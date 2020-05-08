Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна. ФОТОрепортаж
В Практической гавани Одессы прошли тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения Военно-Морских Сил ВС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Флотские спецназовцы тренировались осуществлять штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооруженными формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно из осады.
"В процессе тренировки на быстроходных катерах нужно учитывать возможности безопасного подхода к судну, особенности ветра и качки моря, чтобы правильно использовать штурмовые лестницы для высадки на борт. Есть установленные процедуры применения оружия и ведения стрельбы во внутренних помещениях захваченного объекта", - рассказал командир подразделения специального назначения ВМС ВС Украины.
Поднявшись на борт судна, спецназовцы разделились на две группы. Первая направляется на капитанский мостик, одновременно вторая должна зайти в машинное отделение.Захватив эти два важных объекта, бойцы смогут взять под свой контроль судно и остановить его движение. Только после этого они приступают к поисковым действиям и прочесыванию всех помещений судна.
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кацапское корыто охранения можно, если не сдастся, пустить на дно с воздуха. или ракетой нептун.
а вышку отбуксировать.
Украинцы лучшие Воины на Земле! Воевать с нами смертельно опасно любому.
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отривая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.