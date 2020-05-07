Постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове облили краской, - Нацполиция. ФОТО

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

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