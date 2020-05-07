12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

12 раненых военнослужащих эвакуированы из Днепра спецсамолётом ВСУ для дальнейшего лечения в военном клиническом центре Южного региона в Одессе. Четверо воинов находятся в тяжелом состоянии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук волонтера Андрея Танцюры.





"Встретили борт! 12 ребят, из них 4 тяжелых... Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки...соматические больные..", - написал Танцюра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов. ФОТО









Также читайте: Получившие сегодня боевые травмы воины эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Днепра, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа