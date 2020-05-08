Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины. ФОТО

В ходе рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел автомобильную дорогу Северодонецк – Станица Луганская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомился с ходом ремонтных работ на одном из участков автодороги - Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар протяженностью 37 км. Восстановление проходит в рамках реализации программы "Большое строительство".

Президенту доложили, что в данный момент подрядчики фрезеруют дорожное покрытие, делают слой основания дорожной одежды из органоминеральной смеси и нижний слой покрытия из асфальтобетона. Строительные работы выполнены на 28%.

Зеленский отметил, что дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для государства.

"Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и до Северодонецка в этом году построят прекрасную, качественную дорогу", - подчеркнул он.

Общая протяженность маршрута от Северодонецка до Станицы Луганской, который состоит из четырех участков, - 128 км. Из них 125,5 км являются дорогами государственного значения. Полное обновление маршрута запланировано до конца 2020 года.

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