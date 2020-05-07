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Постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове облили краской, - Нацполиция. ФОТО

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

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Постамент на площади Героев Небесной Сотни в Харькове облили краской, - Нацполиция 01

Автор: 

Нацполиция (16601) Харьков (7620) вандализм (608) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+38
По всій Україні вата нахабніє все більше!
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07.05.2020 14:28 Ответить
+31
Най тим тварям руки повідсихають.
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07.05.2020 14:28 Ответить
+23
так виглядає душа рюзгє міру
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07.05.2020 14:32 Ответить
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Най тим тварям руки повідсихають.
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07.05.2020 14:28 Ответить
По всій Україні вата нахабніє все більше!
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07.05.2020 14:28 Ответить
завдячуючи перемозі на виборах їхнього обранця.
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07.05.2020 14:38 Ответить
Довго ще треба чистити Харків від всякої нечисті!!!
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07.05.2020 14:30 Ответить
и я скажу даже больше : долго придется чистить Украину от всякой сепарскай нечисти!
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07.05.2020 15:42 Ответить
для начала от Гепы надо отчистить, это 1пункт
а дальше разберемся
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07.05.2020 17:51 Ответить
так виглядає душа рюзгє міру
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07.05.2020 14:32 Ответить
Харьков должен Самоочистится.
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07.05.2020 14:32 Ответить
від русні
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07.05.2020 14:41 Ответить
а чому поліціянти не встановили камери відеонагляду біля монументу?
чи цей об'єкт, на їх думку, не має великого значення?
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07.05.2020 14:34 Ответить
Им надо делать инъекции раковых клеток во время очередной вакцинации.
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07.05.2020 14:35 Ответить
Суки, жаль не видел! Руки бы оторвал до самой ЖОПЫ!
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07.05.2020 14:39 Ответить
Все чисто!
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07.05.2020 19:36 Ответить
Тут еще хернес газету по ящикам доставил.
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07.05.2020 14:40 Ответить
З пам'ятниками "воюють" лише ублюдки та кінчені моральні виродки!
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07.05.2020 14:41 Ответить
Дивлячись з якими -, сказав би В"ятрович.
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07.05.2020 14:54 Ответить
І був би правий!
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07.05.2020 17:55 Ответить
Возьму 646 и пойду мыть. Это в 2 шагах от меня.
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07.05.2020 14:41 Ответить
Дай тобі боже всього найкращого ЛЮДИНА !
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07.05.2020 14:44 Ответить
Отпишись, как прошло. Переживаем за тебя. Возьми кого-нибудь из подстраховки, чтобы ватники не напали.
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07.05.2020 15:32 Ответить
Якщо до 18.00 не впораєтесь, прийду допоможу.
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07.05.2020 16:25 Ответить
Це прям біда .... день через день ... і нічого з цим не зробишь ,бо біля кожноі стели , кожноі плити не поставишь караул
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07.05.2020 14:42 Ответить
"караул" треба ставити УКРАЇНЦЯМ в мізках! викорчовувати з них любі ватні ідеології та думки....і все піде на лад... а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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07.05.2020 15:18 Ответить
типа памятник ворам,убийцам,казнокрадам или шо не так ***..и кацапорилі .
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07.05.2020 15:07 Ответить
Если бы этот постамент Героям Небесной Сотни был дорог для кого-нибудь из патриотов Украины, то рядом с ним эти патриоты дежурили бы по очереди на посту в карауле, охраняя его.
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07.05.2020 15:07 Ответить
Не знаю кто выполнял работы по установке постамента - тупо на бетонную подливку кинули, вокруг ни плитки, ни забетонированной площадки, даже землю вокруг не выровняли. На кладбищах памятники на могилы лучше делают
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07.05.2020 15:12 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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07.05.2020 15:12 Ответить
Демонтувати постамент і встановити новий за особисті кошти (не із казни поліції) харківської поліції.
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07.05.2020 16:22 Ответить
 
 