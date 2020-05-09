Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"На днях Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Во время работы в воинских частях и подразделениях он заслушал командиров относительно оперативной обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, состояния управления подразделениями и всестороннего обеспечения, обсудил проблемные вопросы по выполнению ими задач и пути их решения", - говорится в сообщении.
Хомчак также лично поздравил военнослужащих, которые выполняют задачи на передовых позициях в районе проведения ООС, с Днем пехоты и вручил им заслуженные награды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Східний фронт Петро посилав не тебе, а ЗЕбєню.
По возвращєніі доложишь Головнокомандуючому про самоволку і получиш від нього губу