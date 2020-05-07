Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организатора и участников группировки задержали на блокпосту "Кременная - Торское" сотрудники областного управления стратегических расследований, следователи следственного управления полиции, прокуратуры Луганской области при участии спецподразделения КОРД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.

В информации отмечается: "В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в состав группы входят трое жителей Краматорска - мужчина и две женщины. Свой так называемый бизнес они построили на "выбивании" средств из руководителей фермерских хозяйств. Если фермеры отказывались платить им деньги, угрожали физической расправой и вмешательством в их бизнесовые дела.

С требованием об уплате двух миллионов гривен злоумышленники приехали и к местному фермеру. В связи с тем, что у пострадавшего не было всей суммы, злоумышленники согласились на расчеты частями. При этом отметили: если он не согласится на их "деловое предложение", перейдут от устных разговоров к силовым убеждениям.

Опасаясь за свою жизнь и своих родных и понимая, что вымогатели могут продолжать требовать у него деньги, даже после выплаты всей суммы, мужчина обратился в полицию.

В рамках уголовного производства под контролем полицейских и прокуратуры были задокументированы факты получения участниками преступной группировки средств.

В среду, 6 мая, на блокпосту "Кременная - Торское" полицейские задержали организатора и двух участников группировки. Злоумышленники получили от потерпевшего последнюю часть средств - полмиллиона гривен.

Во время санкционированных обысков изъято 500 000 гривен, 28 000 долларов США, золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество. Также установлено, что по месту жительства эти лица выращивали каннабис.

Организатора и двух участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества".













