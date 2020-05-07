СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в "крышевании" конвертцентров. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела.

По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины".











7 мая стало известно, что СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова. Сам Верланов заявил: "Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой. Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

В итоге, главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.

Позже глава Минфина Марченко заявил: "Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами". Премьер-министр Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.

Вместе с тем, экс-глава Минэкомики Тимофей Милованов заявил, что Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове.