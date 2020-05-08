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Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске. ФОТОрепортаж

На репетиции парада в Минске задержали мужчину с позитивным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.

Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой". По сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада, это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.

Впрочем в МВД эту информацию опровергли, сказав, что о случаях, когда пациенты с положительным тестом на COVID-19 самовольно покидали больницу, не сообщалось.

Читайте также: В Беларуси число заразившихся COVID-19 превысило 20 тыс., умерло 116 человек

Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске 01
Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске 02
Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске 03
Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске 04

Беларусь (7937) карантин (16729) Минск (1562) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Он просто очень сильно любил парады
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08.05.2020 17:31 Ответить
+8
Ще один доказ, що паради 9 травня лише для зомбованих.
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08.05.2020 17:34 Ответить
+7
Почитайте статью. В этой новости прекрасно все...
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08.05.2020 17:34 Ответить
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Он просто очень сильно любил парады
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08.05.2020 17:31 Ответить
примусова імунізація по-бєлорусскі

Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
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08.05.2020 17:57 Ответить
он из бессмертного полка
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08.05.2020 20:57 Ответить
Аж 22 бакса штрафа заплатит. Чего они его в больнице держат, если он бегает?
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08.05.2020 17:32 Ответить
Почитайте статью. В этой новости прекрасно все...
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08.05.2020 17:34 Ответить
Суслика видишь? ......
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08.05.2020 17:45 Ответить
Ще один доказ, що паради 9 травня лише для зомбованих.
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08.05.2020 17:34 Ответить
"это был человек [...] который сбежал из больницы."

похоже, они все там из больницы сбежали
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08.05.2020 18:34 Ответить
А может хотел сорвать парад, позаразив тренирующихся?
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08.05.2020 17:38 Ответить
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
Вынос монголки венедиктовой и дермака. Если зебот их не поменяет на согласованные с ес, то его тоже вынести, дать тумаков, поджопник с олимписйким пролетом на 3 метра, утрамбовать карону и пусть дальше пробует
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08.05.2020 17:44 Ответить
Американский диверсант по кличке"Алик")
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08.05.2020 17:39 Ответить
це його так мусора відгупали, чи просто погане самопочуття..?
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08.05.2020 17:43 Ответить
Мне вот интересно, каким способом ОМОН определил что мужик болен коронавирусом?
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08.05.2020 17:50 Ответить
Просто сейчас это очень модная болезнь.
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08.05.2020 18:23 Ответить
он не достаточно сильно улыбался при виде батцьки и не достаточно сильно раззевал рот во время воплей "слава савецкаму саюзу рабочих и крестьян"
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08.05.2020 18:36 Ответить
***** дали-сам признався!
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08.05.2020 19:04 Ответить
Расстреляли или переехали трактором?
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08.05.2020 18:43 Ответить
лука говорив, що без параду його люди візьмуть на вила. знає свій народ лука, хворий дядько втік з лікарні, бо треба на парад подивитися. оце люди!
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08.05.2020 20:01 Ответить
Бацька вирішив добити дєдов останнім парадом.
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08.05.2020 21:24 Ответить
 
 