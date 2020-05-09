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9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве все мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли без грубых нарушений.

"Грубых нарушений общественного порядка не допущено, а попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой и другие провокации полицейские выявляли и пресекали сразу, проводили профилактические беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства", - указывается в сообщении полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате невыполнения законных требований правоохранителей двое граждан были доставлены в Центральный отдел полиции. Были составлены административные протоколы по признакам ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты и предметов, содержащих её изображения.

В районах Николаевской области массовые мероприятия также проведены без существенных нарушений.

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9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 01
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 02
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 03
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 04
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 05
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 06

"Сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию "Бессмертный полк" и прошлись маршем по улице Соборной. Люди собравшись у супермаркета "Сотка", выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга", - пишет местное издание НикВести.

"Во время шествия участники акции пели советские песни и выкрикивали лозунги, посвященные Победе во Второй мировой войне. Стоит отметить, что несколько раз участники акции делали акцент на том, что их сопровождают националисты, а борьба с нацизмом еще продолжается. Иногда это вызывало словесные перепалки между гражданами с разным виденьем ситуации. Ссоры прекращали полицейские. Несмотря на карантин, во время марша участники акции не особо придерживались расстояния, а некоторые были без масок или с ними, но не надевали их должным образом. Иногда в ряды участников акции заходили сотрудники полиции, которые просили людей увеличить дистанцию между собой", - пишет Преступности.НЕТ.

9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 07
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 08
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 09
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 10
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 11
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 12
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 13
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 14
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 15
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 16
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 17
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 18
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 19
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 20
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 21
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 22
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 23
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 24
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 25

В субботу, 9 мая, в Николаеве депутаты Николаевского городского совета Сергей Шульгач, Павел Зоткин, Сергей и Вячеслав Карцевы, которые примкнули к "ОПЗЖ", проигнорировали карантинные меры и приехали поздравить участника Великой Отечественной войны. Информацию об их визите опубликовало интернет-издание "Новости-N".

"Глава депутатской группы "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты. Олег Солтыс сегодня посетил ряд ветеранов, инвалидов и детей войны, раздал им продуктовые наборы и поблагодарил за их подвиг", - пишут НикВести.

9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 26
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 27
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 28
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 29
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 30
9 мая в Николаеве: Бессмертный полк с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику 31

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Отметим, что по состоянию на 10:00 9 мая в Николаевской области выявлены 20 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области зарегистрирован 221 подтвержденный случай COVID-19, из них 35 в Николаеве.

Автор: 

ветераны (1120) День Победы (1231) карантин (16729) марш (632) Николаев (2164) Нацполиция (16607) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+51
тупее кацапа животного нет
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09.05.2020 19:28 Ответить
+39
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 4854
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09.05.2020 19:34 Ответить
+34
А у проституток нет такой традиции типа "бессмертная палка" ?!

Боже , какой дебилизм все эти надуманные сходки . Вместо того , чтобы обеспечить своим ветеранам достойную старость устраивают показуху .
И что главное празднуем ? Окончание очередной мировой бойни !!!
Где все стороны совершали военный преступления и один вурдалак загасил другого положив на этом "поприще" десятки миллионов трупов !
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09.05.2020 19:32 Ответить
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09.05.2020 19:24 Ответить
тупее кацапа животного нет
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09.05.2020 19:28 Ответить
Но вы же сделали все, чтобы она стала несвободной. К счастью не получилось.
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09.05.2020 19:36 Ответить
Але ж ти і запроданець! І ось такі як ти обрали нам блазня за президента.
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09.05.2020 19:36 Ответить
до тебе лаптєногий поваги немає і не може бути. бо ти просто використаний гандон.
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09.05.2020 19:36 Ответить
Головне поміть: зелені для сєпара свої.
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09.05.2020 19:37 Ответить
Которым?
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09.05.2020 19:29 Ответить
Котрі на Донбасі кацапів мочать.
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09.05.2020 19:31 Ответить
Слава воинам УПА и ветеранам российско-украинской войны, козлорылый.
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09.05.2020 19:30 Ответить
зомби-парад
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09.05.2020 19:31 Ответить
Слава УПА!
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09.05.2020 20:13 Ответить
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 9832
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09.05.2020 19:30 Ответить
Ну от. Дожилися. Тепер і в нас дідів на палках носять.
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09.05.2020 19:30 Ответить
***** радісно похихикує в кіслародную падушку...
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09.05.2020 19:32 Ответить
ватний вірус добрався в Україну
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09.05.2020 19:32 Ответить
Він тут і був. Просто імунітет ослаб, от вірус і активізувався.
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09.05.2020 19:33 Ответить
А у проституток нет такой традиции типа "бессмертная палка" ?!

