В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков. ФОТОрепортаж

Украинцы и поляки на Вольском кладбище в Варшаве в субботу совместно почтили память воинов УНР и, в частности, генерала Марка Безручко, по случаю 100-летия украинского-польского освобождения Киева от большевиков.

В церемонии приняли участие украинские дипломаты и представители украинской общины, а также польская официальная делегация во главе с вице-маршалком Сейма РП Малгожатой Госевской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что мы - украинцы и поляки - сделали 100 лет тому назад, будучи вместе и сражаясь бок о бок, нужно и сегодня. Враг у нас остался тот же", - подчеркнул в комментарии СМИ посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он отметил, что генерал УНР Марко Безручко является героем для обоих народов, поскольку он воевал за украинскую независимость, а впоследствии защищал Польшу, в частности город Замость.

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"Он верил в то, что защищая Польшу, придет время и для освобождения Украины", - добавил Дещица.

В свою очередь вице-маршалок Сейма Госевска подчеркнула, что совместный украинско-польский военный поход и освобождение Киева в 1920 году важны во многих аспектах: историческом, но также и современном политическом аспекте.

"Это показывает, сколько мы можем достичь, когда мы вместе, когда мы себя поддерживаем и боремся вместе. На самом деле у нас один главный враг, который на протяжении веков несколько меняет свои лица, но в целом это - одно и то же лицо, одни и те же методы. Учимся истории, делаем выводы", - призвала она.

Украинцы и поляки совместно возложили венки к памятнику воинам УНР, а также к могиле генерала Безручко, похороненного среди других украинских военных. Перед этим в костеле святого Креста в Варшаве состоялось богослужение в память об украинских и польских воинах армий Петлюры и Пилсудского.

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Ознаменование 100-летия украинско-польского освобождения Киева от большевиков происходит сегодня и в других городах Украины и Польши, в частности в Киеве, Новограде-Волынском, Люблине и др. Колокола памяти в честь украинских и польских воинов звонили в субботу в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева и костеле святого Александра в Киеве, а также в нескольких других местах Украины, где похоронены участники украинско-польского похода на Киев.



































Как сообщалось, в ночь с 21 на 22 апреля 1920 года Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский заключили союз, в результате которого был организован совместный поход украинских и польских войск против большевиков, который завершился 7 мая освобождением Киева. Впоследствии, 9 мая, в Киеве был проведен украинско-польский военный парад, который принимали украинский и польский генералы Марко Безручко и Эдвард Рыдз-Смиглы. Через месяц большевики снова оккупировали Киев, впоследствии захватили всю Украину, а также - часть Польши. В этой войне ключевой была битва под Варшавой в августе 1920 года, когда польские войска вместе с войсками УНР разбили большевиков. Впрочем, под давлением Москвы и наступления большевиков Польша все же была вынуждена подписать с Россией Рижский договор 1921 года, по которому Украина была разделена, а войска УНР - интернированы в лагеря на территории Польши.