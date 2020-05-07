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СБУ пресекла работу охранных фирм, передававших "ДНР" информацию о стратегических объектах. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации "ДНР".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники передавали пророссийской террористической организации "ДНР" сведения об объектах критической инфраструктуры.

Основателями фирм оказались бывшие сотрудники правоохранительных органов из Донецка.

"Коммерсанты предоставляли услуги по установке и обеспечению систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства", - говорится в сообщении.

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Как выяснили киберспециалисты СБУ, всю информацию, проходившую через их систему, злоумышленники передавали в свой "офис" в Донецке, из-за чего допуск к ней могли иметь также и пророссийские террористы.

В данное время деятельность указанных охранных фирм заблокирована.

СБУ пресекла работу охранных фирм, передававших ДНР информацию о стратегических объектах 01
СБУ пресекла работу охранных фирм, передававших ДНР информацию о стратегических объектах 02
СБУ пресекла работу охранных фирм, передававших ДНР информацию о стратегических объектах 03

информация (387) СБУ (20116) киберполиция (328) коллаборационизм (890)


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Топ комментарии
+14
Присечь мало, расстрелять за измену Родины самое то.
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07.05.2020 12:14 Ответить
+8
этих тварей расстреливать нужно.
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07.05.2020 12:14 Ответить
+7
Надеюсь вовремя накрыли и ничего плохого на 9 мая или после не произойдет.
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07.05.2020 12:12 Ответить
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Надеюсь вовремя накрыли и ничего плохого на 9 мая или после не произойдет.
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07.05.2020 12:12 Ответить
Присечь мало, расстрелять за измену Родины самое то.
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07.05.2020 12:14 Ответить
це я так розумію, що працювали фірми з реєстрацією головного офісу у окупованому Донецьку?!!
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07.05.2020 12:14 Ответить
этих тварей расстреливать нужно.
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07.05.2020 12:14 Ответить
краще спалювати разом з офісами
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07.05.2020 12:21 Ответить
Зная нашу СБУ, похоже на вымогательство.
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07.05.2020 12:14 Ответить
даже зная наше СБУ . ты считаешь что это нормально когда фирма работающая здесь имеет центральный офис в Донецке ?
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07.05.2020 12:24 Ответить
Донбас це Україна?
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07.05.2020 13:15 Ответить
Донбасс Украина . Донецк сепарский гадюшник . а ты дурак если такие вопросы задаешь
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07.05.2020 14:22 Ответить
Це ще квіточки. ЗЕ-ОРДА це є агенти Кремля і всю інформацію передають туди братам по крові. А блок ЗАЖОПУ то працює проти України навіть не криючись. Оце зрада так зрада!
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07.05.2020 12:18 Ответить
Кратос, которая во время ато заклеивала название на офисе, а машины охранного агенства парковала по близлежащим дворам?
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07.05.2020 12:18 Ответить
Бенядиктова уже возбудилась?
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07.05.2020 12:25 Ответить
Раз-два мусора!
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07.05.2020 12:27 Ответить
Коли там черговий обмін ?
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07.05.2020 12:42 Ответить
В охранную конторку Сириус принимают в основном выходцев из даунбаса.....не пора ли задуматься?
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07.05.2020 13:38 Ответить
Шэриф шоли.
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07.05.2020 16:49 Ответить
 
 