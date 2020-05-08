Оперативники задержали в Киеве россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве оперативники задержали иностранца за нападения на столичные аптеки и кредитные учреждения. Злоумышленник распиливал в лицо работников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В конце марта в Днепровское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего завладел выручкой из кассы и скрылся.

Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, завладев почти 40 тысячами гривен.

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Как рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко, правоохранители допросили потерпевших и свидетелей событий, провели осмотр мест преступлений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент нападений. Благодаря полученной информации, оперативные работники установили личность злоумышленника и при силовой поддержке сотрудников полиции особого назначения № 1 задержали его при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.

"Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Задержанный - гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу ", - добавил Крищенко.

Следователи начали досудебное расследование уголовных производств по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ч. 3 ст. 15 и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. За эти действия ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Фото: сайт Нацполиции