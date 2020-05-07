Пограничники задержали в зоне ООС пособника террористов "ДНР": нес "службу" на блокпосту. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники из состава ООС задержали мужчину, который был членом пророссийской группировки "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера в ходе проверки поступившей информации оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда обнаружили и задержали гражданина Украины 1982 года рождения, жителя города Краматорск.

Правоохранители установили, что во время оккупации города боевиками в июне 2014 года, указанный гражданин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там мужчина нес "службу" на одном из блокпостов и выполнял задачи по незаконной проверке документов и транспортных средств граждан.

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По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.