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Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На днях Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Во время работы в воинских частях и подразделениях он заслушал командиров относительно оперативной обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, состояния управления подразделениями и всестороннего обеспечения, обсудил проблемные вопросы по выполнению ими задач и пути их решения", - говорится в сообщении.

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Хомчак также лично поздравил военнослужащих, которые выполняют задачи на передовых позициях в районе проведения ООС, с Днем пехоты и вручил им заслуженные награды.

Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 01
Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 02
Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 03
Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 04
Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 05
Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 06
Хомчак посетил зону ООС и вручил награды военнослужащим, выполняющим задачи на передовой, - Минобороны 07

Автор: 

награда (1822) Донбасс (26958) военнослужащие (6204) ВСУ (6736) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


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хм.. В Докучаевск заедьте - пацаны пишут что там замес начался с кацапо-орками не хилый...
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09.05.2020 17:47 Ответить
Хомчак, шо за самодєятєльность ?
На Східний фронт Петро посилав не тебе, а ЗЕбєню.
По возвращєніі доложишь Головнокомандуючому про самоволку і получиш від нього губу
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09.05.2020 17:52 Ответить
чмари здесь молчат
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09.05.2020 18:20 Ответить
Когда смотришь на это чмо болотное, в очках, то вспоминается одна старая притча - о стае львов, возглавляемой бараном...
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09.05.2020 18:08 Ответить
Краще б Хомчак прогнав зєбєню...Це ж так просто.
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10.05.2020 14:08 Ответить
Обязательно даже на нуле всегда найдётся категория рабов которые будут улыбаться ******** и ни один не даст в **** за Иловайск . Все же **** знают правду до последнего ! Вот такое и называется либо моралью либо аморалью..Так человек проверяется на истинный стержень. Я слышал разные оправдания в таких случаях уже давно , и все они такие не стОящие копейки...А правда в том что "ну не хотел устраивать инцидент.....ну сцыканул.." Это вот та совецькая боязнь начальства и желание медальки ***** от кого. И это не убеждения. И всё ***** хорошо! Один "достойный" награждает других "достойных" .Это то о чем я говорил раньше.Разные люди есть на нуле и почёт по делам и поступкам. И вот такие награды не сами по себе неприятны..может и "за дело" Но воняют самими обстоятельствами их получения. Из рук обосранца , дезертира и ********. Не нужно даже было устраивать кипиш . Просто отдать честь (не хомчаку а мундиру) и обратиться с просьбой как к поставленному командовать, типа, с просьбой получить награду из рук непосредственного командира. Так можно было? А если бы уже задали провокационный вопрос - почему? Тогда и нужно было бы мужество ответить что нет желания принимать награды от предателя , дезертира и труса, человека которому опасно доверять под командование личный состав. И вот тогда это был бы поступок достойный украинца патриота и воина. И пожалуйста , я просто прошу людей с желанием ********* о том что "кто я такой судить "героев" и хомчака " не заставлять меня объяснять кто я и нагнуть ****** по самые не хочу.. Я сменил принципы и теперь не общаюсь с дебилами на подобные темы . Осознал..
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09.05.2020 20:02 Ответить
 
 