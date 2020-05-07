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Новости Фото Операция Объединенных сил
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Пограничники задержали в зоне ООС пособника террористов "ДНР": нес "службу" на блокпосту. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники из состава ООС задержали мужчину, который был членом пророссийской группировки "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера в ходе проверки поступившей информации оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда обнаружили и задержали гражданина Украины 1982 года рождения, жителя города Краматорск.

Правоохранители установили, что во время оккупации города боевиками в июне 2014 года, указанный гражданин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там мужчина нес "службу" на одном из блокпостов и выполнял задачи по незаконной проверке документов и транспортных средств граждан.

Пограничники задержали в зоне ООС пособника террористов ДНР: нес службу на блокпосту 01

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По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

боевик (16779) Госпогранслужба (6635) Донецкая область (10111) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
А стріляв тоді хто? Ніхто з бойовиків не стріляв, а війна досі точиться.
За стояння на БП потрібно давати стільки ж, скільки і за держ-зраду, участь у терористичній організації та вчинення злочинної діяльності за змовою. І все це плюсувати, а не перекривати.
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07.05.2020 13:12 Ответить
+9
опЯть блокпостовик(((((((((((( блок постов больше чем людей
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07.05.2020 13:30 Ответить
+7
А ще він охороняв цех, де шили георгіївські стрічки...
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07.05.2020 13:16 Ответить
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и алмазы,Через Украину - резво прут Камазы,Убивать нас едут
четверо героев,Мир для них поделен
на жидов и гоев, С новым пулёмётом, на
коленях стоя,Едут те рашисты в
бочке стекломоя,Стекломой ядрёный - жжёт
их хуже перца,Пьют они и терпят,
ведь - « по зову сердца», Всё же здесь воюют, а
не цацки - пецки,Бой идёт
кровавый прямо под Донецком,Рассвистелись
пули возле «гумконвоя»,Сорок пуль, попало в бочку
стекломоя, Вздрогнуть бы рашистам, протрезветь бы сразу-Пулемёт на землю и
под бак КАМАЗу,Но , не стать героям «пулемётной точкой»,Пальцев
не хватает стоя перед бочкой , Пальцами как могут
затыкая дырки,Скачут перед бочкой пьяные утырки...Кто-то обнаружил утром после боя,Четырёх «убитых» , в луже стекломоя.

23.12.2014 г.
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07.05.2020 13:10 Ответить
А стріляв тоді хто? Ніхто з бойовиків не стріляв, а війна досі точиться.
За стояння на БП потрібно давати стільки ж, скільки і за держ-зраду, участь у терористичній організації та вчинення злочинної діяльності за змовою. І все це плюсувати, а не перекривати.
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07.05.2020 13:12 Ответить
Ані же наші люді...
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07.05.2020 13:23 Ответить
А где они столько блокпостов набрали? Кого не поймают - дежурил на блокпосту. Дебилы,бл..дь(@)
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07.05.2020 14:00 Ответить
Так отож...
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07.05.2020 19:38 Ответить
А ще він охороняв цех, де шили георгіївські стрічки...
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07.05.2020 13:16 Ответить
Такое ощущение ,что за бутылку попросили текст сказать)
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07.05.2020 13:16 Ответить
Молодцы!
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07.05.2020 13:17 Ответить
Почему взяли под стражу этого заблудшего защитника дыныры. Разве таких как он, простых тружеников автомата, не ждут дома?
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07.05.2020 13:18 Ответить
Панять і прастіть, нє?
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07.05.2020 13:24 Ответить
Да вы что такое говорите Он на блок посту стоял ,кашу варил
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07.05.2020 13:26 Ответить
Йшов мирний блокпостівець отримати пенсію і регресні гроші від хунти, десь біля 15 тисяч (там отримують шахтарі), це ви отримуєте 1,5 тис гривень, а безсовісні каратері зловили мальчіка і повели в клітку. Як же несправедливо - мирного та в клітку. Немає ена вас Сівохи і Єрмака.
Це ж "брат", він же мирно йшов за вашими грошима, правда перед цим з рук змив кров ваших побратимів.
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07.05.2020 14:26 Ответить
Это похоже на то, когда советы вошли в Германию, во время второй мировой, то когда спрашивали немок, где муж воевал, то оказалось, что никто на Восточном фронте не воевал. Отвечали, что в Африке, Италии, Норвегии..но не на востоке. Так и с сепарами - стоял на блокпосту, мыл посуду, стирал носки, но никто не стрелял.
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07.05.2020 13:30 Ответить
опЯть блокпостовик(((((((((((( блок постов больше чем людей
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07.05.2020 13:30 Ответить
Потрібні спецбуцегарні для цих зрадників.
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07.05.2020 14:03 Ответить
Такі всі святі, хоч до рани прикладай. Цих стояльщиківнаблокпостах, на мою думку, треба ставити в один ряд ворогів України.
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07.05.2020 14:05 Ответить
видати пенсію та на обмінний пункт
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07.05.2020 14:06 Ответить
Там він ніс службу, а до нас ніс коронавірус. То виходить адмінмежу з ними не закрили? Нам їздити не можна, бо всі автобуси, потяги стоять, а вони можуть сюди везти нам всяку заразу?
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07.05.2020 14:14 Ответить
Опять савецкій паставой? Кто ж тогда постоянно оттуда шмаляет?
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07.05.2020 14:33 Ответить
бомжик сифилитик ..гадина
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07.05.2020 15:04 Ответить
а вони всі "стояли на блок-посту бєз оружія"
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07.05.2020 15:20 Ответить
Одна бомжатня инкубатора новороссии.
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07.05.2020 15:21 Ответить
облить керосином и поставить в курилке на блокпост!!!
или бетоном..и выставить на стрельбище)))
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07.05.2020 16:36 Ответить
 
 