниця, лапоть!
показать весь комментарий
07.05.2020 13:24 Ответить
Раб олігархів, ква-ква, їдь, тебе вже чекають.
показать весь комментарий
07.05.2020 13:32 Ответить
Що ти мелеш, дибіл номерний? Хто, кого, чекає? Завали хавало, чорт ти незрозумілого роду.
показать весь комментарий
07.05.2020 13:35 Ответить
Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: "У дідів карантин. А я кричав їм у вікна" - Цензор.НЕТ 9427 https://censor.net/user/450432 А ти що таке, тридвараз? Чи в тебе, в ніку, прізвище, та ім"я? Гнида якась, недорозвинена
показать весь комментарий
07.05.2020 15:20 Ответить
Ти знову виліз підшконочник законтачений? Сиди в себе на параші, мурло кацапське і не відсвічуй, падло.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:26 Ответить
Сейчас самому молодому ветерану 95 лет - кому орал филатов?
показать весь комментарий
07.05.2020 11:25 Ответить
Статью прочти...
показать весь комментарий
07.05.2020 11:28 Ответить
Чомусь був кращої думки про цього хвілатова. Виявилося, таке ж лайно як і інші. Show Must Go On.
показать весь комментарий
07.05.2020 11:31 Ответить
Разгром нацистского режима «не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза». Об этом говорится в совместном заявлении трех президентов - Эгилса Левитса (Латвия), Гитанаса Науседы (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония), обнародованном в четверг, 7 мая, и приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает «Немецкая волна».

https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375591/
показать весь комментарий
07.05.2020 11:57 Ответить
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, -- то есть ветераны войны живущие в Украине, не принесли свободу народам ? Так зачем таких ветеранов поздравляет и уважать ? Где логика ?
показать весь комментарий
07.05.2020 12:06 Ответить
Пиарится, но глупо! Их не поздравлять надо, а выражать соболезнования, что на их тяжелую долю выпало стать пушечным мясом, рабами-винтиками смертоносной ЫМПЕРСКОЙ БОЙНИ первой половины 20-го века (1904-1945). Их подвиги являются одновременно и преступлениями, освобождение-оккупацией и ымперским рабством народов! Они ничем не лучше или хуже ветеранов вермахта (другой имперской армии), порождения своей эпохи, своего времени, своих ымперий и идеологии!
показать весь комментарий
07.05.2020 11:58 Ответить
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, -- то есть ветераны войны живущие в Украине, не принесли свободу народам ? Так зачем таких ветеранов поздравляет и уважать ? Где логика ?
показать весь комментарий
07.05.2020 12:07 Ответить
культ ветеранов зиждется на политике отдать (бездумно) свою жизнь (воевать) ради интересов тех паразитов и трутней, что ныне при власти! Умирают за СВОИ интересы СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, а за интересы бояр или панов РАБЫ И ХОЛУИ!
показать весь комментарий
07.05.2020 12:19 Ответить
А я поздоровлю тещу, яку дитиною звільнили американці з німецького полону і вп'ємо чарку за її визволителів.
показать весь комментарий
07.05.2020 12:09 Ответить
последний Ветеран, которого я лично знал, умер в 2012-м. ему было 89 лет. поэтому все эти 70-летние и даже 80-летние "ветераны" - ниочем. галимые симулянты и понтовики ничего не имеющие общего с войной 1939-1945.
показать весь комментарий
07.05.2020 12:17 Ответить
"Ну и какого хера вы пляшете??" - пост российского историка о 9 мая

https://postivka.blogspot.com/2020/03/nu-i-kakogo-hera-vy-pljashete.html?m=1&fbclid=IwAR0br5VuoRc_vRa7z8M5p1NhSXXShiUdSUe_y9_BtkOiqS1E8r_rCfWSzKM
показать весь комментарий
07.05.2020 12:24 Ответить
Пытался найти статистику по числу населения по возрасту....
Только +65.....
показать весь комментарий
07.05.2020 12:31 Ответить
До какого этажа долетает праздничный беляш победителя ?
Могли бы подать на 10 минут водку в кране вместо тёплой воды.
показать весь комментарий
07.05.2020 12:33 Ответить
Выжившие в основном ветераны НКВД. Их лучше кормили и в них меньше стреляли...
показать весь комментарий
07.05.2020 12:33 Ответить
ветерани, хенде хох!
показать весь комментарий
07.05.2020 13:10 Ответить
ну вот можно же по человеческий поздравить
показать весь комментарий
07.05.2020 13:17 Ответить
Хай би їхав на Острів Валаам, куди звозили помирати інвалідів і героїв після війни.
показать весь комментарий
07.05.2020 13:29 Ответить
Такое впечатление, что ветераны сидят в форме и при наградах и ждут Филатова с поздравлениями.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:15 Ответить
Наша рубрика «Летопись #поБЕДЫ»😀😀

-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:27 Ответить
Філатов, як завжди молодчина. Пішов особисто і привітав ветеранів, яким виповнилось за 95 років, а не ряжених по 60-70 років, які ще тоді і не народилися, а надінуть фуфайку і колорадку і куплені на "барахолці" значки і медільки і плентаються по вулицях. Ще поруч з ними вороги українського народу яких вистрілювали за патріотизм. Дякую ветеранам і участникам Другої світової війни за перемогу, і дякую мера Дніпра за їх вітання і головне - зустріч з давно забутими героями. Їх використовували різні Бойки і Вілкули для фотки виключно на 9 травня!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 