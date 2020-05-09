"Врачи без границ" помогают бороться с COVID-19 в Донецкой и Житомирской областях. ФОТО

В прифронтовой зоне представители организации проводят диагностику, помогают в лечении на дому и оказывают психологическую поддержку. На Житомирщине — учат врачей пользоваться средствами защиты и организовывать инфекционные зоны в больницах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Марьинском районе Донецкой области мобильные бригады "Врачей без границ" посещают людей, у которых семейные врачи подозревают COVID-19.

"Наши мобильные команды оказывают помощь около 20 людям за день - не только в изолированных и сельских общинах, но и в городских центрах. Они проводят предварительную диагностику и при необходимости берут образцы. Людей, нуждающихся в госпитализации, направляют в ближайшие больницы", - рассказала координатор проекта "Врачей без границ" в Донецкой области Ирма Даниелян.

Помимо этого, организация оказывает психологическую поддержку через конфиденциальную "горячую линию", доступную в Марьинском и Волновахском районах.

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В Житомирской области "Врачи без границ" проводят тренинги для врачей и медсестер.

"Если медработники не знают, как надевать и снимать средства индивидуальной защиты, или как правильно обустроить зоны для обследования, сортировки и изоляции, они могут сами заразиться, заразить друг друга и заразить пациентов в других зонах больницы", — пояснила медицинский референт организации Марва Дука.

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"Врачи без границ" — это независимая международная медицинская гуманитарная организация, работающая в более чем 70 странах по всему миру. Вся помощь, которую оказывает организация, бесплатна.







