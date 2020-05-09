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Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский.

Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков 01
Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков 02
Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков 03

Смотрите также: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве. ФОТО

Как сообщалось, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей.

Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков 04

Вторая мировая война (428) Зеленский Владимир (21077) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+29
1939-1954- національно-визвольна боротьба воїнів УПА проти московських окупантів.
Пам'ятаємо!

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Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 462
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09.05.2020 10:17 Ответить
+26
Зеленский и ЗЕрмак. Хозяин и ширма. С утра отпраздновали победобесие. Боязнь людей,боязнь свободы и независимости,мечта о совке. Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 4693
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09.05.2020 10:10 Ответить
+23
Я не святкую 9 травня. Так, я народжений і вихований в Ссср, але я запалю свічку пам'яті, війна це не свято, війна це трагедія...
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09.05.2020 10:14 Ответить
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Зеленский и ЗЕрмак. Хозяин и ширма. С утра отпраздновали победобесие. Боязнь людей,боязнь свободы и независимости,мечта о совке. Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 4693
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09.05.2020 10:10 Ответить
Да, на фоне Ермака Зеленский - сморчок
Если бы Ермак был охранником - тогда нормально, но секретутка должна держаться в тени
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09.05.2020 10:14 Ответить
как не прячь, в тени он не будет по размерам.
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09.05.2020 10:34 Ответить
"Сморчок в пейзаже"
Шишкин, масло, Закарпатье
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09.05.2020 11:47 Ответить
вот вам и рацпредложение - укоротить дерьмака
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09.05.2020 18:48 Ответить
в День Победы и Борьбы с фашизмом (!!!) Уклонист ехал как можно дальше от линии Восточного фронта - забился в самый западный уголок державы
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09.05.2020 11:46 Ответить
реактивный вавий бегает с цветуёчками
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09.05.2020 10:11 Ответить
Когда же тебя и твою шоблу изгонят?
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09.05.2020 10:11 Ответить
Так с зимы все собираетесь.Или как при Майдане ждети пока все другие сделают,а потом опа и опять на коне.Слезайте с диванов и изгоняйте.Не способны.То не фиг пыль в инете поднимать)))
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09.05.2020 10:14 Ответить
Дида на палке будет таскать?
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09.05.2020 10:13 Ответить
не знаю там что то с дидом не понятное военкомат который его мобилизовал был эвако в 1941м и призывом не занимался в 1942 м когда якобы дида вавы мобилзовали
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09.05.2020 10:14 Ответить
Його дід був НКВД-истом.
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09.05.2020 10:17 Ответить
почти все НКВДисты были евреями...
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09.05.2020 10:44 Ответить
Расстреливали людей и сажали в Гулаги.
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09.05.2020 13:59 Ответить
Доброволець-партизан? Бо на той час Україна вже була окупована, доречі
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09.05.2020 10:18 Ответить
ага а военкомат в Кривом Роге действовал да
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09.05.2020 10:45 Ответить
Скажите этому ослу что немецких захватчиков изгнали в 44-м...и не в мае...а в октябре...
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09.05.2020 10:13 Ответить
Тут завершилось изгнание захватчиков.

Тут завершилась окупация Украины совком.
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09.05.2020 10:13 Ответить
Братья...
Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників - Цензор.НЕТ 6790
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09.05.2020 10:59 Ответить
Сентябрь.Красный уже в шинели.Кругом -листва.Ужас нищеты.
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09.05.2020 11:30 Ответить
Я не святкую 9 травня. Так, я народжений і вихований в Ссср, але я запалю свічку пам'яті, війна це не свято, війна це трагедія...
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09.05.2020 10:14 Ответить
Так мовчки запалити свічку.Це саме те ,що треба зробити в цей день.
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09.05.2020 10:16 Ответить
Мой дед...когда был жив...который прошел всю войну...был в плену а потом еще и получил 10 лет поселения...в этот день просто молча бухал дома...и ни на какие парады ряженных энкавэдистов не ходил...
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09.05.2020 10:21 Ответить
https://censor.net/user/453111 - да видно что ты воспитанный в СССР....и не можешь уже без этого всего ...

