Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна. ФОТОрепортаж

В Практической гавани Одессы прошли тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Флотские спецназовцы тренировались осуществлять штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооруженными формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно из осады.





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"В процессе тренировки на быстроходных катерах нужно учитывать возможности безопасного подхода к судну, особенности ветра и качки моря, чтобы правильно использовать штурмовые лестницы для высадки на борт. Есть установленные процедуры применения оружия и ведения стрельбы во внутренних помещениях захваченного объекта", - рассказал командир подразделения специального назначения ВМС ВС Украины.







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Поднявшись на борт судна, спецназовцы разделились на две группы. Первая направляется на капитанский мостик, одновременно вторая должна зайти в машинное отделение.Захватив эти два важных объекта, бойцы смогут взять под свой контроль судно и остановить его движение. Только после этого они приступают к поисковым действиям и прочесыванию всех помещений судна.







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