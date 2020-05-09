9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Николаеве все мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли без грубых нарушений.
"Грубых нарушений общественного порядка не допущено, а попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой и другие провокации полицейские выявляли и пресекали сразу, проводили профилактические беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства", - указывается в сообщении полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
В результате невыполнения законных требований правоохранителей двое граждан были доставлены в Центральный отдел полиции. Были составлены административные протоколы по признакам ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты и предметов, содержащих её изображения.
В районах Николаевской области массовые мероприятия также проведены без существенных нарушений.
"Сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию "Бессмертный полк" и прошлись маршем по улице Соборной. Люди собравшись у супермаркета "Сотка", выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга", - пишет местное издание НикВести.
"Во время шествия участники акции пели советские песни и выкрикивали лозунги, посвященные Победе во Второй мировой войне. Стоит отметить, что несколько раз участники акции делали акцент на том, что их сопровождают националисты, а борьба с нацизмом еще продолжается. Иногда это вызывало словесные перепалки между гражданами с разным виденьем ситуации. Ссоры прекращали полицейские. Несмотря на карантин, во время марша участники акции не особо придерживались расстояния, а некоторые были без масок или с ними, но не надевали их должным образом. Иногда в ряды участников акции заходили сотрудники полиции, которые просили людей увеличить дистанцию между собой", - пишет Преступности.НЕТ.
В субботу, 9 мая, в Николаеве депутаты Николаевского городского совета Сергей Шульгач, Павел Зоткин, Сергей и Вячеслав Карцевы, которые примкнули к "ОПЗЖ", проигнорировали карантинные меры и приехали поздравить участника Великой Отечественной войны. Информацию об их визите опубликовало интернет-издание "Новости-N".
"Глава депутатской группы "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты. Олег Солтыс сегодня посетил ряд ветеранов, инвалидов и детей войны, раздал им продуктовые наборы и поблагодарил за их подвиг", - пишут НикВести.
Отметим, что по состоянию на 10:00 9 мая в Николаевской области выявлены 20 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области зарегистрирован 221 подтвержденный случай COVID-19, из них 35 в Николаеве.
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Боже , какой дебилизм все эти надуманные сходки . Вместо того , чтобы обеспечить своим ветеранам достойную старость устраивают показуху .
И что главное празднуем ? Окончание очередной мировой бойни !!!
Где все стороны совершали военный преступления и один вурдалак загасил другого положив на этом "поприще" десятки миллионов трупов !
Их собирали за одну ночь со всего города специальными нарядами милиции и госбезопасности, отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «дома-интернаты». У них отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их переводили в статус ЗК. Да и сами интернаты были в ведомстве ментуры.
Суть этих интернатов была в том, чтоб тихо спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее."
http://argumentua.com/stati/kuda-podeval-narod-bogonosets-svoikh-kalek-pobeditei Куда подевал народ-богоносец своих калек-победителей
Хотя в принципе (если вынести за скобки карантин и тупой рыговский пиар) подобную акцию одобряю, когда реальных ветеранов радуют заботой и вниманием а не устраивают на площадях тупое победобесие...
Деды несут фото внуков погибших в войне с рашкой.!!
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Як не прикро, але смерть онука якоюсь мірою продовжила життя Івану Залужному. Сімейна трагедія ще більше мобілізувала його патріотичний дух, який і так ніколи не згасав. Сам старенький каже, що тепер воює в тилу з інформаційними атаками сусіда-агресора і обов'язково мусить дочекатися нашої перемоги, яку так хотів відзначити з улюбленим онуком.
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"Выслуга КГБ 15-лет"
Думаю, всем понятно что это за ветеран
Тоталітарна секта - "бєс-смєртний чпок"
Яблоко от яблоньки...
Славо богу что таких дебилов с каждым годом все меньше и меньше.
У них есть свои 10 заповедей. Только вот бог для них... кто?
В москве до сих пор один такой бог еше лежит в мавзолее.
Наврядчи сцикло Зе заборонить цей комуняцький цирк, як що нічого не зробив з вакханалією Кацапського патрірхату/фсб на Пасху в Україні
ну ты же выбрал того, кто, в отличие от него, это сделал ?
Ватник, иди на кацапию