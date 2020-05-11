Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона "Зверобой" Буйволюк. ФОТО

Ветераны российско-украинской войны из разных уголков Украины объединились, чтобы поддержать продовольствием семьи, которые оказались в затруднительном положении во время карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил ветеран, бывший замкомбата танкового батальона "Зверобой" Александр Буйволюк.

Уже месяц они помогают семьям павших собратьев, семьям нуждающихся, многодетным, пенсионерам, людям с инвалидностью.

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"Я обратился к знакомым фермерам (25 лет я проработал в овощеводстве, контакты есть). Говорю: в связи с ограничением торговли у вас все равно столько продукции пропадает. Они многое дали бесплатно, около 200 тонн продуктов. Приобщил собратьев и волонтеров для местного развозки. Деньги на дальние перевозки попросил у меценатов. В Запорожье, Днепре, Киевской области", - рассказал он.

Таакже он привел список меценатов.

"Хочу, чтобы это послужило примером. Патриотичные фермеры есть по всей Украине. Это действительно ощутимая помощь нуждающимся - если привезти им не пакетик гречки, а мешок картошки и несколько килограмм капусты и свеклы", - добавил Буйволюк.





В целом поставлено продуктов на 2,5-3 млн гривен.