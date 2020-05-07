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В Днепре 15-летний подросток открыл огонь из травматического пистолета по автомобилям и людям: "Тебе п#зда будет! Иди сюда нах#й!". ВИДЕО+ФОТО

В Днепре 15-летний подросток стрелял из травматического пистолета по автомобилям и людям. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 6 мая около 16:30. Очевидцы рассказали, что возле одного из домов по улице Привокзальной слышат звуки, похожие на выстрелы.

Правоохранители установили, что 15-летний парень, находясь один дома, взял травматический пистолет и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.

В Днепре 15-летний подросток открыл огонь из травматического пистолета по автомобилям и людям: Тебе п#зда будет! Иди сюда нах#й! 01

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Днепр (4457) стрельба (3271)


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Топ комментарии
+44
этому мусульманскому рузькому ублюдку 15 лет.. ну ну.. понаихало бл..в Украину всякое чмо которое убивать надо да еще жжждва власть в Украине захватила по жжжвски.. уююбать таких надо причем только в смертное состояние...
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07.05.2020 12:31 Ответить
+32
Ни хрена себе у чучмека борода в 16 лет
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07.05.2020 12:05 Ответить
+27
.....я в 16 лет уже стоял за токарным станком на АВИАЦИОННОМ заводе и ходил в вечернюю школу ((((и знал цену КОПЕЙКЕ и цену ЖИЗНИ !!!
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07.05.2020 12:01 Ответить
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С такой борзостью на малолетке его "приземлят" очень быстро, если конечно папка не откупит.
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07.05.2020 15:29 Ответить
дэбил выростил куст себе на физиономии а мозгов в голове не приобрел так и будет мучаться всю жизнь
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07.05.2020 15:34 Ответить
В 90-х закон запрещал штрафовать и изымать права у военных. Мне неизвестно ни одного ДТП с участием военных хотя спирта у нас было море. В тех краях мы ходили с любым оружием , вплоть до пулемета и не было ни одного случая баловства с оружием. Только один раз знакомый провел воспитание пъяной толпе напавшей на него. Воспитание прошло успешно. Так что не надо сопли на кулак наматывать уставшим от войны.
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07.05.2020 16:03 Ответить
ну вот, а есть видео задержания? а то ведь тут не "предмет похожий на пистолет", а вполне себе активный идиот стреляет. как его задерживали - вот эти четыре безоружных полицмейстера, без броников, звонили и спрашивали не соизволит ли тело открыть дверь и отдать оружие, или что? а если бы кроме пукалки было бы еще рядом и боевое - тогда что ? наградить посмертно ?
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07.05.2020 16:47 Ответить
В Европу говоришь ну-ну...
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07.05.2020 16:54 Ответить
Так в толпе африканцев и арабов легче затеряться
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07.05.2020 17:37 Ответить
Такие бороды без усов носят отмороженые ваххабиты, исламисты и дебилы из другой религии, к сожалению
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07.05.2020 17:32 Ответить
У православній релігії дебілів вистачає. До 100 мільйонів:

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Russia
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08.05.2020 08:25 Ответить
Хорошо что у папы калаша нет.
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07.05.2020 19:28 Ответить
понять, простить и усыпить...
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07.05.2020 20:15 Ответить
в смысле спать уложить. зубами к стенке, а бородой к небу
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07.05.2020 20:23 Ответить
чурка смелый только с пистолетом
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07.05.2020 23:13 Ответить
Українці озброюйтесь легальною зброєю і не будете тєрпілами.
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07.05.2020 23:49 Ответить
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