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На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт пропуска на границе с Венгрией. Глава государства ознакомился с состоянием реализации в регионе Национальной программы "Большое строительство".

Как отметил Владимир Зеленский, "Большое строительство" продолжается несмотря на карантинные мероприятия в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Увидели пять садиков и пять школ, которые должны быть готовыми несмотря ни на что, чтобы первого сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов – даже там, где этого не было много лет", – рассказал Президент.

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Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в рамках программы планируется до конца года отремонтировать на Закарпатье рекордные 370 км дорог.

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас без Мариупольской дороги было примерно 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", – заявил он.

Отдельно в пункте пропуска Президент посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Главе государства доложили, что трафик на мосту очень плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется внедрить электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 01
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 02
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 03
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 04
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 05
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 06
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 07
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 08
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 09
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский 10

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (21085) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+23
Пад сталом!!!!! Бянядіктову протролили....

На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2489
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09.05.2020 18:21 Ответить
+12
Відремонтують садочки та інше за рахунок місцевих бюджетів та угорських грошей.
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09.05.2020 18:15 Ответить
+11
уже скромнее - 5 садиков, 5 школ..
а то - 100 садиков, 100 школ, 100 стадионов, 100 бассейнов, 100 яхт... ой нет... там вроде что-то другое было )))))
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09.05.2020 18:15 Ответить
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Був антісвин і хутко зник.
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09.05.2020 18:15 Ответить
Ушёл Коля...
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2414
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09.05.2020 18:25 Ответить
кацап спалився - українці в "корні" ( за виключенням ватти) не вживають "пОжрать" - це ісконно кАцапське ...- а тому нафУй...
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09.05.2020 18:32 Ответить
Піар і популізм.
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09.05.2020 18:12 Ответить
Так головне ж черговий відосік записати...
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09.05.2020 18:34 Ответить
Это что занятие президента садики ремонтировать. Лошара оборона и внешняя политика твоё! Запомни неуч!!!
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09.05.2020 18:12 Ответить
Він нелох. Лошари зебіли.
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09.05.2020 18:16 Ответить
Конечно нет.Президент должен знаки дорожные и остановки открывать
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09.05.2020 18:34 Ответить
Африк Симон, аднака
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09.05.2020 18:16 Ответить
По небу тучи бегают,
дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шёпот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет Вовкин-сад!"
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09.05.2020 18:26 Ответить
а шо зеленский? Ему так сказали.
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09.05.2020 18:28 Ответить
Відремонтують садочки та інше за рахунок місцевих бюджетів та угорських грошей.
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09.05.2020 18:15 Ответить
так...але похвалиться мов би за...Лєнкіни )))) бо своїх же і на квиток не має )))))
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09.05.2020 18:17 Ответить
уже скромнее - 5 садиков, 5 школ..
а то - 100 садиков, 100 школ, 100 стадионов, 100 бассейнов, 100 яхт... ой нет... там вроде что-то другое было )))))
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09.05.2020 18:15 Ответить
...и первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир закончится убедительной пабедай васюкинцев! Ура! Таварисчи!
я просто балдію від монологів Бендера у фільмі. ******** звіздаболам дуже далеко до Бендара,бо вони хоч уміють лапшу віщати і звіздаболити,але не так переконливо.Їх палять відразу
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09.05.2020 20:44 Ответить
это вам не Мрию в Киеве для Эпицентра встречать - тут делить деньги только свои будут))
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09.05.2020 18:16 Ответить
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1768
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09.05.2020 18:21 Ответить
Пад сталом!!!!! Бянядіктову протролили....

На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2489
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09.05.2020 18:21 Ответить
😂😂🤣
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09.05.2020 18:23 Ответить
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09.05.2020 18:24 Ответить
"Этот день победы,
Порохом пропах...!"

