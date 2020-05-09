Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На днях Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Во время работы в воинских частях и подразделениях он заслушал командиров относительно оперативной обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, состояния управления подразделениями и всестороннего обеспечения, обсудил проблемные вопросы по выполнению ими задач и пути их решения", - говорится в сообщении.

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Хомчак также лично поздравил военнослужащих, которые выполняют задачи на передовых позициях в районе проведения ООС, с Днем пехоты и вручил им заслуженные награды.













