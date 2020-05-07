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Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан "слуги народа" Тищенко, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

В ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко как минимум дважды приезжал сотрудник экономической контрразведки СБУ Евгений Сытник.

Об этом пишут расследователи из Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации журналистов, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Оно занимается защитой топливно-энергетического комплекса.

По словам расследователей, во время первого визита Сытника в "Велюре" также находились нардеп Антон Яценко и "близкий к окружению олигарха Игоря Коломойского" бизнесмен Павел Куфтырев. Во время второго визита Сытник уезжал с Куфтыревым на одной машине.

Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан слуги народа Тищенко, - Bihus.info 01Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан слуги народа Тищенко, - Bihus.info 02

Евгений Сытник

Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан слуги народа Тищенко, - Bihus.info 03

Павел Куфтырев

Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан слуги народа Тищенко, - Bihus.info 04

Антон Яценко

О чем общались эти люди в "Велюре" - неизвестно. В СБУ на запрос журналистов о комментарии пока не ответили.

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Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

карантин (16729) СБУ (20116) Бигус (194) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Да, и эти снимки должна была опубликовать служба внутренней безопасности СБУ с подписью: этот кабанчик уже у нас не работает. Уволен без права на пенсию. Сейчас у него проводятся обыски, а счета и ячейки в банках арестованы. Идет следствие.
Но... сами понимаем. Ничего этого не будет. Кабанчик просто сменит место кормушки и получит еще одну звездочку.
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07.05.2020 12:58 Ответить
+27
Нет в Украине никакой СБУ, есть кормушка для сытого, зажравшегося отребья на содержании деПутанов, олигархов. Заранее прошу прощения у тех немногих офицеров, помнящих о присяге, о стране, которая в опасности； и о том, чему учили их родители в семье, я не о них. Они - люди долга и совести - не имеют ни особняков, ни элитных машин （а часто даже своего жилья） и есть слабая надежда, что еще не все пропало и сгнило в этой стране.
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07.05.2020 12:54 Ответить
+19
и на сколько нажирал этот кабан? ведь не платил же
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07.05.2020 12:51 Ответить
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надо было прорыть пару подземных ходов...
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07.05.2020 12:50 Ответить
Да, и эти снимки должна была опубликовать служба внутренней безопасности СБУ с подписью: этот кабанчик уже у нас не работает. Уволен без права на пенсию. Сейчас у него проводятся обыски, а счета и ячейки в банках арестованы. Идет следствие.
Но... сами понимаем. Ничего этого не будет. Кабанчик просто сменит место кормушки и получит еще одну звездочку.
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07.05.2020 12:58 Ответить
Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан "слуги народа" Тищенко, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7761
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07.05.2020 13:03 Ответить
СБУшник явно нарушает законы Украины.Внутреннего отторжения барыг в этом коллективе нет,потому что Сытники там явлются большинством
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07.05.2020 13:18 Ответить
"...Уволен без права на пенсию..."