Я тоже родился в СССР, но воспитывался родителями и радио Би-Би-Си...

нет больше СССР - сдох...
Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників - Цензор.НЕТ 9605
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09.05.2020 10:44 Ответить
так що спитати хотів, бо висновки в тебе якісь зєбільні. я ненавиджу цей совок так само що сьогодні вітають всіх з дньомпабєдидєдиваєвалінавишкахстоялі.
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09.05.2020 10:50 Ответить
если бы ты ненавидел совок, то поминал бы жертв этого совка в Поминальный День в церкви, или в день когда погиб твой конкретно родственник...
а не подыгрывал совку зажженными свечками даже не 8-го, а 9-го мая....
вот что я хотел тебе сказать..
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09.05.2020 10:56 Ответить
і я тобі скажу, мої діди нажаль воювали на стороні совєтів а не на стороні УПА, а перемогу я буду святкувати коли переможемо кацапню.
як ти відношешся до афганців, герої?
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09.05.2020 11:00 Ответить
мой тоже воевал за Совок и хуже того его не погнали насильно как других, - он был офицер пограничник ...- был награжден, ранен - все дела вообщем...
ни разу не горжусь, потому что он был свидетелем Голодомора и геноцидов собственного народа и служил совку...
Афганцы..? - большинство из них убийцы и оккупанты афганского народа не по своей воле...
Как мне к ним относится...? - без уважения отношусь, как к потерпевшим тоже..
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09.05.2020 11:12 Ответить
а ці потєрпєвші прирівняні до учасників війни з росією. я уточню: це не відноситься до тих, хто воював з росією.
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09.05.2020 11:18 Ответить
Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників - Цензор.НЕТ 1043
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09.05.2020 11:00 Ответить
окончание гражданской войны в сша - праздник с фейерверками. окончание войеы в эстонии с латвией - праздник с парадом. окончание 2-м мировой - праздник для всех стран ес. празднуют в британии, франции, испании и тд.
во всем мире победа - праздник. есть только одна нация у которой нету ни одной победы и для них война - горе и траур.
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09.05.2020 10:55 Ответить
війна ще йде, переможемо кацапню-відсвяткуємо!
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09.05.2020 10:57 Ответить
За чий кошт подорожує?
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09.05.2020 10:14 Ответить
Ленка платит...как обычно..а назад султан...
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09.05.2020 10:15 Ответить
Налогоплательщика Украины
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09.05.2020 10:16 Ответить
"Схід і Захід разом", тільки слогани війну не вигравали. От що болить
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09.05.2020 10:15 Ответить
Теперь понятно стало зачем он вчера в Меловое мотнулся... От Востока до Запада, типа.. Кукловоды Зеленского никак не выйдут из формата сериала... Черти, когда вас будут тянуть на березу, - второго дубля не будет!
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09.05.2020 10:15 Ответить
Изгнание захватчиков еще не завершилось и не скоро завершится.
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09.05.2020 10:17 Ответить
Устал в 8 раз за год, решил в Буковель сгонять на выходные?
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09.05.2020 10:17 Ответить
Закарпатье - отбельная страна в Украине
Местные князьки там оборзевшие и с большими доходами от границы , до украинского бюджета те деньги не доходят явно 😎😎😎
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09.05.2020 10:17 Ответить
1939-1954- національно-визвольна боротьба воїнів УПА проти московських окупантів.
Пам'ятаємо!

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzU3OTA1MjkzNTQ5MTg1Mw%3D%3D&av=100013457791307
Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 462
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09.05.2020 10:17 Ответить
Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях
Пустота, ковыль и прах.

На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил все немчУра...
Кто ж тогда кричит «Ура»?

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал, как мог -
Все разбито, нет дорог...
Своего добился Гитлер.
Не сломали шею гидре!

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, а весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.

Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Не иначе, им конец...»

fb(c)Тетяна Малахова
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09.05.2020 10:22 Ответить
Ну от. І де були беркутята Авакова?
Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 5489
Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 3219
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09.05.2020 10:22 Ответить
Карантин? не, не слышал.
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09.05.2020 10:28 Ответить
Карантин - для стада.
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09.05.2020 10:36 Ответить
Бойко с портретом , а почему Медведчук без портрета своего отца, полицая, прислужника немецких оккупантов.
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09.05.2020 10:29 Ответить
Так Бойко тоді нащо, він камергер
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09.05.2020 10:35 Ответить
это ерунда, почему портрет без маски!! непорядок Демаскировка!!
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09.05.2020 12:58 Ответить
Мертвечук и Бубочка на фото выше без намордников
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09.05.2020 10:33 Ответить
НЕ против, если там и лягут.
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09.05.2020 10:41 Ответить
вот их деды НКВДисткие.
Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 8480
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09.05.2020 10:42 Ответить
Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників - Цензор.НЕТ 7431дед Мертвечука...
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09.05.2020 11:00 Ответить
вони мріють про совок
вручіть їм по совку - хай втішаться
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09.05.2020 11:49 Ответить
Завершилась заміна одних загарбників,на інших.І почалося...
Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 8566

