Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан "слуги народа" Тищенко, - Bihus.info. ФОТОрепортаж
В ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко как минимум дважды приезжал сотрудник экономической контрразведки СБУ Евгений Сытник.
Об этом пишут расследователи из Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации журналистов, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Оно занимается защитой топливно-энергетического комплекса.
По словам расследователей, во время первого визита Сытника в "Велюре" также находились нардеп Антон Яценко и "близкий к окружению олигарха Игоря Коломойского" бизнесмен Павел Куфтырев. Во время второго визита Сытник уезжал с Куфтыревым на одной машине.
Евгений Сытник
Павел Куфтырев
Антон Яценко
О чем общались эти люди в "Велюре" - неизвестно. В СБУ на запрос журналистов о комментарии пока не ответили.
Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Но... сами понимаем. Ничего этого не будет. Кабанчик просто сменит место кормушки и получит еще одну звездочку.
Уточнення: "не звільнений" , а повішений. Так буде і правильніше і головне, справедливіше.
А с "мусорами" пили сладкое-мускатное
И даже судьи с прокурором не гнушались
Пожрать "на шару" вместе с нами за столом.
сказано ж: это был ШТАБ.
верные слуги нарида целыми ночами до хрипоты спорили, как осчастливить зубожилого дедушку, который получал от кровавого барыги по пол-пельменя в месяц.
ни о чем другом такие светлые и чесссные люди разговаривать даже и подумать не могут!
Может там конспиративная явка сбу.
И журналисты тока шо её провалили)
Всё очень просто. Сотрудник СБУ с опасностью для жизни проник в логово коронавируса и проводил там оперативную работу, прикрываясь распитием чая.