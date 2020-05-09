Зеленский возложил цветы к Холму Славы на Закарпатье: Тут завершилось изгнание захватчиков. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский.







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Как сообщалось, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей.