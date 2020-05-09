9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве все мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли без грубых нарушений.

"Грубых нарушений общественного порядка не допущено, а попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой и другие провокации полицейские выявляли и пресекали сразу, проводили профилактические беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства", - указывается в сообщении полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате невыполнения законных требований правоохранителей двое граждан были доставлены в Центральный отдел полиции. Были составлены административные протоколы по признакам ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты и предметов, содержащих её изображения.

В районах Николаевской области массовые мероприятия также проведены без существенных нарушений.

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"Сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию "Бессмертный полк" и прошлись маршем по улице Соборной. Люди собравшись у супермаркета "Сотка", выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга", - пишет местное издание НикВести.

"Во время шествия участники акции пели советские песни и выкрикивали лозунги, посвященные Победе во Второй мировой войне. Стоит отметить, что несколько раз участники акции делали акцент на том, что их сопровождают националисты, а борьба с нацизмом еще продолжается. Иногда это вызывало словесные перепалки между гражданами с разным виденьем ситуации. Ссоры прекращали полицейские. Несмотря на карантин, во время марша участники акции не особо придерживались расстояния, а некоторые были без масок или с ними, но не надевали их должным образом. Иногда в ряды участников акции заходили сотрудники полиции, которые просили людей увеличить дистанцию между собой", - пишет Преступности.НЕТ.







































В субботу, 9 мая, в Николаеве депутаты Николаевского городского совета Сергей Шульгач, Павел Зоткин, Сергей и Вячеслав Карцевы, которые примкнули к "ОПЗЖ", проигнорировали карантинные меры и приехали поздравить участника Великой Отечественной войны. Информацию об их визите опубликовало интернет-издание "Новости-N".

"Глава депутатской группы "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты. Олег Солтыс сегодня посетил ряд ветеранов, инвалидов и детей войны, раздал им продуктовые наборы и поблагодарил за их подвиг", - пишут НикВести.













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Отметим, что по состоянию на 10:00 9 мая в Николаевской области выявлены 20 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области зарегистрирован 221 подтвержденный случай COVID-19, из них 35 в Николаеве.