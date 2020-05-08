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Новости Фото Будни полиции
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Оперативники задержали в Киеве россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве оперативники задержали иностранца за нападения на столичные аптеки и кредитные учреждения. Злоумышленник распиливал в лицо работников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В конце марта в Днепровское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего завладел выручкой из кассы и скрылся.

Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, завладев почти 40 тысячами гривен.

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Оперативники задержали в Киеве россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя слезоточивый газ 01

Как рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко, правоохранители допросили потерпевших и свидетелей событий, провели осмотр мест преступлений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент нападений. Благодаря полученной информации, оперативные работники установили личность злоумышленника и при силовой поддержке сотрудников полиции особого назначения № 1 задержали его при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.

Оперативники задержали в Киеве россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя слезоточивый газ 02

"Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Задержанный - гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу ", - добавил Крищенко.

Оперативники задержали в Киеве россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя слезоточивый газ 03

Следователи начали досудебное расследование уголовных производств по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ч. 3 ст. 15 и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. За эти действия ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники задержали в Киеве россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя слезоточивый газ 04
Фото: сайт Нацполиции

задержание (6692) Киев (25791) ограбление (1370) Нацполиция (16601) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+9
Когда кажется - креститься нужно. Если лень изучить матчасть. Мало того что оптика у камер разная, так еще и электроника может записывать с геометрическими несоответствиями, ну и при воспроизведении файлов с разных источников тоже могут быть дополнительные накладки.
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08.05.2020 10:30 Ответить
+8
Если не перекроем границу с " братским народом" , еще не то увидим. На Расее ягель заканчивается, вот и прутся уроды.
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08.05.2020 11:01 Ответить
+6
Щемить малоросов - священное право великорусково чилавека! Посидит в "карантине" до следующего "обмена".
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08.05.2020 10:31 Ответить
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мне одному кажется что в первом и втором эпизоде чётко видно, что преступники разного телосложения и роста?
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08.05.2020 10:26 Ответить
це така дрібниця коли треба звітувати про успіхи.
Згадайте хоча б Караван та Мазурка
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08.05.2020 10:29 Ответить
Когда кажется - креститься нужно. Если лень изучить матчасть. Мало того что оптика у камер разная, так еще и электроника может записывать с геометрическими несоответствиями, ну и при воспроизведении файлов с разных источников тоже могут быть дополнительные накладки.
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08.05.2020 10:30 Ответить
та это проекция камер просто разная)
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08.05.2020 10:39 Ответить
А кеды одни и те же.
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08.05.2020 10:51 Ответить
кеды подбросили мэнты)
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08.05.2020 11:19 Ответить
В аптеки он шел с баллоном, а в кредитную контору на всякий случай наверное броник пододел. Мало ли, вдруг у кого-нибудь пистоль окажется.
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08.05.2020 13:39 Ответить
Зверніть увагу на стіл. Знято в одному приміщенні.
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08.05.2020 14:37 Ответить
Надо его перековать на службу украинскому народу - распустить на органы. Желающих ездить в Украину на пофестивалить сразу обломается под ноль.
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08.05.2020 10:29 Ответить
Щемить малоросов - священное право великорусково чилавека! Посидит в "карантине" до следующего "обмена".
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08.05.2020 10:31 Ответить
навіщо єта насєкомоє затримувати...пустити на харч каліфорнійським хробакам!
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08.05.2020 10:31 Ответить
Звичайно ,поліцейським респект,але щось забагато новин про злочини іноземців в Україні , жорсткий візовий режим с країнами СНД -єдиний вихід .
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08.05.2020 10:32 Ответить
Анишедетиии!!!!
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08.05.2020 11:39 Ответить
Анишебратья ! ))
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08.05.2020 12:57 Ответить
Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 192
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08.05.2020 13:28 Ответить
Что, опять нелегал?
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08.05.2020 10:45 Ответить
Так сказать, братская помощь! Приїхало!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2020 10:53 Ответить
Надо ему каждое утро впакет на голову и смачно из того баллончика пшикнуть. Для профилактики коронавирусной кацапоидной инфекции.
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08.05.2020 10:53 Ответить
Вот так подобно, ранее и президент януковощ начинал свою карьеру, в этих же рядах и джугашвили и др. Раболепские любители вождей, должны знать биографии своих идолов...А глядишь посадили таких пожизненно за нарушение Закона, то и Мир и благосостояние были.
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08.05.2020 10:53 Ответить
Судя по следам крови, дюндель ему подрихтовали. Ибо нехрен!
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08.05.2020 10:54 Ответить
********** в пол надо харашо...
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08.05.2020 13:34 Ответить
Рос. злодія відправити шанці копати на передньому краї, а якщо пристрелять, то "свої".
P.S. От не рятує маска від слозогінного газу. От чому фармацевти були без захисних окулярів чи щитків? Хоча, чорт його знає, що краще.
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08.05.2020 10:55 Ответить
Если не перекроем границу с " братским народом" , еще не то увидим. На Расее ягель заканчивается, вот и прутся уроды.
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08.05.2020 11:01 Ответить
Спасибо Порошенко за безвиз.
Который с рашкой. Отстоял!
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08.05.2020 11:27 Ответить
Согласен, зупиніть цього Пороха!!!
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08.05.2020 11:40 Ответить
Вот росиянский народ стремный на что угодно пойдут лишь бы в Украине остаться
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08.05.2020 11:41 Ответить
Иностранец.... мразь россиянская
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08.05.2020 11:43 Ответить
У нас не полиция, а какие-то сопли. Ездят по спальникам, эвакуируют авто, которые никому не мешают, зарабатывая фирмочкам МВД бабло, а когда дело касается угроз, оскорблений, хулиганских действий, даже откровенного разбоя - их хрен вызовешь. Зато попробуй шмальнуть по уроду, который забрался к тебе в авто - тут же прилетят и нарисуют дело. Как при совке защищали близкий пролетариату контингент - так и защищают. Нужна муниципальная милиция, которой зарплату будут платить добропорядочные налогоплательщики, как в США.
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08.05.2020 15:36 Ответить
Злоумышленник распиливал в лицо работников слезоточивый газИсточник: https://censor.net/p3194217.... Распил - это софсем другое, не путай, админ, ты же целое СМИ!
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08.05.2020 20:39 Ответить
Странно как то...Что делает в убогой Украине житель великой и могучей державы, где люди классно ( по мнению многих моих соотечественников, питающих инфу из ТВ) живут? Почему в Чернигове? В школе рассказали, что Чернигов - это русский город? Если в России так хорошо простому человеку, пусть бы возвращался. Или захотел еще и в украинских тюрьмах посидеть для разнообразия?
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08.05.2020 21:41 Ответить
 
 