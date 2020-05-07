В Днепре 15-летний подросток открыл огонь из травматического пистолета по автомобилям и людям: "Тебе п#зда будет! Иди сюда нах#й!". ВИДЕО+ФОТО

В Днепре 15-летний подросток стрелял из травматического пистолета по автомобилям и людям. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 6 мая около 16:30. Очевидцы рассказали, что возле одного из домов по улице Привокзальной слышат звуки, похожие на выстрелы.

Правоохранители установили, что 15-летний парень, находясь один дома, взял травматический пистолет и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.