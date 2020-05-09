Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье пророссийская организация "Полк Победы" провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы. Местные активисты срывали с их автомобилей советскую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей "Полка Победы" красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

















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По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации "Полк Победы".

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.















