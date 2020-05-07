12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
12 раненых военнослужащих эвакуированы из Днепра спецсамолётом ВСУ для дальнейшего лечения в военном клиническом центре Южного региона в Одессе. Четверо воинов находятся в тяжелом состоянии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук волонтера Андрея Танцюры.
"Встретили борт! 12 ребят, из них 4 тяжелых... Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки...соматические больные..", - написал Танцюра.
Топ комментарии
+16 Myroslav Hrabovsky
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+12 ingrid
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+12 Vedana
показать весь комментарий07.05.2020 20:53 Ответить Ссылка
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Мед.персоналу огромная благодарность..........
А то воно =вАйну закончІло=, а поранені і загиблі постійно.