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Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева раскрыла и пресекла деятельность интернет-магазина по продаже психотропных веществ. Двое организаторов магазина были задержаны.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 задержали дуэт 23-летних наркосбытчиков, которые организовали деятельность интернет-ресурса по продаже наркотиков и психотропных веществ. Правоохранители провели неотложные обыски и изъяли наркотики, которые направили на экспертизу", - указывается в сообщении.

Правоохранители установили, что торговля наркотиками в виде марок, таблеток, галюциногенных грибов и кондитерских изделий с каннабисом велась через интернет, а распространяли их через курьерские доставки.

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"Из квартиры, которая использовалась как склад, правоохранители изъяли 1560 марок, 3164 таблетки и банковские карточки, при личном обыске одного из злоумышленников изъяли около 60 граммов высушенного вещества растительного происхождения, 51 таблетку МДМА и бутылку с бутиратом, а из машины его сообщника - 8 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения, 264 таблетки, 81 бутылку с бутиратом, 167 кондитерских изделий с каннабисом, несколько фрагментов бумаги марки ЛСД и т.д.", - сообщают в полиции.

Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн 01
Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн 02
Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн 03
Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн 04

Общая стоимость изъятых во время обысков наркотических и психотропных веществ, по ценам "черного рынка", составила около 10 млн грн.

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Также был установлен и задержан 32-летний житель г. Бровары, который через указанный интернет-магазин приобрел наркотическое средство. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у него пакет с наркотическим веществом белого цвета весом около 50 грамм.

"Все трое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дибов.

Киев (25793) наркотики (2159) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+4
На правах рекламы?
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09.05.2020 12:07 Ответить
+3
А что значит-марки ?Они тоже с наркотой ?
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09.05.2020 12:11 Ответить
+2
зря закрыли, надо в раде, офисе преза и кабмине супермаркеты открывать, все окупится за один день
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09.05.2020 12:00 Ответить
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зря закрыли, надо в раде, офисе преза и кабмине супермаркеты открывать, все окупится за один день
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09.05.2020 12:00 Ответить
На правах рекламы?
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09.05.2020 12:07 Ответить
)) мухомор, междупрочим, условно-сьедобный.
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09.05.2020 12:09 Ответить
это смотря какой вид
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09.05.2020 12:28 Ответить
А что значит-марки ?Они тоже с наркотой ?
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09.05.2020 12:11 Ответить
ЛСД, а в заголовку треба було б зазначити: "марки"
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09.05.2020 12:16 Ответить
любому из них (яйца в тески) и будут фамилии ментов, которые ""в курсе "" этого
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09.05.2020 12:17 Ответить
Изъяты 3164 таблетки и банковские карточки. Наркоманы употребляют банковские карточки?
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09.05.2020 12:18 Ответить
Тролль,не будь тупым.
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09.05.2020 12:19 Ответить
Нормальные магазины продают товар в криптовалюте - либо "биткоин" либо "монеро". При правильном подходе это гарантируют полную безопасность и анонимность платежей. Возьмем к примеру легендарную "Мендузу". которая существует уже больше 8 лет. Владельцы "Медузы" живут заграницей все расчеты только в крипте.
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09.05.2020 23:49 Ответить
Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн - Цензор.НЕТ 448
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09.05.2020 12:39 Ответить
Моніку певно в гості чекав.
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09.05.2020 12:48 Ответить
Ну, так Моника же в азиатское турне из-за этого и намылилась
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09.05.2020 12:54 Ответить
наркота, канэшна, это зло...
Но, господа, в Тайланде ***..дства выше крыши. Так что страпоны и порнуха не в счет
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09.05.2020 15:04 Ответить
Распространитей наркоты надо стрелять и вешать публично!!
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09.05.2020 12:47 Ответить
Открой Википедию и почитай - водка это наркотик, который на порядок вреднее всего, что нашли у этих ребят. Только водка легально продается в любом магазине и крышуется это государством, а ребят закроют на 5-7 лет, причем эти же менты, которые половину продадут сами, половину подложат неугодным, половину сами снюхают. Вот и думай кого стрелять, кого вешать.
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15.05.2020 15:38 Ответить
Работоспособность ОПы под угрозой!
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09.05.2020 12:56 Ответить
Мне их даже жалко стало. Торговали относительно безопасными наркотиками. Не только о деньгах думали. А получат срок как цыгане с героином.
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09.05.2020 13:59 Ответить
конкурентов цыгаеней устранили ....
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09.05.2020 14:06 Ответить
Марки, грибы, таблетки, гречка, колорадки...
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09.05.2020 15:02 Ответить
Ага. РеФФормована мусорня з конкурентами бореться.
Круто!
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09.05.2020 15:08 Ответить
Пока не будут продавать свободно, как аспирин - будут продавать. Задумайтесь, те, кто думает, что запрет что-то даст. Легализация - вышибет табуретку из-по ног торгашей. Не будет прибылей таких сумасшедших - не будут подсаживать новых. Аргумент - непьющий школьник, студент - не бежит в магаз за водкой. Так же спокойно будет относится к наркоте в аптеке. А сидящий - будет искать и найдёт, на радость торгашам.
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09.05.2020 15:22 Ответить
магазин работал под эгидой Президента, делал нашу жизнь красочнее, в такое нелёгкое время, а полиции делать нечего штоле, вон гомосеки в рясах без маски народ в Парке Славы заражают, вместе с ***** православной
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09.05.2020 18:45 Ответить
Блин! Жалко ребят, и ихнее добро.... даже по фото видно что товар достойного качества, а марки ЛСД вообще чудо, судя по цвету это амстердамский "ван гог", одна марочка потянет гривен на 450. Думаю ребята не глупые и предусматривали такой вариант развития событий поэтому имеют определенные сбережения в криптовалюте и людей на воле, которые смогут максимально скостить им срок через хороших адвкокатов. Десятку не дадут, но лет 7 получат не меньше при хорошем адвокате. Держитесь пацаны!!!!! В тюрьме таких уважают, тем более наверняка связи в растаманском мире еще остались. Крепитесь"""""
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09.05.2020 23:45 Ответить
 
 