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Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона "Зверобой" Буйволюк. ФОТО

Ветераны российско-украинской войны из разных уголков Украины объединились, чтобы поддержать продовольствием семьи, которые оказались в затруднительном положении во время карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил ветеран, бывший замкомбата танкового батальона "Зверобой" Александр Буйволюк.

Уже месяц они помогают семьям павших собратьев, семьям нуждающихся, многодетным, пенсионерам, людям с инвалидностью.

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"Я обратился к знакомым фермерам (25 лет я проработал в овощеводстве, контакты есть). Говорю: в связи с ограничением торговли у вас все равно столько продукции пропадает. Они многое дали бесплатно, около 200 тонн продуктов. Приобщил собратьев и волонтеров для местного развозки. Деньги на дальние перевозки попросил у меценатов. В Запорожье, Днепре, Киевской области", - рассказал он.

Таакже он привел список меценатов.

Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона Зверобой Буйволюк 01

"Хочу, чтобы это послужило примером. Патриотичные фермеры есть по всей Украине. Это действительно ощутимая помощь нуждающимся - если привезти им не пакетик гречки, а мешок картошки и несколько килограмм капусты и свеклы", - добавил Буйволюк.

Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона Зверобой Буйволюк 02

В целом поставлено продуктов на 2,5-3 млн гривен.

Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона Зверобой Буйволюк 03

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11.05.2020 14:48 Ответить
отдадите правительству в АТБ окажется все
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11.05.2020 14:51 Ответить
Вывсеврете, а помогают только Моника Зеленски, ермак , беня , жыд и жыд у которого мама любит скорость , вот эти реально помогают . 🤣🤣🤣
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11.05.2020 14:53 Ответить
"Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших собратьев и нуждающимся. Поставили около 200 тонн" - зелёная власть решила, что её главная задача объявить карантин, а то , что ко-то голодает, у кого-то денег нет, это уже не её дело.
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11.05.2020 15:11 Ответить
Я читал что в Украине уже 500 тысяч ветеранов АТО. 80% косит от армии, но зато каждый второй "ветеран".
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11.05.2020 15:14 Ответить
Що тут скажеш ..? Молодці. Здоров'я вам, хлопці і дівчата, та всякого добра
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11.05.2020 15:30 Ответить
Велика подяка і повага таким людям.
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12.05.2020 02:54 Ответить
 
 