Боже , какой дебилизм все эти надуманные сходки . Вместо того , чтобы обеспечить своим ветеранам достойную старость устраивают показуху .
И что главное празднуем ? Окончание очередной мировой бойни !!!
Где все стороны совершали военный преступления и один вурдалак загасил другого положив на этом "поприще" десятки миллионов трупов !
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09.05.2020 19:32 Ответить
У них бесконечная
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09.05.2020 19:39 Ответить
Тот же автор пламенным большевиком призывает украинцев: Пару сот виселец на Крещатики.03.03. 2018 16:34
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09.05.2020 19:44 Ответить
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 4854
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09.05.2020 19:34 Ответить
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 9748
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09.05.2020 19:42 Ответить
То что ты выучил на уровне ликбеза украинскую речь еще не делает тебя украинцем. Как отвечать на "Слава Украине" ты не знаешь. Может расскажешь чей Крым?
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09.05.2020 20:00 Ответить
Божьи люди. В рай без очереди.
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09.05.2020 19:36 Ответить
в дурдом
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09.05.2020 22:15 Ответить
Жахіття, стіни, двері, дивани, яким по 50 років. Краще замість потретів на патиках, ліжко б бабусі подарили.Згадують один раз на рік.
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09.05.2020 19:39 Ответить
сколько же там ваты, в этом Николаеве, аж жуть!
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09.05.2020 19:46 Ответить
я разговаривал с ребятами в Николаеве, они хоть и из бизнеса, но общее настроение понятно - там все впоряде, поверьте - реванш там не пройдет!
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09.05.2020 20:11 Ответить
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 5949
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09.05.2020 19:46 Ответить
"После войны остались десятки миллионов инвалидов. Очень многие совсем молодые. Лет по двадцать-тридцать. Ещё жить да жить. Даже с учётом инвалидности... Но через тридцать лет после войны я не видел практически ни одного. А, по утверждениям некоторых, калек не стало через совсем небольшой промежуток времени после окончания войны. Куда они делись?
Их собирали за одну ночь со всего города специальными нарядами милиции и госбезопасности, отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «дома-интернаты». У них отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их переводили в статус ЗК. Да и сами интернаты были в ведомстве ментуры.


Суть этих интернатов была в том, чтоб тихо спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее."
http://argumentua.com/stati/kuda-podeval-narod-bogonosets-svoikh-kalek-pobeditei Куда подевал народ-богоносец своих калек-победителей
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10.05.2020 00:01 Ответить
кому крестный ход , кому - бессмертный полк...маются люди!
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09.05.2020 19:48 Ответить
так хорошо чтоб собрались - быстрее этисуки сдохнут от короны
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09.05.2020 19:52 Ответить
Виктор Адольфович Вэбэр?
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09.05.2020 20:13 Ответить
Морда явно хочет кирпича!
Хотя в принципе (если вынести за скобки карантин и тупой рыговский пиар) подобную акцию одобряю, когда реальных ветеранов радуют заботой и вниманием а не устраивают на площадях тупое победобесие...

