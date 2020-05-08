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Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске. ФОТОрепортаж
На репетиции парада в Минске задержали мужчину с позитивным тестом на коронавирус.
Об этом сообщает "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.
Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой". По сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада, это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.
Впрочем в МВД эту информацию опровергли, сказав, что о случаях, когда пациенты с положительным тестом на COVID-19 самовольно покидали больницу, не сообщалось.
Топ комментарии
+16 Татьяна Лайф
показать весь комментарий08.05.2020 17:31 Ответить Ссылка
+8 Ksenia VB
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+7 Толья
показать весь комментарий08.05.2020 17:34 Ответить Ссылка
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Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
похоже, они все там из больницы сбежали
Вынос монголки венедиктовой и дермака. Если зебот их не поменяет на согласованные с ес, то его тоже вынести, дать тумаков, поджопник с олимписйким пролетом на 3 метра, утрамбовать карону и пусть дальше пробует