Парад ко Дню Победы в Минске состоялся: пришли тысячи людей, большинство без масок. ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске несмотря на пандемию коронавируса в мире состоялся военный парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Президент Александр Лукашенко заявил с трибуны: "Белорусский народ вынес на плечах бремя разрушения, непропорциональное любым потерям современности. Даже идея изменить традицию прославлять подвиг - для нас неприемлема".

Он призвал не осуждать власти Беларуси за проведение мероприятия в условиях пандемии.

Парад привлек внимание тысяч зрителей - трибуны на месте проведения мероприятия предназначены для 11000 человек. Вокруг места проведения установлено 167 полицейских пунктов пропуска.

На фото с парада видны толпы людей без защитных масок.









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Беларусь - единственная страна в Европе, которая не ввела серьезных ограничительных мер из-за распространения COVID-19, а ее президент Александр Лукашенко отверг заявления о пандемии, назвав их "психозом".

В Беларуси подтверждено более 21 000 случаев коронавирусной болезни, 121 человек умер.

ВОЗ неоднократно призывала Минск ввести ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.