9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 8954
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09.05.2020 19:53 Ответить
Ты уверен, что этой даме более 90 лет?
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09.05.2020 20:39 Ответить
Показуха эта,где этот гнилозадый подонок был 3 месяца назад? Почему негодяй кива не поехал в ватостан подержать х..й у ***** на красной площади? Пиарщики и моральные уроды и ведь еще вопрос - а это точно ветераны ,а не "ветераны"? По крайней мере дядя в маске на 8 фото больше на ветерана Укрзализници похож
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09.05.2020 21:08 Ответить
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 3782
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09.05.2020 19:55 Ответить
колорацькі жуки - вороги України, а їм тільки штраф
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09.05.2020 19:59 Ответить
День победы по-украински((( .
Деды несут фото внуков погибших в войне с рашкой.!!

9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 2921 .
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09.05.2020 20:03 Ответить
да, этому полкану не позавидуешь!!!
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09.05.2020 20:18 Ответить
101-літній Іван Залужний: «Я мушу дожити до НАШОЇ ПЕРЕМОГИ» .
Як не прикро, але смерть онука якоюсь мірою продовжила життя Івану Залужному. Сімейна трагедія ще більше мобілізувала його патріотичний дух, який і так ніколи не згасав. Сам старенький каже, що тепер воює в тилу з інформаційними атаками сусіда-агресора і обов'язково мусить дочекатися нашої перемоги, яку так хотів відзначити з улюбленим онуком.
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 2441 .
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09.05.2020 20:25 Ответить
казав один київський ветеран: саме краще було за Омельченка - недовгі промови і пляшка коньяку кожному ветерану
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09.05.2020 20:04 Ответить
некоторые в Николаеве наверно уже забыли, как недавече алежку царькова пиз*ли....., теперь этот сброд разогревает "рузьге мир" прикрываясь дедами..... и если это дерьмо не прошло 6 лет назад, то сейчас не пройдет и подавно, можете даже не мечтать..... "если мучит ностальгия - чемодан - ворзал - расея".....
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09.05.2020 20:05 Ответить
День победобесия...завтра всех ватных идиотов попустит на целый год...
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09.05.2020 20:06 Ответить
Ватники совсем оборзели.
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09.05.2020 20:06 Ответить
Столько медалей, сразу видно что херой!9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7831
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09.05.2020 20:06 Ответить
А чого никвесті, а не миквЄсті?
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09.05.2020 20:07 Ответить
патамуша никита, а не микита
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09.05.2020 22:19 Ответить
Кацап?
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09.05.2020 22:48 Ответить
зебил ?
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09.05.2020 23:01 Ответить
А, так це одне й теж...
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09.05.2020 23:02 Ответить
У мужика на фото №18 есть любопытная медаль.
"Выслуга КГБ 15-лет"
Думаю, всем понятно что это за ветеран
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7413
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09.05.2020 20:09 Ответить
Типа Швондер!!
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09.05.2020 20:20 Ответить
Почему только КГБ? Да, эта медаль за выслугу лет II степени. Ее давали всем силовикам МВД, МО, КГБ
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09.05.2020 22:53 Ответить
Эбих ******** дидывоевали в 30 лет, надо принять как вату.
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09.05.2020 20:10 Ответить
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 4788
Тоталітарна секта - "бєс-смєртний чпок"
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09.05.2020 20:10 Ответить
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 6172. .
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09.05.2020 20:15 Ответить
Сатанисты!!! Так язычники носили на кольях головы баранов, врагов итд, И эти, православные иуды туда же!!
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09.05.2020 20:22 Ответить
в конечном итоге во 2 мировой победила Германия,вернее ФРГ,она очистилась от нацистской,скверны и получила иммунитет ,а вот народам СССР эта война принесла кабалу и железобетонную консервацию тоталитаризма,дебилизма и как итог откат в средневековье.
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09.05.2020 20:20 Ответить
повязали её сети
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09.05.2020 20:23 Ответить
а ленточка в жопе
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09.05.2020 22:21 Ответить
70-річні ветерани )))
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09.05.2020 20:21 Ответить
И старая штабная пограничная крыса вылезла!!! Причем ещё тупая, хоть бы медали мудаку развесили согласно уства! А то совсем вылитый победобес!!

