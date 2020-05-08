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Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна. ФОТОрепортаж

В Практической гавани Одессы прошли тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  АрмияInform.

Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 01

Флотские спецназовцы тренировались осуществлять штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооруженными формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно из осады.

Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 02
Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения. ФОТОрепортаж

Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 04
Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 05

"В процессе тренировки на быстроходных катерах нужно учитывать возможности безопасного подхода к судну, особенности ветра и качки моря, чтобы правильно использовать штурмовые лестницы для высадки на борт. Есть установленные процедуры применения оружия и ведения стрельбы во внутренних помещениях захваченного объекта", - рассказал командир подразделения специального назначения ВМС ВС Украины.

Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 06
Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 07
Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 08

Также смотрите: В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины. ФОТО

Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 09

Поднявшись на борт судна, спецназовцы разделились на две группы. Первая направляется на капитанский мостик, одновременно вторая должна зайти в машинное отделение.Захватив эти два важных объекта, бойцы смогут взять под свой контроль судно и остановить его движение. Только после этого они приступают к поисковым действиям и прочесыванию всех помещений судна.

Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 10
Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 11
Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна 12

Смотрите: Фрегат ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний" провел практические стрельбы в море. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1490) оборона (5252) Одесса (7962) спецназ (619) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+3
посрать.
кацапское корыто охранения можно, если не сдастся, пустить на дно с воздуха. или ракетой нептун.
а вышку отбуксировать.
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08.05.2020 18:24 Ответить
+2
ну так вышки наши отбейте!?
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08.05.2020 17:56 Ответить
+2
Молодцы!
Украинцы лучшие Воины на Земле! Воевать с нами смертельно опасно любому.
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08.05.2020 18:10 Ответить
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ну так вышки наши отбейте!?
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08.05.2020 17:56 Ответить
ага - а потом под суд - зеленые они такие .....
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08.05.2020 18:01 Ответить
посрать.
кацапское корыто охранения можно, если не сдастся, пустить на дно с воздуха. или ракетой нептун.
а вышку отбуксировать.
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08.05.2020 18:24 Ответить
Це нерухоме старе судно в Одеському порту, яке в море не ходить і акваторія за волноломами. Я думав що це в морі навчання на реальному судні, яке реально йде по хвилях і потрібно реально на нього залізти! А в акваторії порта це не навчання, так можна і без катера тренуватись, з іншої сторони цього судна можна тренуватись лазити по дробині на борт хоч цілий день! Незрозуміло в чому новина?
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08.05.2020 18:43 Ответить
Теперь давайте в Керченский пролив с этой лестницей. Там какой-то левый мост построили...
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08.05.2020 17:59 Ответить
Силенский это бездарь, не способная строить оплоты, новые бтр4вм, бмп-у, горлыцю, богдану.
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08.05.2020 18:01 Ответить
Молодцы!
Украинцы лучшие Воины на Земле! Воевать с нами смертельно опасно любому.
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08.05.2020 18:10 Ответить
Даже не читая,просто в спам😂🌷
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08.05.2020 18:31 Ответить
ватник, вирус сутками живет на поверхностях. я если напр. заражусь как ваш Пукин, и посижу без маски за компом, а потом ты сядешь туда через два дня чтобы тут срать - и ты подыхаешь)))
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08.05.2020 18:46 Ответить
Украинский кованный комод или уже благодаря слуге народа(какого) зеленскаму.
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отривая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.
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08.05.2020 18:45 Ответить
Ты реально думаешь шо это кто будет читать?😂🌷
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08.05.2020 18:44 Ответить
на корабель как раз удобно ломиться с метровыми стволами. организатор учений - просто гений. медальку ему, завтра же диды на палках и блевать в штаны себе для совков
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08.05.2020 18:48 Ответить
 
 