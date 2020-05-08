Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске. ФОТОрепортаж

На репетиции парада в Минске задержали мужчину с позитивным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.

Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой". По сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада, это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.

Впрочем в МВД эту информацию опровергли, сказав, что о случаях, когда пациенты с положительным тестом на COVID-19 самовольно покидали больницу, не сообщалось.

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