Зеленский возложил цветы к "Холму Славы" на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 4858
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09.05.2020 10:23 Ответить
Жах ((((((
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09.05.2020 10:37 Ответить
с удивлением! но лайк все же
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09.05.2020 10:24 Ответить
Треба було поїсти саме до Закарпаття, бо у Києві йому не комфортно!
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09.05.2020 10:27 Ответить
Поїхати, хоча можливо і поїсти🐸
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09.05.2020 10:27 Ответить
Вроде все правильно... Но понимаешь что все это спланированная пиар акция ( сначала возложение на крайней восточной точке Украины - Меловое Луганская обл - потом Киев ( центр) и потом на самой западной точке Закарпатье. "Сшить" этим Украину вряд ли получится, и на рейтинг "пиар акции" существенно не влияют ( скорее на оборот), поэтому достаточно было просто возложить цветы и отдать дань в Киеве ( центре страны, особенно если учесть события войны связанные с Киевом, "киевский котел" 1941, Бабий яр, форсирование Днепра ( восточный вал) освобождение Киева.
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09.05.2020 10:27 Ответить
К сожалению не при этом президенте в пгт.Меловое будет отмечаться изгнание русских захватчиков.
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09.05.2020 10:37 Ответить
Оно насрало своим присутствием везде.
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09.05.2020 10:34 Ответить
он прям во всех уголках хочет отметиться? Это же ритуал!
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09.05.2020 10:36 Ответить
Что-то он на Закарпатье зачастил... То ли контрабас сам контролирует, то ли пути отхода изучает и прокладывает. На Орбана только надежда?
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09.05.2020 10:36 Ответить
Нет, там Чаушеску хмуро бдит и не советует потыкаться.
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09.05.2020 10:39 Ответить
С Днем Победы!
Ранено 46 миллионов 250 тысяч.
Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков.
Одноглазых 155 тысяч.
Слепых 54 тысячи.
С изуродованными лицами 501342.
С кривыми шеями 157565.
С разорванными животами 444046.
С поврежденными позвоночниками 143241.
С ранениями в области таза 630259.
С оторванными половыми органами 28648.
Одноруких 3 миллиона 147.
Безруких 1 миллион 10 тысяч.
Одноногих 3 миллиона 255 тысяч.
Безногих 1 миллион 121 тысяча.
С частично оторванными руками и ногами 418905.
Так называемых - "самоваров", безруких и безногих - 85942
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09.05.2020 10:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE победобесие онлайн я сплю или мы в Мордоре?
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09.05.2020 10:38 Ответить
Наши освободители.
Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков - Цензор.НЕТ 7619
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09.05.2020 10:40 Ответить
Чтобы раз и навсегда выбить табуретку победобесия из под ног ***** нужно на 9 Мая провести военный парад на Крещатике. Пригласить Лукашенко, Трампа, Макрон, Меркель, Нетаньяху... они с удовольствием приедут.
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09.05.2020 10:43 Ответить
Потрібно так опісля перемоги над рашиським окупантом !..
...Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників - Цензор.НЕТ 3104....
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09.05.2020 10:57 Ответить
но сначала проедут сотни боевых диванов и клавиатуры победителей.
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09.05.2020 11:01 Ответить
Зєля знову розгончік бере в Оман? Через Закарпаття?
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09.05.2020 10:45 Ответить
«Днепр вечерний» уже сообщал, что в районе Обуховки мужчина повесил во дворе своего дома щенка, который якобы убивал кур.
Позже мужчину, казнившего щенка, похитили трое неизвестных в масках. Об этом сообщаетhttps://reporter.in.ua/articles/zhivodjora-povesivshego-shhenka-vykrali-neizvestnye-v-maskakh-18 reporter.in.ua -Они силой посадили живодёра в машину, и увезли в сторону трассы, - отмечается в сообщении. - Свой мобильный телефон мужчина оставил дома. Связаться с ним невозможно. Его жена пожаловалась в полицию на то, что ночью неизвестный разбил окно в их доме, бросив камень.
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09.05.2020 10:46 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне Источник: https://censor.net/p3194489
дурний заголовок...
Закарпаття не було Україною до війни...
була Чехословаччина...
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09.05.2020 11:01 Ответить
Угорщиною була. !939-1944 рр. Тому й воювали проти СРСР в 2-ій світовій.
Чехословаччиною була 1919-1939 рр.
А до 1918 року-Австро-Угорщиною.
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09.05.2020 14:17 Ответить
"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/p3194489
ага...ще Закарпаття рядом с Словенією...
памятаєм
Янек 2...
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09.05.2020 11:03 Ответить
Вінок тримали семермаків?
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09.05.2020 11:03 Ответить
С Днем перемоги над нацизмом в другій світовій війні!!!
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09.05.2020 11:07 Ответить
2 вересня світ відзначає завершення Другої світової війни. Саме 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» командувач Британським Тихоокеанським флотом адмірал Брюс Фрезер підписав Акт про капітуляцію Японії.
не спіши
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09.05.2020 11:12 Ответить
С Мелового началось окончательное освобождение Украины от нацизма,В Закарпатье оно завершилось.От рашизма мы не свободны до сих пор.И наш день поминовения погибших против рашизма ещё впереди.
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09.05.2020 11:34 Ответить
походу, локации для съёмок идеологически выверенных видосиков для недалёких зебилов и кацапов дерьмаковскому президенту подбирают на "Мосфильме"
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09.05.2020 11:48 Ответить
Тут, освободителей от ужасов товарища Жидашвилли-Сталина, рабы полюбившие свои цепи, выгнали с украинской земли. Вечная память освободителям.
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09.05.2020 11:56 Ответить
стаким же успехом зеля мог возложить цветки на грыбовичской свалке
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09.05.2020 11:57 Ответить
ЗЕ вообще в курсе, что захватчиков не уклонисты и капитулянты изгоняли?
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09.05.2020 11:59 Ответить
А какая разница?
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09.05.2020 12:19 Ответить
Этому уродцу хоть сказали, что рядом (на той же Кальварии) могилы наших Героев, павших в войне с парашей? Он их, конечно, посетить не догадался.
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09.05.2020 12:23 Ответить
молодец, всё верно.
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09.05.2020 13:13 Ответить
Для Закарпатья именно СССР был оккупантом. Так что заявление Зеленского о том, что в Закарпатье "завершилось изгнание захватчиков" выглядит, мягко говоря, странным.
В мире достаточно много важных персон, в том числе президентов, поражающих своей тупостью и абсолютной безграмотностью.
Жители Закарпатья во второй мировой войне сражались против СССР в войсках союзника Гитлера адмирала Хорти. В том числе под Сталинградом.
Когда же в Украине начнут изучать правильную историю?
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09.05.2020 14:07 Ответить
У Мендель есть другая одежда, окромя халатов?
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09.05.2020 14:14 Ответить
О! Стал понятен смысл вчерашней акции. Оказалось ничего нового. Все как и раньше - "мир, дружба, жвачка, ссср..."
В очередной раз разочаровал...
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09.05.2020 14:27 Ответить
Захватчиками были и немцы и краснозадые. Зеленский играет на ватную публику.
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09.05.2020 15:39 Ответить
 
 