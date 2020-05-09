Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок. ФОТОрепортаж
В столице Беларуси Минске несмотря на пандемию коронавируса в мире состоялся военный парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Президент Александр Лукашенко заявил с трибуны: "Белорусский народ вынес на плечах бремя разрушения, непропорциональное любым потерям современности. Даже идея изменить традицию прославлять подвиг - для нас неприемлема".
Он призвал не осуждать власти Беларуси за проведение мероприятия в условиях пандемии.
Парад привлек внимание тысяч зрителей - трибуны на месте проведения мероприятия предназначены для 11000 человек. Вокруг места проведения установлено 167 полицейских пунктов пропуска.
На фото с парада видны толпы людей без защитных масок.
Беларусь - единственная страна в Европе, которая не ввела серьезных ограничительных мер из-за распространения COVID-19, а ее президент Александр Лукашенко отверг заявления о пандемии, назвав их "психозом".
В Беларуси подтверждено более 21 000 случаев коронавирусной болезни, 121 человек умер.
ВОЗ неоднократно призывала Минск ввести ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.
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"В Деревнянской участковой больнице Столбцовского района почти все медработники болеют коронавирусом, - пишет читатель. - Там есть социальное отделение для одиноких стариков. Они умирают. Многие умерли за последние недели, они могли бы ещё жить.
Заболевшим работникам ставят диагноз ОРВИ и "пневмония", выписывают антибиотики. Тесты не делают, потому что некому будет работать, многие продолжают ходить на работу и заражают других".
А так пропадают в пустую очень ценные научные данные массового эксперимента на людях!
А Путя-то слегка обосрался со своими самолётиками....
Орест Лютий - Пісня до дня Перемоги
Україно, ти далекою була.
У неволі посивіла голова.
На Сибіру і в Мордовських таборах
Прославляли тебе в думах і піснях!
Слава Україні та її синам!
Запорожцям і УПІвським воякам,
Гайдамакам і Петлюрівським полкам!
Вічна Слава! Вічна Слава! Вічна слава!
Дні і ночі проти вражої юрби
Ми боролись на Донбасі і Дніпрі.
Дні і ночі у Карпатах і степах
На катів московських наганяли страх.
Слава Україні та її синам!
Запорожцям і УПІвським воякам,
Гайдамакам і Петлюрівським полкам!
Вічна Слава! Вічна Слава! Вічна слава!
Рідна ненько, нас мільйони полягли.
Дай з долонь напитись чистої води.
Всю Європу боронили, як могли,
Проти нечисті азійської орди!
Слава Україні та її синам!
Запорожцям і УПІвським воякам,
Гайдамакам і Петлюрівським полкам!
Вічна Слава! Вічна Слава! Вічна слава!
ВСЕГДА его поддерживал.
Но проведя, в приказном порядке, массовое мероприятия г. Лукашенко совершил акт направленный против жизни граждан.
Также это показывает, что и армия и государство и жизни граждан, причём не только Белоруссии, но и соседних государств находится в руках не дальновидного человека.
Своим поступком г. Лукашенко показал, что потерял способность оценивать обстановку.
Что подтолкнуло президента Белоруссии на акт направленный на увеличение в РАЗЫ вероятности смерти ветеранов еще до наступления ноября этого года.
Зачем? Почему? Ответа я не знаю.
Сознательно он подвергает своих солдат возможности умереть без всякой нужды или по не знаю, это не имеет значения!
Микробов я не вижу - значит их нет .
Поступок Александра Григорьевича это дикость или даже ПРЕСТУПЛЕНИЕ против собственных граждан.
Это моё личное мнение. Но, будущие смерти от COVID-19 в Белоруссии лично на совести г. Лукашенко.
у меня вопрос: вы же видите, какая заболеваемость и смертность в мире? ведь это не лукашенко виноват, что не дает вам маску купить и в ней ходить?
значит, у вас атрофировался инстинкт самосохранения! но он же базовый вообще-то...