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9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы. ФОТОрепортаж

В Херсоне полиция зафиксировала массовое нарушение карантинных ограничений участниками акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, организованной пророссийскими партиями.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, с нарушителями проводилась разъяснительная работа, а в отношении тех из них, кто не реагировал, будут составлены протоколы, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующие сведения внесены в журнал регистрации правонарушении и в Единый реестр досудебных расследований. По зарегистрированным в отношении нарушителей будут составлены протоколы согласно ч. 3 ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказала Пшонь.

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Основные мероприятия прошли в Парке славы возле Вечного огня и монумента "Воинам-освободителям" и носили неофициальный характер, анонсировались в соцсетях. В мероприятиях в основном участвовали депутаты Херсонского горсовета от партий "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) и "Наш край", а также сторонники этих политических сил. Также на акции был замечен внефракционный народный депутат Игорь Колыхаев - мажоритарщик, избранный в Херсонской области в избирательном округе № 184.

Всего в акции участвовали около 100 человек.

Сотрудников полиции, охранявших порядок, также было около 100. Полицейские раздавали всем желающим защитные маски.

Участники мероприятия провели небольшое шествие по парку: от ул. Перекопской до монумента "Воинам-освободителям", к которому возложили цветы. Во время шествия большинство участников акции сняли защитные маски и уже без них подошли к памятнику. Митинг или какое-либо другое собрание участники акции не проводили. Акция продолжалась около 1,5 часа.

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9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 01
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 02
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 03
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 04
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 05
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 06
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 07
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 08
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 09
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 10
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 11
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 12
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 13
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 14
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 15
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 16
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы 17

Автор: 

День Победы (1231) карантин (16729) нарушения (950) Нацполиция (16607) Херсон (2921) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Дякую Діду за те що давив московську гниду!!!

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 5581
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09.05.2020 16:26 Ответить
+13
Миколаєв всупереч карантину вийшли на акцію безсмертний полк.
Стільки грошей можна було зібрати, але в нас немає справжньої поліції.

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 6547
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09.05.2020 16:24 Ответить
+8
Бабулька просто умилила )) . Думаю - перед настоящими хвашистами так просто кофточку на могучей груди поди просто не расстёгивала - бы )) .
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09.05.2020 16:34 Ответить
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Миколаєв всупереч карантину вийшли на акцію безсмертний полк.
Стільки грошей можна було зібрати, але в нас немає справжньої поліції.

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 6547
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09.05.2020 16:24 Ответить
полиция не дурная. зелёная власть свалит в Израиль, а им оставаться. народ будет очень злой, когда поймёт, что с дурантином его поимели. зачем полицаям быть объектом расправы?
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09.05.2020 16:29 Ответить
через два роки від України не залишиться нічого,якщо ці ЗЕбанати залишаться при владі
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09.05.2020 16:34 Ответить
Слава УПА!
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09.05.2020 17:33 Ответить
гнида НКВД-шная... клоп
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09.05.2020 17:37 Ответить
Колима перемогла Бухенвальд,ось твоя "побєда".
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09.05.2020 17:59 Ответить
якщо петя не зміг розвалити, то вже ніхто не зможе.
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09.05.2020 22:13 Ответить
Ты вообще-то поняло, шо само написало?
Украина, это не твоя недоимперия!
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09.05.2020 17:18 Ответить
холодной водички попей. может попустит.
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09.05.2020 17:19 Ответить
Да тебе не только холодной водички нужно попить.
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09.05.2020 17:25 Ответить
Этото шабаш в Николаеве, кто-то спонсирует! Откуда у них эти все коммуняцкие флаги, плакаты?
только сейчас у нас никто, ничего расследовать не будет, при янелохе оманском! А вообще-то менты должны отвечать за этот шабаш, что допустили!
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09.05.2020 17:13 Ответить
Дякую Діду за те що давив московську гниду!!!