9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 8133
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09.05.2020 20:29 Ответить
Навіть у бульбашії заборонили цей дебілізм а наша влада не реагує на прояви ***** в Україні ..Ганьба владі і поліцаям.
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09.05.2020 20:32 Ответить
Деды себя на алтарь положили а теперь их дети и внуки тудаже! Это обычная религиозная секта. Только на стенах в их доме партреты дедов заменяют иконы.
Яблоко от яблоньки...
Славо богу что таких дебилов с каждым годом все меньше и меньше.

У них есть свои 10 заповедей. Только вот бог для них... кто?
В москве до сих пор один такой бог еше лежит в мавзолее.
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09.05.2020 20:37 Ответить
Да уж, калька раші, і це на 6-му році війни! Совок не переможний?
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09.05.2020 20:56 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:14 Ответить
"Валаам". А так все вірно.
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10.05.2020 00:11 Ответить
срусские.... вы беспросветные тупари, дикие сущности, на всегда потерявшие какую либо связь с Homo sapiens!!! Даже в аду вам места нету! Только полная аннигиляция ваших протухших, смердючих, мерзейших душонок!
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09.05.2020 21:17 Ответить
Жлобы. Хоть бы стиральную машину, телевизор, стоящее что-то подарили. Продуктовые наборы? Вот суки.
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09.05.2020 21:34 Ответить
зачем это столетнему деду или бабке ?
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09.05.2020 22:25 Ответить
обосраные красные труселя стирать
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10.05.2020 16:27 Ответить
А зачем им гречка? Дешевые подарки всего лишь для пиара. Пиар для тупорылых избирателей - единственная цель.
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10.05.2020 22:00 Ответить
Вместо того, щобы як совки на кухнях трындеть та лайно по трубам гонять - напишите заяву полицаям на депутатов по признакам нарушения карантина и подстрекательство населения до бойкота закона про борьбу с пандемией!
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09.05.2020 21:52 Ответить
БЛДСТВО продовжується
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7659
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09.05.2020 21:55 Ответить
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 1587
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09.05.2020 21:56 Ответить
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7437
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09.05.2020 21:57 Ответить
давно пора навести порядок в Николаеве. если ватных п*доров не приструнить, будет горе, всех украинцев в Николаеве убьют
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09.05.2020 21:58 Ответить
Цей дебільний "бецмєртний полк" повинен бути під забороною в Україні як пропаганда комуністичних ціностей і сімволики

Наврядчи сцикло Зе заборонить цей комуняцький цирк, як що нічого не зробив з вакханалією Кацапського патрірхату/фсб на Пасху в Україні
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09.05.2020 22:01 Ответить
А твій педро рошенівський чому цього не зробив ? Шоколадний бізнес забирав весь час?
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09.05.2020 22:11 Ответить
Що кацабот припекло? Звикай кацап )
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09.05.2020 22:18 Ответить
А твій педро рошенівський чому цього не зробив ?

ну ты же выбрал того, кто, в отличие от него, это сделал ?
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09.05.2020 22:28 Ответить
Яка різниця, хто кого вибрав...


Ватник, иди на кацапию
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09.05.2020 22:46 Ответить
При Петрі вони сиділи і носа не показували, а при шмарклі всі почали повертатись та воняти тут на Україну та все українське.
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09.05.2020 23:01 Ответить
1926 рік-останні фронтовики, якби жили мали б 94 роки!. на нижніх фотках всі люди поважного віку мають не більше 82-85 років. Для чого ці фейки?
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10.05.2020 19:08 Ответить
 
 