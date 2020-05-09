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Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок. ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске несмотря на пандемию коронавируса в мире состоялся военный парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Президент Александр Лукашенко заявил с трибуны: "Белорусский народ вынес на плечах бремя разрушения, непропорциональное любым потерям современности. Даже идея изменить традицию прославлять подвиг - для нас неприемлема".

Он призвал не осуждать власти Беларуси за проведение мероприятия в условиях пандемии.

Парад привлек внимание тысяч зрителей - трибуны на месте проведения мероприятия предназначены для 11000 человек. Вокруг места проведения установлено 167 полицейских пунктов пропуска.

На фото с парада видны толпы людей без защитных масок.

Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок 01
Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок 02
Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок 03
Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок 04

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Беларусь - единственная страна в Европе, которая не ввела серьезных ограничительных мер из-за распространения COVID-19, а ее президент Александр Лукашенко отверг заявления о пандемии, назвав их "психозом".

В Беларуси подтверждено более 21 000 случаев коронавирусной болезни, 121 человек умер.

ВОЗ неоднократно призывала Минск ввести ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.

День Победы (1231) парад (654) Минск (1562)


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Топ комментарии
+40
Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок - Цензор.НЕТ 1985
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09.05.2020 15:18 Ответить
+31
Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок - Цензор.НЕТ 9984
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09.05.2020 15:28 Ответить
+28
Дикий социальный эксперимент под названием " Сколько беларусов вымрет, если ни х_я не делать" называется "не испугался"... Ватка, ты больная?
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09.05.2020 15:17 Ответить
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Вьіше)
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09.05.2020 16:50 Ответить
Парад до Дня Перемоги в Мінську відбувся: прийшли тисячі людей, більшість без масок - Цензор.НЕТ 4447
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09.05.2020 17:00 Ответить
Tut zelioni cvet gde vakcina ot tuberkulioza prinuditelna,tam situcija na mnogo luce
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09.05.2020 17:01 Ответить
Braziliji kak bi obezatelni prilivki no smertnost tam dostatocno bolsaja
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09.05.2020 17:12 Ответить
Amerika,Italija,Belgija,Golandija tam tolko nekotorym delali prilivki,Ispanija tolko kraj Baskov delajut vsem prilivki
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09.05.2020 18:11 Ответить
Ни один браузер не хочет отражать.
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09.05.2020 17:05 Ответить
Потом я сказала: что 'гипотетически' поверить в это. Кто был прав увидим через несколько месяцев. Но есть такой факт , как полные больницы и морги, который скрыть невозможно
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09.05.2020 16:37 Ответить
кретин , лукашенко не позволяет давать реальную статистику смертности от китайского вируса . случаи пневмонии а их большинство не регистрируются . людей забирают скорые по ночам , тестов не делают . больницы переполнены . в районах люди мрут десятками .
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10.05.2020 05:25 Ответить
Почти все работники Деревнянской участковой больницы в Столбцовском районе заражены Covid-19. Есть умершие среди жителей деревни.
"В Деревнянской участковой больнице Столбцовского района почти все медработники болеют коронавирусом, - пишет читатель. - Там есть социальное отделение для одиноких стариков. Они умирают. Многие умерли за последние недели, они могли бы ещё жить.
Заболевшим работникам ставят диагноз ОРВИ и "пневмония", выписывают антибиотики. Тесты не делают, потому что некому будет работать, многие продолжают ходить на работу и заражают других".
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09.05.2020 16:50 Ответить
Более того, из Минска всё еще летают самолёты в Европу и русню в оба конца. Минск стал хабом для полётов из русни в Европу. Я бы на месте европейцев прикрыл бы лавочку особенно после парада победобесия.
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09.05.2020 19:55 Ответить
Вероятность заразиться на том параде у зрителей несколько меньше, чем при одном неспешном походе в супермаркет. Владельцы мозгов меня поймут. Остальные - идите лесом.
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09.05.2020 16:19 Ответить
Владельцьі мозгов, тебе их не продадут)))
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09.05.2020 16:32 Ответить
ну я же просил сходить на лесную прогулку.
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09.05.2020 16:35 Ответить
Но это будет одновременно .
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09.05.2020 16:32 Ответить
парад и поход в гастрономчик?
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09.05.2020 16:34 Ответить
Жду когда карантин отменят)
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09.05.2020 16:37 Ответить
Жаль, что не соблюдены все научные формальности, не взяты анкетные и контактные данные всех участников, не проведены контрольные тесты на короновирус до мероприятия!

А так пропадают в пустую очень ценные научные данные массового эксперимента на людях!
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09.05.2020 16:29 Ответить
Тепер на фоні Луки Пиня виглядає жалкім бункєрним трусом...
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09.05.2020 16:34 Ответить
Будет экономия 10% в бюджете батьки
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09.05.2020 17:01 Ответить
во где ************-в кортофельном королевстве в гравстве Луки 1го..
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09.05.2020 17:16 Ответить
Це апогей слави на фоні пуйла у схроні!
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09.05.2020 17:18 Ответить
На ютубе появилось видео "на параде в Минске солдат потерял сознание".
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09.05.2020 17:21 Ответить
это не редкость, от этих дурацких тренировок, такое постоянно
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09.05.2020 18:53 Ответить
Цей парад, щоб показати пуйлу, що є чим йому по зубах дати, якщо сунеться.
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09.05.2020 18:37 Ответить
А где же Коля!!???И дама сердца!!
Парад до Дня Перемоги в Мінську відбувся: прийшли тисячі людей, більшість без масок - Цензор.НЕТ 8949
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09.05.2020 18:55 Ответить
Придет время и Николай Александрович так же достойно будет принимать Парад.
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09.05.2020 18:59 Ответить
Нда...
А Путя-то слегка обосрался со своими самолётиками....
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09.05.2020 19:00 Ответить
https://www.facebook.com/krainaUkraine/videos/1120637814943292/ "Слава Україні!"
Орест Лютий - Пісня до дня Перемоги


Україно, ти далекою була.
У неволі посивіла голова.
На Сибіру і в Мордовських таборах
Прославляли тебе в думах і піснях!

