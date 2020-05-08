В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська. ФОТО

В Киевском СИЗО запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в социальной сети фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Первым справился Киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн. в месяц.

Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции", - написал министр.

Читайте также: ГБР расследует избиение заключенных в СИЗО Кропивницкого

Он также отметил, что полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

"Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели:

(1) убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и

(2) найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов - сейчас бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительные средства налогоплательщиков мы не хотим.

В течение запуска проекта наши оппоненты попытались раскрутить два мифа: что якобы речь идет о "ВИП-камерах", и что эта инициатива нарушает права человека.

Оба мифы обычно являются ложными.

Это точно не "ВИП-камеры", как видно из фотографий ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - добавил Малюська.

Читайте также: Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

"Наличие платных камер не нарушает прав человека. Как и раньше, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер и их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшен за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры.

При этом следует помнить, что речь идет о следственных изоляторах, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления. Если лицо с точки зрения закона невиновно - мы не должны ограничивать его в возможности оплатить лучшие условия проживания.

Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление.

Платные камеры убирают одну из коррупционных схем в СИЗО. Это означает, что эту инициативу будут пытаться прекратить, саботировать, дискредитировать и пытаться обойти. Мы к этому готовы, обеспечили принятие всех необходимых нормативных актов, внедрили системы контроля за наполненностью камер и расходования денег. Поэтому если кто-то хочет повоевать - welcome", - написал министр.