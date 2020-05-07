СБУ пресекла работу охранных фирм, передававших "ДНР" информацию о стратегических объектах. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации "ДНР".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники передавали пророссийской террористической организации "ДНР" сведения об объектах критической инфраструктуры.

Основателями фирм оказались бывшие сотрудники правоохранительных органов из Донецка.

"Коммерсанты предоставляли услуги по установке и обеспечению систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства", - говорится в сообщении.

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Как выяснили киберспециалисты СБУ, всю информацию, проходившую через их систему, злоумышленники передавали в свой "офис" в Донецке, из-за чего допуск к ней могли иметь также и пророссийские террористы.

В данное время деятельность указанных охранных фирм заблокирована.





