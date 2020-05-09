Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева раскрыла и пресекла деятельность интернет-магазина по продаже психотропных веществ. Двое организаторов магазина были задержаны.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 задержали дуэт 23-летних наркосбытчиков, которые организовали деятельность интернет-ресурса по продаже наркотиков и психотропных веществ. Правоохранители провели неотложные обыски и изъяли наркотики, которые направили на экспертизу", - указывается в сообщении.

Правоохранители установили, что торговля наркотиками в виде марок, таблеток, галюциногенных грибов и кондитерских изделий с каннабисом велась через интернет, а распространяли их через курьерские доставки.

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"Из квартиры, которая использовалась как склад, правоохранители изъяли 1560 марок, 3164 таблетки и банковские карточки, при личном обыске одного из злоумышленников изъяли около 60 граммов высушенного вещества растительного происхождения, 51 таблетку МДМА и бутылку с бутиратом, а из машины его сообщника - 8 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения, 264 таблетки, 81 бутылку с бутиратом, 167 кондитерских изделий с каннабисом, несколько фрагментов бумаги марки ЛСД и т.д.", - сообщают в полиции.









Общая стоимость изъятых во время обысков наркотических и психотропных веществ, по ценам "черного рынка", составила около 10 млн грн.

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Также был установлен и задержан 32-летний житель г. Бровары, который через указанный интернет-магазин приобрел наркотическое средство. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у него пакет с наркотическим веществом белого цвета весом около 50 грамм.

"Все трое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дибов.