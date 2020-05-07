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СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в "крышевании" конвертцентров. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела.

По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины".

СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в крышевании конвертцентров 01
СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в крышевании конвертцентров 02
СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в крышевании конвертцентров 03
СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в крышевании конвертцентров 04
СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в крышевании конвертцентров 05

7 мая стало известно, что СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова. Сам Верланов заявил: "Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой. Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

В итоге, главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.

Позже глава Минфина Марченко заявил: "Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами". Премьер-министр Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.

Вместе с тем, экс-глава Минэкомики Тимофей Милованов заявил, что Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове.

Автор: 

Госпогранслужба (6635) конвертцентр (401) СБУ (20116) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+10
Мусора всегда заподазривают "бывших" - к "нынешним" у них никогда вопросов нет...
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07.05.2020 17:28 Ответить
+5
Не может Быть , - Нам говорили , что это самые честное правительство молодых Реформаторов.
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07.05.2020 17:28 Ответить
+5
А недавно на этом сайте начальник налоговой полиции Днепропетровской обл. рассказывал, что для того чтобы закрыть конверты надо.....типа пол года и т.п.
Жопой чувствовал гад, что заметут......
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07.05.2020 17:37 Ответить
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Не может быть!
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07.05.2020 17:27 Ответить
помню как луценко на вертолетах налоговикоа свозил. кумедия.
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07.05.2020 17:39 Ответить
На пьянку?
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07.05.2020 17:46 Ответить
Боротьба бульдогів під килимом
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07.05.2020 20:19 Ответить
Люди всегда знали что их не токари и не шахтеры крышевали,а спектакли с закрытием просто разводняк со сменой адреса .ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСАДОК страну превратили в Сомали с фантиковыми президентами ,прокурорами и прочими многочисленными недоорганами
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07.05.2020 21:43 Ответить
И ЕЩЕ ВОПРОС: а СБУ не подозревает кто крышует игровые залы??!!!
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07.05.2020 21:46 Ответить
Реформаторы cpaнныe
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07.05.2020 17:28 Ответить
а предидущие были не такие мыролюбные?
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07.05.2020 18:01 Ответить
Это точно!! При Пете уму бы ещё орден Ярослава Мудрого дали!
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07.05.2020 19:01 Ответить
Не может Быть , - Нам говорили , что это самые честное правительство молодых Реформаторов.
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07.05.2020 17:28 Ответить
Мусора всегда заподазривают "бывших" - к "нынешним" у них никогда вопросов нет...
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07.05.2020 17:28 Ответить
Я не подозреваю.
Я уверен
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07.05.2020 17:29 Ответить
всплывает вверх- во власть, только гов-но, и с него выбираем ,поэтому так и живем
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07.05.2020 17:32 Ответить
так это их совместные бизнеса и крыши ....- для кого этот сюр....- или это "борьба" за "рынки" и контроль за этим обналом....
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07.05.2020 17:35 Ответить
Там пасутся и ГНУ и СБУ и прокурорские.
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07.05.2020 17:37 Ответить
А недавно на этом сайте начальник налоговой полиции Днепропетровской обл. рассказывал, что для того чтобы закрыть конверты надо.....типа пол года и т.п.
Жопой чувствовал гад, что заметут......
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07.05.2020 17:37 Ответить
Назовите хотя бы один день в истории Украины, когда не существовало бы конвертов!!! Назовите хотя бы одного бизнесмена (не ларечника с базара) который ими не пользовался хотя бы раз в жизни! Вопрос к шавке оманской- ты никогда не обналичивал бабки, не конвертировал, не закидывал в офшор? К начальнику СБУ, который в прошлом комерс, к Авакову, к Дерьмоку, к Шмыгалю..... Станьте на колени, уроды, покайтесь за прошлое, а потом учите других жить!
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07.05.2020 17:39 Ответить
Новые лица, мать их!
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07.05.2020 17:50 Ответить
Ну а кто по Конституции должен крышевать конверты, как не налоговики?
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07.05.2020 17:59 Ответить
В этом деле самое главное - не выйти на самих себя.
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07.05.2020 18:15 Ответить
но что-то пошло не так (подходит к любому начинанию зеко-манды, начиная с избрания зеленского)
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07.05.2020 18:17 Ответить
 
 