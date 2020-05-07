Пограничники задержали в зоне ООС пособника террористов "ДНР": нес "службу" на блокпосту. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники из состава ООС задержали мужчину, который был членом пророссийской группировки "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера в ходе проверки поступившей информации оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда обнаружили и задержали гражданина Украины 1982 года рождения, жителя города Краматорск.
Правоохранители установили, что во время оккупации города боевиками в июне 2014 года, указанный гражданин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там мужчина нес "службу" на одном из блокпостов и выполнял задачи по незаконной проверке документов и транспортных средств граждан.
По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
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и алмазы,Через Украину - резво прут Камазы,Убивать нас едут
четверо героев,Мир для них поделен
на жидов и гоев, С новым пулёмётом, на
коленях стоя,Едут те рашисты в
бочке стекломоя,Стекломой ядрёный - жжёт
их хуже перца,Пьют они и терпят,
ведь - « по зову сердца», Всё же здесь воюют, а
не цацки - пецки,Бой идёт
кровавый прямо под Донецком,Рассвистелись
пули возле «гумконвоя»,Сорок пуль, попало в бочку
стекломоя, Вздрогнуть бы рашистам, протрезветь бы сразу-Пулемёт на землю и
под бак КАМАЗу,Но , не стать героям «пулемётной точкой»,Пальцев
не хватает стоя перед бочкой , Пальцами как могут
затыкая дырки,Скачут перед бочкой пьяные утырки...Кто-то обнаружил утром после боя,Четырёх «убитых» , в луже стекломоя.
23.12.2014 г.
За стояння на БП потрібно давати стільки ж, скільки і за держ-зраду, участь у терористичній організації та вчинення злочинної діяльності за змовою. І все це плюсувати, а не перекривати.
Це ж "брат", він же мирно йшов за вашими грошима, правда перед цим з рук змив кров ваших побратимів.
или бетоном..и выставить на стрельбище)))