Украинским врачам-добровольцам, помогавшим в Италии бороться с COVID-19, вручили награды МВД, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Медикам-добровольцам, отправившимся месяц назад в Италию для оказания помощи заболевшим COVID-19, вручили награды МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Врачам-добровольцам, которые от имени Украины оказывали помощь дружественному народу Италии, вручили награды МВД. Наши врачи и медсестры на передовой борьбы с коронавирусом получили бесценный опыт для украинской медицины! Спасибо за службу!", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 медиков-добровольцев системы МВД и Минздрава полетели в итальянский регион Марке, где было большое количество больных и умерших, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавируса".

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