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Новости Фото День Победы
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9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На территории Украины состоялись 495 мероприятий с участием почти 9000 человек. В органы полиции поступили более 90 сообщений о возможных нарушениях. По результатам их отработки открыты четыре уголовных производства и составлены 20 административных протоколов.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Всего на территории государства состоялись 495 мероприятий. Участие в них приняли почти 9000 человек. В органы полиции поступили 93 сообщения о возможных нарушениях", – сказано в сообщении.

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9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция 01
9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция 02

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отметил, что работа каждого полицейского была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений.

"Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов", - уточнил он.

По словам главы Нацполиции, два уголовных производства по ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины расследуются в Сумской и Луганской областях. Еще два уголовных производства по ст.296 (хулиганство) УК Украины - в Донецкой области и в Киеве.

9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция 03
9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция 04

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В частности в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запрещенной символики.

В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега. В Киеве начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалась использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

В том числе по восемь админпротоколов составлено по ст.173-3 КУоАП (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и Киеве) и по ст.44-3 КУоАП (в городах Киеве, Тернополе и Херсонской области). Также три административных протокола составлено по ст.153 КУоАП (в Тернопольской области) и один - по ст.185 КУоАП (в Одесской области).

9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция 05
9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция 06

Автор: 

День Победы (1231) Нацполиция (16607) Клименко Игорь (417)


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Топ комментарии
+8
Всего 9 тыс маргиналов по всей Украине. Это хорошо, вымирают зомбаки постепенно.
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09.05.2020 19:34 Ответить
+5
Але є послідовники секти 73%.
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09.05.2020 19:37 Ответить
+3
ГАНЬБА НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКИМ ФАШИСТАМ !
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09.05.2020 19:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всего 9 тыс маргиналов по всей Украине. Это хорошо, вымирают зомбаки постепенно.
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09.05.2020 19:34 Ответить
А хватит койко мест через 5-7 мест! Ватолечебницу надо открывать))))
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09.05.2020 19:37 Ответить
Але є послідовники секти 73%.
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09.05.2020 19:37 Ответить
От ты неугомонный!
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09.05.2020 19:43 Ответить
Видать не знаком ты с менталитетом украинцев.
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09.05.2020 19:46 Ответить
Если бы, Это самые отъявленные, мягко выражаясь.
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09.05.2020 19:46 Ответить
из серии: "в мире животных"
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09.05.2020 21:57 Ответить
А мужчіна нє прєдполагал, что єму могут сдєлать фізічєскоє прєдупрєждєніє?
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09.05.2020 19:37 Ответить
ГАНЬБА НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКИМ ФАШИСТАМ !
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09.05.2020 19:41 Ответить
9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5224
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09.05.2020 19:41 Ответить
Кацабня гребана як любе куйла, що короновірус не лякає.
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09.05.2020 19:41 Ответить
маска каска дурогон
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09.05.2020 19:42 Ответить
3 адмінпротокола по ст 153 КУоАП в Тернопільскій області, "Знищення зелених...
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09.05.2020 19:43 Ответить
Грустное зрелище, вот эти убогие, нищие духом выбирают нам президента, кого они выберут, думаю понятно, считаю, все должны сдавать тест на знание истории своего народа, но многие и не знают кто они, ссср создавал послушных совков, и переделать их в людей, длительный прцесс, мы это видим.
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09.05.2020 19:57 Ответить
9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8852
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09.05.2020 20:28 Ответить
https://censor.net/user/470066, после етого " дня победы",в 1947 году Украина получила очередной Голодомор от кацапов! может ето прочистит твой ватный мозг?
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09.05.2020 22:01 Ответить
Ну коли вже цю х..ню не будуть відзначати?
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09.05.2020 20:30 Ответить
А тебе что, мешает она??? И это не х#йня пацан, это память о тех, кто воевал, о погибших, защищавших нашу землю от фашистов. Память о наших отцах и дедов, а ты идиот несёшь такую чушь.
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09.05.2020 23:23 Ответить
https://censor.net/user/417464 Фашистів? Йди на путніна з цією х..нею.
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10.05.2020 00:00 Ответить
а коли дєнь пабєди в атєчєствєнной войнє 1812 года?
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09.05.2020 20:58 Ответить
Настоящие ветераны никакого отношения к сегодняшним показушным и лицемерным пропагандистским сборищам и шествиям не имеют. Все эти балаганы и зрелища устраиваются не для них и не для погибших. Весь этот театральный фарс нужен режиму путина, заказан и проплачен кремлём. Телеканалы мертведчука надорвали голос от воплей о победе над фашизмом и нацизмом, чтобы собрать под путинские знамёна вату и доверчивых лопухов, не знающих истории.... Сегодня нацист и фашист путин обстреливает нашу страну, а многие из нас празднуют совместно с ним. Позор!
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09.05.2020 21:00 Ответить
 
 