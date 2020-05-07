Постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове облили краской, - Нацполиция. ФОТО
Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.
Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.
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+38 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий07.05.2020 14:28 Ответить Ссылка
+31 Ksenia VB
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+23 Гундяй Крестовоздвиженский
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чи цей об'єкт, на їх думку, не має великого значення?
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!