Слава Україні та її синам!
Запорожцям і УПІвським воякам,
Гайдамакам і Петлюрівським полкам!
Вічна Слава! Вічна Слава! Вічна слава!


Дні і ночі проти вражої юрби
Ми боролись на Донбасі і Дніпрі.
Дні і ночі у Карпатах і степах
На катів московських наганяли страх.

Слава Україні та її синам!
Запорожцям і УПІвським воякам,
Гайдамакам і Петлюрівським полкам!
Вічна Слава! Вічна Слава! Вічна слава!

Рідна ненько, нас мільйони полягли.
Дай з долонь напитись чистої води.
Всю Європу боронили, як могли,
Проти нечисті азійської орди!

Слава Україні та її синам!
Запорожцям і УПІвським воякам,
Гайдамакам і Петлюрівським полкам!
Вічна Слава! Вічна Слава! Вічна слава!
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09.05.2020 19:14 Ответить
Десь через один тиждень побачим чи це була просто помилка Бацьки, чи велика помилка. Хоча... напевне не побачимо, статистику там все одно "малюють".
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09.05.2020 19:42 Ответить
Ще тисячі старших людей постягували... не дай Боже, для них "підхопити" це у віці 90+... може й на свіжому повітрі воно не таке заразне.
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09.05.2020 19:44 Ответить
Лука, а теперь стань мужиком - прорвись к пуйлу в бункер.
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09.05.2020 20:03 Ответить
С сегодняшнего дня считаю Лукашенко преступником.
ВСЕГДА его поддерживал.
Но проведя, в приказном порядке, массовое мероприятия г. Лукашенко совершил акт направленный против жизни граждан.
Также это показывает, что и армия и государство и жизни граждан, причём не только Белоруссии, но и соседних государств находится в руках не дальновидного человека.
Своим поступком г. Лукашенко показал, что потерял способность оценивать обстановку.
Что подтолкнуло президента Белоруссии на акт направленный на увеличение в РАЗЫ вероятности смерти ветеранов еще до наступления ноября этого года.
Зачем? Почему? Ответа я не знаю.
Сознательно он подвергает своих солдат возможности умереть без всякой нужды или по не знаю, это не имеет значения!
Микробов я не вижу - значит их нет .
Поступок Александра Григорьевича это дикость или даже ПРЕСТУПЛЕНИЕ против собственных граждан.
Это моё личное мнение. Но, будущие смерти от COVID-19 в Белоруссии лично на совести г. Лукашенко.
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09.05.2020 20:43 Ответить
совки позорные
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09.05.2020 21:23 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:30 Ответить
Сгорел сарай, гори и хата 😁
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09.05.2020 22:59 Ответить
ладно лукашенко безмозглый ! но люди! им кто-то запрещал одеть маски, или остаться дома????
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09.05.2020 23:53 Ответить
Остаться дома мешал страх.Страх перед увольнением,страшнее коронавируса.
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10.05.2020 00:41 Ответить
ок, т.е. вы хотите сказать,что все пришедшие - пришли по разнарядке? хорошо. А маски тоже запрещали одеть??
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10.05.2020 00:59 Ответить
Не все пришли по разнарядке,многие пришли технику посмотреть.У нас 95% ходят без маски.
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10.05.2020 09:30 Ответить
т.е. вы поддерживаете своего лидера? никакого коронавируса нет и все это фигня?
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10.05.2020 22:12 Ответить
Коронавирус есть.Но беларусы то ли беспечные,то ли *смелые*,но сегодня я гулял по центру города.С большим трудом можно было заметить людей в масках.Я даже в предыдущем посте написал проценты не правильные.99% ходят без маски.
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10.05.2020 23:03 Ответить
ну вот лично вы, гуляя были в маске?
у меня вопрос: вы же видите, какая заболеваемость и смертность в мире? ведь это не лукашенко виноват, что не дает вам маску купить и в ней ходить?
значит, у вас атрофировался инстинкт самосохранения! но он же базовый вообще-то...
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10.05.2020 23:11 Ответить
У меня есть маска,даже две.Первую дали бесплатно на работе,вторую бесплатно в поликлинике.А инстинкт да,атрофировался.Но я верю в нашу медицину.Сегодня медики работают как швейцарские часы.Всё чётко,быстро.
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11.05.2020 00:25 Ответить
Подневольные холопы...
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10.05.2020 01:20 Ответить
Безответственный самодур. Плевать он хотел на народ. Его амбициозные хотелки превыше всего. Когда-нибудь ему это припомнят...
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10.05.2020 01:22 Ответить
Батька создаёт коллективный иммунитет в Беларуси, как раз то чего и добиваются прогрессивные вирусологи мира. Настоящий лидер) не то что ***** в бункере.
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10.05.2020 01:27 Ответить
коллективного иммунитета от китайского вируса НЕТ , кретин . он остается в организме и будет вызывать рецидивы время от времени пока носитель не сдохнет .
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10.05.2020 05:28 Ответить
байстрюка своего на парад в этот раз не взял , подлая московская холуйская тварь . чтоб ты сдох московский клоун .
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10.05.2020 05:30 Ответить
Парад до Дня Перемоги в Мінську відбувся: прийшли тисячі людей, більшість без масок - Цензор.НЕТ 8991
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10.05.2020 12:14 Ответить
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