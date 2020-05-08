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Новости Фото Будни полиции
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Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина наврал фигуранту уголовного расследования о своих связях в полиции и пообещал за $300 тысяч договориться о закрытии производства. Его взяли с поличным на получении первых $50 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент внутренней безопасности Нацполиции.

"42-летний житель Дрогобыча на Львовщине - по предварительному сговору с сообщниками связался с лицом, которое является фигурантом уголовного производства, предложив услугу. Мужчина гарантировал, что может договориться о прекращении уголовного преследования, поскольку якобы имеет коррупционные связи в Главном следственном управлении Нацполиции Украины. Единственное условие - нужно предоставить взятку руководству подразделения в сумме 300 000 долларов США", — сказано в сообщении.

Информацию о якобы связях в правоохранительных органах тщательно проверили, и выяснилось, что это обман.

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"8 мая 2020 в городе Стрый на Львовщине бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ, работники Львовского управления и Центрального аппарата ДВБ и ГСУ НПУ под процессуальным руководством ОГП задержали 42-летнего жителя Дрогобыча на получении первой части оговоренной суммы - 50 000 долларов США. Стоит отметить, что в прошлом мужчина был судим за совершение мошеннических действий", — добавили в полиции.

Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция 01

Следователи начали производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному собираются сообщить о подозрении. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция 02
Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция 03
Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция 04
Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция 05

Автор: 

мошенничество (1254) Нацполиция (16608) Львовская область (2956)


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Топ комментарии
+4
Ясное дело, это такой же юморист, как и братец дЕрьмака!
Никакой связи с судами и прокуратурой...
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08.05.2020 20:08 Ответить
+4
Что ж там за дело, что в $300К оценили?
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08.05.2020 20:17 Ответить
+4
В судах дешевле оправдали бы
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08.05.2020 20:37 Ответить
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Ясное дело, это такой же юморист, как и братец дЕрьмака!
Никакой связи с судами и прокуратурой...
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08.05.2020 20:08 Ответить
А мы и не сомневались Никакого отношения к полиции он не имеет. Поэтому его и департамент внутренней безопасности брал.
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08.05.2020 20:15 Ответить
А чого затриманий обісцяний?
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08.05.2020 20:11 Ответить
Зараз модний такий челендж.....
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08.05.2020 20:22 Ответить
Что ж там за дело, что в $300К оценили?
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08.05.2020 20:17 Ответить
я в купи-продай в свое время с пятеркой зеленой заходил а тут 300 штук зеленых на взятку это что ж такого надо учудить что б на первой стадии с такими деньгами непорешать.тут иличто недоговаривают или какой-то лохман пещерный доисторический попался этому шустрому чуваку. покажите фотку хоть посмотрю на дол-ба
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08.05.2020 20:27 Ответить
В судах дешевле оправдали бы
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08.05.2020 20:37 Ответить
Мне вот интересно. если этот мошенник взял бы 300 тыс. грн. за оформление паспорта марсианина, его тоже бы арестовали? А может надо бы хоть раз арестовать тех, кто готов верить чему угодно и платить за это большие деньги?
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08.05.2020 20:40 Ответить
Так.500 всегда кроет 300.Выживает те,кто на разнице,бо знают,проблемы обоих и в итоге получают 800 и не парятся.И пока в Украине есть те кто разменивается на 300 500,с Украины будут получать 800
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08.05.2020 21:11 Ответить
 
 