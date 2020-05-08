РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9418 посетителей онлайн
Новости Фото
10 677 36

В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська. ФОТО

В Киевском СИЗО запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в социальной сети фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Первым справился Киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн. в месяц.

В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська 01

Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции", - написал министр.

Читайте также: ГБР расследует избиение заключенных в СИЗО Кропивницкого

Он также отметил, что полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

"Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели:

(1) убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и

(2) найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов - сейчас бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительные средства налогоплательщиков мы не хотим.

В течение запуска проекта наши оппоненты попытались раскрутить два мифа: что якобы речь идет о "ВИП-камерах", и что эта инициатива нарушает права человека.

Оба мифы обычно являются ложными.

Это точно не "ВИП-камеры", как видно из фотографий ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - добавил Малюська.

В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська 02

Читайте также: Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

"Наличие платных камер не нарушает прав человека. Как и раньше, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер и их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшен за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры.

При этом следует помнить, что речь идет о следственных изоляторах, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления. Если лицо с точки зрения закона невиновно - мы не должны ограничивать его в возможности оплатить лучшие условия проживания.

Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление.

Платные камеры убирают одну из коррупционных схем в СИЗО. Это означает, что эту инициативу будут пытаться прекратить, саботировать, дискредитировать и пытаться обойти. Мы к этому готовы, обеспечили принятие всех необходимых нормативных актов, внедрили системы контроля за наполненностью камер и расходования денег. Поэтому если кто-то хочет повоевать - welcome", - написал министр.

СИЗО (1368) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
власть зелёной плесени задумалась о перспективах на будущее
показать весь комментарий
08.05.2020 12:42 Ответить
+14
зе готується до майбутнього?
В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 4700
показать весь комментарий
08.05.2020 12:45 Ответить
+9
На телок скидки есть ?
показать весь комментарий
08.05.2020 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
власть зелёной плесени задумалась о перспективах на будущее
показать весь комментарий
08.05.2020 12:42 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2020 12:54 Ответить
2000 тыщи в сутки? сирйозна? 60 тыщь в месяц щитай 2 тыщи евреийрив
показать весь комментарий
08.05.2020 12:57 Ответить
Да, не 60 тыщь в месяц. Там целая дисконтная программа:

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата:

2000 грн в сутки,

8000 грн за неделю и

12 000 грн. в месяц.

Источник: https://censor.net/p3194274
показать весь комментарий
08.05.2020 13:33 Ответить
Якщо злодії нас грабують, то чому б трохи не компенсувати ??
показать весь комментарий
08.05.2020 13:43 Ответить
готовят камеры для нынешней власти
показать весь комментарий
08.05.2020 12:43 Ответить
На телок скидки есть ?
показать весь комментарий
08.05.2020 12:44 Ответить
Тёлки поставляются вместе с наркотой, поэтому скидок нет. А вообще будут ли проверять на чистоту происхождение этих денег? Эти с"Ки узаконили коррупцию, как это сделали штаты для лоббистов.
показать весь комментарий
08.05.2020 12:56 Ответить
Вірно. В школу вони точно не підуть, а туди ймовірно
показать весь комментарий
08.05.2020 12:44 Ответить
зе готується до майбутнього?
В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 4700
показать весь комментарий
08.05.2020 12:45 Ответить
Всеодно в неволі.
показать весь комментарий
08.05.2020 12:47 Ответить
Если закон один для всех то и условия содержания должны быть одинаковы для всех граждан страны. Вы ж "слуги народа" или народ у вас другой?
показать весь комментарий
08.05.2020 12:49 Ответить
Янык о таком и не мечтал. Я знаю не по наслышке, что такие камеры давно практикуются. Еда из ресторана. ***** по вызову, телевизор, интернет. Ничего нового. У нас многие на свободе такого не имеют. Курорт для убийц и насильников!
показать весь комментарий
08.05.2020 12:54 Ответить
Если это давно практикуется, то это надо искоренить, а не легализовать. В тотально коррумпированной стране ничего улучшить невозможно, можно только легализовать коррупцию.
показать весь комментарий
08.05.2020 12:59 Ответить
Це такий подарукок від зеленої плЄсЄні до дня примирення. Розрекламуйте ще масажисток та нічні клуби в буцугарні... Нехай ветерани, котрим по 90-100 років доживших до цього часу побачуть, за що вони кров проливали... Половина з них доживають свого віку в злиднях, а бариги та вбивці жирують навіть в тюрмі... Отака вона реальність українського життя...
показать весь комментарий
08.05.2020 12:56 Ответить
жизнь не справедлива. Кто-то богат, кто-то нищь, а кто-то родился в Украине
показать весь комментарий
08.05.2020 12:58 Ответить
самое главное есть в комплекте чудотворящее одеяло
показать весь комментарий
08.05.2020 12:56 Ответить
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:08 Ответить
Багацтво, нажите непосильною працею не є привілеєм ...
показать весь комментарий
08.05.2020 13:44 Ответить
Конституционный суд, наверное, какие-то грибы курит, и не замечает беспредела у себя под носом.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:09 Ответить
Может лучше казнокрадов расстреливать золотыми или серебрянными пулями, соответственно статусу?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:10 Ответить
С таким же успехом можно ликвидировать коррупционную составляющую и в суде
Вместо взяток судьям и прокурорам брать деньги за оправдательные приговоры и направлять в бюджет
показать весь комментарий
08.05.2020 13:15 Ответить
Без слів.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:19 Ответить
Студенти замисляться чи варто гризть граніт науки чи краще на нари по-скоріше
показать весь комментарий
08.05.2020 13:19 Ответить
Достойний Господь для достойних господ. (с)
показать весь комментарий
08.05.2020 13:21 Ответить
Зачем заморачиваться и сидеть а можно заплатить в 5 раз больше и не сидеть вообще....В 90стые один год по любой статье УК стоил 1000 баксов
показать весь комментарий
08.05.2020 13:33 Ответить
Слуги готовят себе плацдарм для отхода.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:44 Ответить
На фото три кровати,суки,еще не успели запустить проект,а кровать уже скиздили!
показать весь комментарий
08.05.2020 13:47 Ответить
Недосмотрел что еще трех местные есть
показать весь комментарий
08.05.2020 13:48 Ответить
Следующим этапом у преступников будут собственные тюрьмы со своей обслугой, как у Эскобара в Колумбии (((
показать весь комментарий
08.05.2020 14:20 Ответить
Малюська/ Самый умный в кодлане Коломойского .Правильно говорят Где прошёл украинец, еврею делать нечего .Богатейшую золотую жилу застолбил Малюська. За полгода выполнил все подготовительные работы, запустил бизнес и сейчас у него Ништяк -что то очень хорошее, отличное, являющееся источником приятных эмоций. Происходит от иврит (נשתק ништак - мы успокоимся), откуда перекочевало в феню и далее в бытовой язык.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:22 Ответить
Одно не ясно, за что тогда у нас студенты в тюрьмах сидят ))
показать весь комментарий
08.05.2020 14:30 Ответить
Каждый министр днями думает как себе заработать на очередную виллу на Лазурке. Этот придумал платные камеры. Каждый выживает как может...
показать весь комментарий
08.05.2020 15:12 Ответить
это какой то паханатский позор У Київському СІЗО відкрили 4 платні камери з поліпшеними умовами розміщення, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 995
показать весь комментарий
08.05.2020 16:04 Ответить
Это заканно? Или в нашей стране на закон плевать....
показать весь комментарий
08.05.2020 22:58 Ответить
 
 