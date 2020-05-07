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12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

12 раненых военнослужащих эвакуированы из Днепра спецсамолётом ВСУ для дальнейшего лечения в военном клиническом центре Южного региона в Одессе. Четверо воинов находятся в тяжелом состоянии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук волонтера Андрея Танцюры.

12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 01

12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 02
12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 03

"Встретили борт! 12 ребят, из них 4 тяжелых... Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки...соматические больные..", - написал Танцюра.

12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов. ФОТО

12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 05
12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 06
12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 07
12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 08

Также читайте: Получившие сегодня боевые травмы воины эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Днепра, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 09

12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 10

Автор: 

Одесса (7953) ранение (3405) эвакуация (2117) операция Объединенных сил (6766) Танцюра Андрей (15)


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Топ комментарии
+16
Хлопцям швидкого одужання.
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07.05.2020 20:48 Ответить
+12
Раненным сил и выздоровления.........
Мед.персоналу огромная благодарность..........
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07.05.2020 20:51 Ответить
+12
Андрій не хоче продублювати повідомлення "в-г-командувачу" ?
А то воно =вАйну закончІло=, а поранені і загиблі постійно.
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07.05.2020 20:53 Ответить
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Главное не стрелять....,посмотрел в глаза Путлера и увидел там мир...
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07.05.2020 20:45 Ответить
Хлопцям швидкого одужання.
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07.05.2020 20:48 Ответить
Надеюсь они не стреляли? Где вы, мляди сивошные?
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07.05.2020 20:50 Ответить
Раненным сил и выздоровления.........
Мед.персоналу огромная благодарность..........
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07.05.2020 20:51 Ответить
Андрій не хоче продублювати повідомлення "в-г-командувачу" ?
А то воно =вАйну закончІло=, а поранені і загиблі постійно.
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07.05.2020 20:53 Ответить
Готовимся к выборам. А выбора -- нет, если такая власть.
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07.05.2020 20:56 Ответить
да выбор всегда есть, грамотных людей, болеющих за Украину, почему не проголосовали за украинца , например Безсмертного, а сколько умных преданных Украине людей в Голосе, присмотритесь
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08.05.2020 12:46 Ответить
Все буде добре.
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07.05.2020 21:39 Ответить
Оце - біда, а не ваш вірус. Скорішого одужання!
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07.05.2020 22:01 Ответить
Быстрейшего выздоровления.
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07.05.2020 23:55 Ответить
12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4631
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07.05.2020 23:59 Ответить
Эти фото надо каждый день показывать по телевидению, чтобы любители русского мира и "какая разница" смотрели, может мозги просветлели б, а ребятам выздоровления
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08.05.2020 12:42 Ответить
 
 