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 5581
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09.05.2020 16:26 Ответить
Цих би я не чіпав, видно що зі своїми родичами прийшли, а не як московити, в супермаркеті придбаними.100 чоловік це дрібничка, до 2014 навіть на заході тисячі виходили.
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09.05.2020 16:27 Ответить
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 1246
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09.05.2020 16:28 Ответить
Антоша, я понимаю, что ты другой работы не представляешь и не умеешь. А может ты нейрохирург, или на худой конец инженер? Признайся касатик, не стесняйся.
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09.05.2020 16:55 Ответить
Футболку выменяла на блошином рынке за одеколон ,,руский лес,,
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09.05.2020 16:35 Ответить
Бабулька просто умилила )) . Думаю - перед настоящими хвашистами так просто кофточку на могучей груди поди просто не расстёгивала - бы )) .
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09.05.2020 16:34 Ответить
День Победы в войне 2 сентября.Учи историю-лаптеногое !
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09.05.2020 16:41 Ответить
2 сентября 1945 г. окончание 2-й Мировой войны,а 8-9 мая день Победы над Гитлеровской Германией.
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09.05.2020 17:30 Ответить
Джон Дир(кин) , а мальчик на третьем фото сверху , - так вощще на павлика морозова похож : , сдаст всех с потрохами за шоколадку и комсомольский значок и не даже не поймёт опосля што случилось с его семьёй ... .
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09.05.2020 16:53 Ответить
Наверное, бывшая торгашка дефицитом из-под полы.
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09.05.2020 16:40 Ответить
Из-под груди. Там много спрятать можно было.
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09.05.2020 16:50 Ответить
Мальчик в пелотке-с угрофинским разрезом...Настаящий кацап.
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09.05.2020 16:35 Ответить
Полиция.
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09.05.2020 16:36 Ответить
А надо шоб санитары их зафиксировали!
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09.05.2020 16:39 Ответить
Не понимаю. Зачем деду палку в дупу засовывать?
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09.05.2020 16:49 Ответить
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 9783
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09.05.2020 17:19 Ответить
и как это назвать я в шоке это ж не параша какой ппц..это смешно9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 7788
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09.05.2020 17:22 Ответить
у нее трипер ватного мозга и у ее личинки-я б лишал гражданства сразу пу9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 2712сть бомжует и ее выкакаш
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09.05.2020 17:23 Ответить
Дичь какая!
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09.05.2020 17:27 Ответить
На заході завжди срали на той весь цирк і тих 60-ти літніх "ветеранів" , що після них потім всі під'їзди обригані і обисцяні . То зброд , проплачений московитами , який нічого робити не вміє .
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09.05.2020 17:40 Ответить
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 6042
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09.05.2020 17:42 Ответить
ортодокси
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09.05.2020 17:57 Ответить
День Перемоги в нас буде тільки один,це Перемога над руССофашистськими окупантами.Слава борцям за Незалежну Україну!
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09.05.2020 18:07 Ответить
Порушення карантину: без масок, більше двох
https://pershij.com.ua/avtoprobih-peremohy-v-uzhhorodi-vidznachyly-75-tu-richnytsiu-zakinchennia-velykoi-vitchyznianoi-viiny-foto/
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09.05.2020 19:21 Ответить
Блиин, а разве не на Херсонщине, савьецкая авиация сбрасывала мины для детей, в виде игрушек? Как сейчас, в Донецке и Луганске? Гитлеровцы неоднократно предупреждали: "Трогать нельзя!"...
Много погибло людей с тех мест, но никого из семей патриотов гитлеровцы не преследовали, как свинособаки делают!
PS: Все мои деды погибли на войне, ради чего? Чтобы предатели свинособачьи, выжили??? Про игрушки - не фейк, рассказывали очевидцы, сбрасывали ночью на оккупированные немцами территории...
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09.05.2020 20:43 Ответить
поліція зафіксувала масове порушення карантину

А повинна була не фіксувати, а НЕ ДОПУСТИТИ.
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10.05.2020 01:06 Ответить
 
 