и следующий день для нее будет тоже Порох, и вся ее жизнь оборвется на Порохе
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09.05.2020 18:28 Ответить
😂Пионерка,комсомолка,и просто страшилище.
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09.05.2020 18:33 Ответить
😂😂 не можу.😂😂😂
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09.05.2020 18:37 Ответить
Бордюри малювали по дорозі де проїхав сонцесяйний? Є якась офіційна статистика по стану доріг, бо 600 км ремонтів на всю страну шось слабо віриться.
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09.05.2020 18:23 Ответить
"Не вір очам своїм!": Медведчук і Ко сьогодні катались на честь "дня побєди" на червоному БМВ. Всі, хто бачить відкриті машини кольору хакі - галюцинують серед білого дня!))На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3104
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09.05.2020 18:24 Ответить
а чому на піндосівській машині, а не на скрєпному гамнавозі?
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09.05.2020 18:27 Ответить
главноє шо воно в гамновозє..
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09.05.2020 18:28 Ответить
на "трофейном" Мерсе они по будням ездят, а по праздникам пиарятся на "козлике" (или тоже на Джипе ?)
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09.05.2020 18:32 Ответить
Это, таки, скрепная тачила -- ХБВ, называется -- Хочу Быть Виллисом.
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09.05.2020 20:41 Ответить
мерзкие тварные хари!!
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09.05.2020 19:10 Ответить
"Аналитики отреагировали на инициативу Ермака привлечь переселенцев к работе в ТКГ: назвали последствия"

Аналитики отреагировали на инициативу Ермака привлечь переселенцев к переговорам в ТКГ. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Радио Свобода. Как отметила в комментарии СМИ аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, инициатива Ермака привлекать так или иначе переселенцев к работе в Трехсторонний контактной группе в Минске - это по сути согласие и констатация навязанного Россией подхода. «Вместо того, чтобы игнорировать присутствие этих членов незаконных вооруженных формирований, которые не являются стороной ТКГ, Ермак и Резников (Алексей Резников, первый заместитель украинской делегации во Временной контактной группе в Минске, вицепремьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий - ред.) Предлагают противовеса по отношению к жителям ОРДЛО. И в этой связи важно, что любые платформы общественного диалога не могут и не должны быть формализованы. Поэтому эта идея Ермака приведет нас ровно к тому, что действующая украинская власть вместо того, чтобы запутать россиян, она в конце концов запутается сама. И можно не сомневаться, что Дмитрий Козак (переговорщик в Минске от России, заместитель руководителя Администрации президента России - ред.) Не раз и не два вернет Ермака к той же его подписи о создании «консультативного совета». И не важно, как это назовут - «консультативный совет», диалоги, еще как-то ... Здесь важен сам факт, что это общение будет происходить в рамках ТКГ, боевики таким образом все больше получают субъектности», - считает Мария Кучеренко.
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09.05.2020 18:25 Ответить
Больше субъектности они не получают, т.к. до этого они были только объектами..
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09.05.2020 18:37 Ответить
агов - а де "люди" ..., де ті - ощасливленніе...- а, карантин ...
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09.05.2020 18:25 Ответить
Ти тільки подивися, як кацапські скоти тут розкудахталися: "куда, куда?" Куди треба - туди і поїхав у робочу поїздку по країні. Не те що ваш ***** десь у бункері ховається, як криса у норі. Де гроші візьмуть на будівництво - у кацапів контрибуцію по суду отримаємо за анексію.
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09.05.2020 18:26 Ответить
А 100 стадионов?
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09.05.2020 18:27 Ответить
Вот и хорошо
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09.05.2020 18:28 Ответить
Сколько обошёлся бюджету перелёт зебилёныша из Киева в закрытый аэропорт Ужгорода и обратно? Причём повод для этого- не 9.05.1945, а 28.10.1944.
27 октября 1944 года Красная армия освободила от немецко-венгерских войск Ужгород. На следующий день советские войска вошли в город Чоп, фактически завершив освобождение Карпатской Украины. В 1945-1946 годах данные территории были присоединены к Украинской Советской Социалистической Республике как Закарпатская область.
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09.05.2020 18:29 Ответить
https://pershij.com.ua/***********-mist-tanky-posered-vulytsi-iakym-buv-uzhhorod-foto/
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09.05.2020 18:59 Ответить
А сейчас это один из моих самых любимых городов Украины.
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2359
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09.05.2020 19:26 Ответить
А какое отношение к этому имеет Зе? История повторяется - и лично Леонид Ильич Брежнев...
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09.05.2020 18:52 Ответить
У Вінниці активісти партії Шарія наїхали автомобілем на ветерана війни на сході України.

ГАЛЕРЕЯ
Сьогодні у Вінниці влаштували декілька автопробігів з нагоди 75-ої річниці перемоги над нацизмом. Учасник одного з них штовхнув своєю автівкою 51- річного чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Сьогодні, 9 травня, у Вінниці влаштували два автопробіги. Під час одного з них сталась конфліктна ситуація.