Уточнення: "не звільнений" , а повішений. Так буде і правильніше і головне, справедливіше.
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07.05.2020 14:45 Ответить
и на сколько нажирал этот кабан? ведь не платил же
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07.05.2020 12:51 Ответить
Беня хочет кушать. Вот эти и ходят туда, добывают бене на прокорм...
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07.05.2020 12:52 Ответить
А стадо пусть сидит без работы и денег на карантине.
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07.05.2020 12:52 Ответить
И питается лапшой с ушей от минздрава и ВОЗа.
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07.05.2020 12:54 Ответить
Даже не в этом проблема... и даже не в том, что госслужащий на жалкую сбу-шную зарплату пьет чай за 600 гр... проблема в том, что им ваще зарплату платят из моего кармана, шобы они решали решалово не в мою пользу и не в пользу страны, которой присягали на верность, а в пользу воров и коррупционеров верхнего эшелона... и как зедебил намерен искоренять коррупцию? Похоже, что Украина сохранилась только в окопах, а гламурная верхушка окончательно превратилась в смердящую помойку... ****, сбу-шники... контрразведчики... особисты *****...
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07.05.2020 13:00 Ответить
И это тоже, конечно.
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07.05.2020 13:04 Ответить
Нет в Украине никакой СБУ, есть кормушка для сытого, зажравшегося отребья на содержании деПутанов, олигархов. Заранее прошу прощения у тех немногих офицеров, помнящих о присяге, о стране, которая в опасности； и о том, чему учили их родители в семье, я не о них. Они - люди долга и совести - не имеют ни особняков, ни элитных машин （а часто даже своего жилья） и есть слабая надежда, что еще не все пропало и сгнило в этой стране.
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07.05.2020 12:54 Ответить
Не копайте так глубоко. А то ещё придёте к мысли, что и государства тоже нет
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07.05.2020 13:25 Ответить
Как Государства по определению общего блага,и комфортности жизни для человека,ради которых и создаются Государства.То Украины нет.Есть кланово-олигархическая Украина,где кланы распределяют блага и комфорт между собой,отгородившись от людей Законом и ментами
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07.05.2020 14:45 Ответить
Были бы в масках - никто бы и не узнал!
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07.05.2020 12:54 Ответить
Мы с "фраерами" были внешне деликатные,
А с "мусорами" пили сладкое-мускатное
И даже судьи с прокурором не гнушались
Пожрать "на шару" вместе с нами за столом.
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07.05.2020 12:54 Ответить
какой еще "ресторан"?!
сказано ж: это был ШТАБ.
верные слуги нарида целыми ночами до хрипоты спорили, как осчастливить зубожилого дедушку, который получал от кровавого барыги по пол-пельменя в месяц.
ни о чем другом такие светлые и чесссные люди разговаривать даже и подумать не могут!
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07.05.2020 12:54 Ответить
Ресторан "Своеобразный штаб", уточню)
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07.05.2020 13:18 Ответить
наверное у них там явка? Наверное проводили оперативные встречи с негласными сотрудниками? И Тищенка еще и наградят, а журналистов привлекут...зп разглашение
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07.05.2020 12:58 Ответить
Как в кафе "Элефант"Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 668
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07.05.2020 17:41 Ответить
Вот чё мы все на тищенко наезжаем?
Может там конспиративная явка сбу.
И журналисты тока шо её провалили)
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07.05.2020 13:00 Ответить
Старым языком это называлось "спалили малину".
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07.05.2020 13:06 Ответить
ций Ситнік і Яценко з Куфтиревим самі винуваті -припустили недбалість.. бо у вікні явки - ресторану був виставлений знак провалу..і не один! У кожнуму вікні явки бачему по кущу якоїсь рослини , схожої на самшіт..Напевне попередній російський розвідник, якого там спалили журналісти бігуса, встиг понавиставляти у вікнах ці знаки провалу. Але Яценко із Ситніком та Ко тупо туди преперлись не помітивши знаку провалу. Це дуже важкий провал ГРУ та ФСБ..перевелися Штирліци (а може їх і не було) залишились лише Петрови Баширови...та Ситніки)))
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07.05.2020 13:12 Ответить
Протокол за нарушение оформить хотел,но не стал,ограничился устным замечанием
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07.05.2020 13:08 Ответить
СБУ навчилось використовувати ІНЕТ для збору інформації, але не враховують, що він має "реверс" і нема чарівної афірмації: "Тєбє нє нравітся ЗЄсовєтская власть?" Та й безмежного Сибіру теж нема.
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07.05.2020 13:09 Ответить
такие у нас" контрразведчики"))ездят на самых крутых машинах )))кушают в самых дорогих ресторанах))поэтому неудивительно что вычислить их не составляет никакого труда для любого!!!!как это уже было не раз!!!!
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07.05.2020 13:09 Ответить
Дивний нарід у нас. А куди ще має ходити прикормлений кабанчик? Просто ненормально якось трохи. Скотобаза розвела скотобазу..... .
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07.05.2020 13:09 Ответить
Вони якісь нормативи з фізо здають?
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07.05.2020 13:11 Ответить
лохи все здають, та навіть пишуть рапорти про дозвіл щоб залишити гарнізон, і що ознаймолені про заборону зустрічатися із ....та заборону купатися під час відпустки))
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07.05.2020 13:23 Ответить
Слежка за работником контрразведки СБУ, куда могут попасть эти фотографии? Нужно привлечь за госизмену!!
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07.05.2020 13:13 Ответить
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7698
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07.05.2020 13:18 Ответить
Продавал секреты Родины за похлёбку. Однозначно плахишь.
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07.05.2020 13:19 Ответить
Терли .как по-дороже Родину продавать !
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07.05.2020 13:21 Ответить
"О чем общались эти люди в "Велюре" - неизвестно. В СБУ на запрос журналистов о комментарии пока не ответили." - и не ответят. То о чём говорят в штабе, это государственная тайна.
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07.05.2020 13:36 Ответить
В СБУ очень большие зарплаты . Посмотрите на дома , черные машины , жен и детей . Неужели ресторан - это роскошь ? Вон какой пузан сбушник контрэкономист отъел . А для нищебродов - гречка . Социальная справедливость называется .
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07.05.2020 13:48 Ответить
Скорее всего - всей компанией вместе с тищенко готовили еду для украинских медиков
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07.05.2020 13:59 Ответить
О чем общались эти люди в "Велюре" - неизвестно. Источник: https://censor.net/p3193992
Всё очень просто. Сотрудник СБУ с опасностью для жизни проник в логово коронавируса и проводил там оперативную работу, прикрываясь распитием чая.
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07.05.2020 14:31 Ответить
Баканов! Візьми того чорта "за яйця"!
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07.05.2020 14:46 Ответить
Хоч раз може підтягнутися цей офіцір?
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07.05.2020 14:54 Ответить
Гебня з 1917 року ходить в кожаних пальто. Тому пандемія це для тупих і бідних, щоб їх ще більше пограбувати.
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07.05.2020 15:16 Ответить
Явка проваленаСпівробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 4075
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07.05.2020 17:44 Ответить
 
 