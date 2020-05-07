Сотрудники водной полиции предупредили вылов краснокнижных рыб и раков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время рейдов правоохранители обнаружили браконьерские сетки, в которых находились осетровые виды рыбы, и задокументировали факт незаконного вылова раков. Полицейские выпустили браконьерский улов в среду обитания. Так сотрудники водной полиции предупредили многотысячные убытки, которые могли бы нанести браконьеры рыбному хозяйству страны. Всего за время операции "Нерест" полиция задокументировала более 270 фактов незаконного вылова водных биоресурсов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции, со ссылкой на начальника Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко.

По его словам, во время рейда на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области работники водной полиции предупредили вылов краснокнижных видов рыб. В частности правоохранители обнаружили сетки, в которых находилась рыба осетровых видов. Сотрудники полиции выпустили живые водные биоресурсы в среду.

Кроме того, в Одесской области на Днестровском лимане полицейские обнаружили более 50 раколовок, которые были заполнены членистоногими.

"Полицейские не только спасли жителей водоемов, но и предупредили убытки, которые могли бы нанести нарушители рыбному хозяйству страны. В частности убытки по незаконного вылова одной рыбы, которая относится к виду осетровых, оценивается минимум в 48 тысяч гривен. Незаконно выловленные рака оцениваются почти 20 тысяч гривен ", - сказал Сергей Науменко.

Начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции добавил, что нарушителям грозит наказание по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"За время операци "Нерест" полиция задокументировала более 270 фактов незаконного вылова водных биоресурсов. Правоохранители изъяли 8 тонн биоресурсов, а нанесенный ущерб составил более 10 млн гривен ", - отметил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко.