- Попередньо, водій автомобіля "Москвич 412", починаючи рух, штовхнув транспортним засобом 51-річного чоловіка, мешканця Чечельницького району, який став перед його автівкою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького відділення поліції. Заявник від госпіталізації відмовився. Водій "Москвича" також написав заяву про пошкодження його машини, - йдеться у повідомленні поліції. Як повідомила в коментарі Укрінформу начальниця відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник, сьогоднішні автопробіги були організовані прибічниками політичних партій, а саме ОПЗЖ та партії Шарія. Вищезгаданий інцидент трапився саме на автопробігу від прихильників партії Шарія, поблизу гіпермаркету "Епіцентр". До місця, де формувалась автоколона підійшли близько тридцяти активістів. Як зазначає Укрінформ, це були ветерани війни на сході України. Вони пропускали автівки, прикрашені національною символікою. Автомобілі з червоними кульками активісти блокували.
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09.05.2020 18:52 Ответить
Нэкажы гоп, покы нэ пэрэскочыш...
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09.05.2020 18:55 Ответить
Закарпаття - 200км навпростець з заходу на схід та 100 км з півночі на підень...370 км доріг... В Ужгороді на 120 тис є (не пам'ятаю точно) 20 шкіл. На всю область (1млн250тис) побудують 5 шкіл...
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09.05.2020 19:03 Ответить
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський - Цензор.НЕТ 39
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09.05.2020 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Zru_0x6SF2A

Нижні Ворота- Міжгіря-капремонт був зроблений 2 роки тому, залишилося залити останній шар асфальту. асфальт не залили,бо фінансування зупинилося з червня минулого року і асфальтний завод в Воловці розібрали. зараз це демонструється як велике будівництво?? Це треш а не будівництво...

https://zakarpattya.net.ua/News/193404-Cherez-vidsutnist-hroshei-remont-dorohy-Nyzhni-Vorota-Volovets-Mizhhir%E2%80%99ia-prypynyly-VIDEO https://zakarpattya.net.ua/News/193404-Cherez-vidsutnist-hroshei-remont-dorohy-Nyzhni-Vorota-Volovets-Mizhhir'ia-prypynyly-VIDEO
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09.05.2020 19:17 Ответить
"фінансування зупинилося з червня минулого року і асфальтний завод в Воловці розібрали."





о, якраз з того часу, як малоросська шмаркля з ЗеБiлами прийшли до влади.

як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
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09.05.2020 22:33 Ответить
А ось і компанія , з якою летів і яка оплатила "робочу поїздку" президента на Закарпаття. Ну, і сама ціль поїздки

https://pershij.com.ua/avtoprobih-peremohy-v-uzhhorodi-vidznachyly-75-tu-richnytsiu-zakinchennia-velykoi-vitchyznianoi-viiny-foto/
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09.05.2020 19:18 Ответить
Открытие школ?
Зеленский пиарится?
Проклятый Порошенко!
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09.05.2020 19:21 Ответить
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9925
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09.05.2020 19:38 Ответить
Парадокс: от Зеленского меня тошнит уже больше чем от Порошенка ))
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09.05.2020 20:10 Ответить
Дошло зебіле, у нормальних людей цей сиптом був рік назад, і Порох тут не до чого
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09.05.2020 20:42 Ответить
Соєвий довбню, якщо вже на то пішло, то до нормальних людей це дійшло ще 6 (шість, мля, ідіоте!) років тому
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10.05.2020 00:22 Ответить
рано или поздно вас в одной из таких поездок вы*бут в такое место, откуда вы не выберетесь никогда
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09.05.2020 22:13 Ответить
шмаркля-страітєль)) віслюк,ти вже набудувало...

Пам'ятаєте, панове, як перше, з чого віслюк розпочав втілювати свої брєдовиє планЫ- покінчити з кортежами, пересісти на велосипед, розпродати президентські літаки і головне - побудувати, негайно! новий офіс для адміністрації бубочки, бо "в етам жє нєвазможна работать, ета срочна і нєпрємєнно!!!"?

Хто йому нагадає про все це? ЗеБіли, запитайте свого віслюка за кортеж, літаки, велосипед та все інше. Потім нас проінформуйте, що воно прохрипить та промуркає у відповідь. Чекаємо...
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09.05.2020 23:03 Ответить
 
 