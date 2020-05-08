Музей "Семейная память" в Шостке, рассказывающий о невоенной истории Второй мировой, теперь можно посетить онлайн на двух языках. ФОТО

Уникальный региональный музей в Шостке "Семейная память", рассказывающий о невоенной истории Второй мировой войны, теперь можно посетить онлайн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сайт и виртуальный тур созданы на украинском и английском языках благодаря средствам немецкого фонда "Память, ответственность и будущее".

Заходя на электронную страницу, посетитель попадает в 3D-измерение.

Теперь каждый желающий (и в Украине и за рубежом) может прогуляться по экспозиции музея "Семейная память", ознакомиться с документами, фотографиями, письмами и другими экспонатами. Во время онлайн-визита можно посмотреть интервью со свидетелями, жертвами тоталитаризма, соседями и родственниками современных жителей Шостки и окружающих сел. На сайте также размещены материалы, собранные в процессе создания музея, которые не вошли в экспозицию.

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Организаторі надеются, что онлайн-архив музея будет все время пополняться новыми документами и биографиями людей. "Ведь главная идея сайта музея и 3D тура - популяризация местной истории, привлечь внимание молодежи к своему прошлому, - рассказывают они.

Мемориально-образовательный комплекс "Семейная память" в Шостке открыли в 2015 году. Музей рассказывает о невоенной стороне Второй мировой войны: о людях, вывезенных на принудительную работу в Германию, о военнопленных, Холокосте, заключенных сталинских и нацистских концлагерей. Общая площадь экспозиции более 700 кв. метров, автор художественного решения - народный художник Украины Анатолий Гайдамака.

Инициаторами и партнерами проекта выступили: Международный фонд "Взаимопонимание и толерантность", Документационный центр "пороховой фабрики Либенау", Шосткинская городская администрация, Институт истории Украины НАНУ.