РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4315 посетителей онлайн
Новости Фото
4 607 7

Сотрудники водной полиции предупредили вылов краснокнижных рыб и раков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время рейдов правоохранители обнаружили браконьерские сетки, в которых находились осетровые виды рыбы, и задокументировали факт незаконного вылова раков. Полицейские выпустили браконьерский улов в среду обитания. Так сотрудники водной полиции предупредили многотысячные убытки, которые могли бы нанести браконьеры рыбному хозяйству страны. Всего за время операции "Нерест" полиция задокументировала более 270 фактов незаконного вылова водных биоресурсов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции, со ссылкой на начальника Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко.

По его словам, во время рейда на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области работники водной полиции предупредили вылов краснокнижных видов рыб. В частности правоохранители обнаружили сетки, в которых находилась рыба осетровых видов. Сотрудники полиции выпустили живые водные биоресурсы в среду.

Кроме того, в Одесской области на Днестровском лимане полицейские обнаружили более 50 раколовок, которые были заполнены членистоногими.

"Полицейские не только спасли жителей водоемов, но и предупредили убытки, которые могли бы нанести нарушители рыбному хозяйству страны. В частности убытки по незаконного вылова одной рыбы, которая относится к виду осетровых, оценивается минимум в 48 тысяч гривен. Незаконно выловленные рака оцениваются почти 20 тысяч гривен ", - сказал Сергей Науменко.

Начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции добавил, что нарушителям грозит наказание по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"За время операци "Нерест" полиция задокументировала более 270 фактов незаконного вылова водных биоресурсов. Правоохранители изъяли 8 тонн биоресурсов, а нанесенный ущерб составил более 10 млн  гривен ", - отметил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко.

Сотрудники водной полиции предупредили вылов краснокнижных рыб и раков 01
Сотрудники водной полиции предупредили вылов краснокнижных рыб и раков 02
Сотрудники водной полиции предупредили вылов краснокнижных рыб и раков 03

Автор: 

браконьерство (147) Одесская область (3688) Красная книга (30) водная полиция (2) Херсонская область (4946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти мені чесно скажи: спасли, чи попередили?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:32 Ответить
За борьбу с браконъерством нужно ордена давать!
показать весь комментарий
07.05.2020 16:38 Ответить
не вижу особой разницы между "законным" и "незаконным" видами улова! это также когда застрелят тебя из "разрешенного" или "запрещенного" минской капитуляцией оружия!
показать весь комментарий
07.05.2020 18:30 Ответить
Ты не видишь разницы между ста метрами сетки и удочкой? Ты от куда? С Сахары? Ты негр?
показать весь комментарий
07.05.2020 19:30 Ответить
ага, промышленных масштабах имея лицензию (на убийство) отлов, далеко не "удочками" ловят. Даже когда запретили китовый промысел (мораторий), то нашлась лазейка "научного промысла"!
показать весь комментарий
07.05.2020 21:04 Ответить
Алё, гараж... в Украине киты не водятся.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:18 Ответить
Йдуть роки,міняється влада,а простий нарід займається браконьєрством,миє бурштин,рубає ліс,бухає за кермом і т.д. і т.п.Самі порушуєм закони, плодим корупцію,а потім дивуємось звідки вона взялась і чого у нас не як в Європі.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:53 Ответить
 
 