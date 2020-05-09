На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт пропуска на границе с Венгрией. Глава государства ознакомился с состоянием реализации в регионе Национальной программы "Большое строительство".

Как отметил Владимир Зеленский, "Большое строительство" продолжается несмотря на карантинные мероприятия в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Увидели пять садиков и пять школ, которые должны быть готовыми несмотря ни на что, чтобы первого сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов – даже там, где этого не было много лет", – рассказал Президент.

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Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в рамках программы планируется до конца года отремонтировать на Закарпатье рекордные 370 км дорог.

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас без Мариупольской дороги было примерно 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", – заявил он.

Отдельно в пункте пропуска Президент посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Главе государства доложили, что трафик на мосту очень плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется внедрить электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.



















