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Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организатора и участников группировки задержали на блокпосту "Кременная - Торское" сотрудники областного управления стратегических расследований, следователи следственного управления полиции, прокуратуры Луганской области при участии спецподразделения КОРД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.

В информации отмечается: "В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в состав группы входят трое жителей Краматорска - мужчина и две женщины. Свой так называемый бизнес они построили на "выбивании" средств из руководителей фермерских хозяйств. Если фермеры отказывались платить им деньги, угрожали физической расправой и вмешательством в их бизнесовые дела.

С требованием об уплате двух миллионов гривен злоумышленники приехали и к местному фермеру. В связи с тем, что у пострадавшего не было всей суммы, злоумышленники согласились на расчеты частями. При этом отметили: если он не согласится на их "деловое предложение", перейдут от устных разговоров к силовым убеждениям.

Опасаясь за свою жизнь и своих родных и понимая, что вымогатели могут продолжать требовать у него деньги, даже после выплаты всей суммы, мужчина обратился в полицию.

В рамках уголовного производства под контролем полицейских и прокуратуры были задокументированы факты получения участниками преступной группировки средств.

В среду, 6 мая, на блокпосту "Кременная - Торское" полицейские задержали организатора и двух участников группировки. Злоумышленники получили от потерпевшего последнюю часть средств - полмиллиона гривен.

Во время санкционированных обысков изъято 500 000 гривен, 28 000 долларов США, золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество. Также установлено, что по месту жительства эти лица выращивали каннабис.

Организатора и двух участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества".

Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 01
Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 02
Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 03
Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 04
Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 05
Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 06
Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция 07

Автор: 

вымогательство (428) Нацполиция (16601) фермер (188) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+8
Да где ж ликвидирована, только задержана.
Вот если б по поводу настоящему ликвидирована, это я понимаю.
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07.05.2020 19:24 Ответить
+7
Ликвидировали???? - пострадавших. А бандитов Задержали, для согласовния суммы залога!
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07.05.2020 19:25 Ответить
+6
это эти.. как их?!.. цыганяне?!
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07.05.2020 19:32 Ответить
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Шр то за жопасті в чорному - невже "громадяни" національності, що яких у ВВВ недознищили.
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07.05.2020 19:23 Ответить
Да где ж ликвидирована, только задержана.
Вот если б по поводу настоящему ликвидирована, это я понимаю.
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07.05.2020 19:24 Ответить
просто писать, временно задержана или ошибочно
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07.05.2020 20:01 Ответить
Ликвидировали???? - пострадавших. А бандитов Задержали, для согласовния суммы залога!
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07.05.2020 19:25 Ответить
наверное, пока кто то не вывесит кишки таких подлецов на деревьях, их ничего не остановит, они растут как из под земли!!
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07.05.2020 19:25 Ответить
На других сайтах пишут, что они угрожали убийством детей. Подонков надо к стенке ставить на пожизненное.
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07.05.2020 19:28 Ответить
это эти.. как их?!.. цыганяне?!
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07.05.2020 19:32 Ответить
Не, это команчи
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07.05.2020 19:57 Ответить
Видать на карантин надолго готовились, дисциплинированно..
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07.05.2020 19:33 Ответить
Циганва?
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07.05.2020 19:47 Ответить
Опять "ромочки" денюшку не в ту область загнали....
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07.05.2020 19:47 Ответить
цыгане. Ненавижу блеять цыган!
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07.05.2020 19:56 Ответить
 
 