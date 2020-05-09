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В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков. ФОТОрепортаж

Украинцы и поляки на Вольском кладбище в Варшаве в субботу совместно почтили память воинов УНР и, в частности, генерала Марка Безручко, по случаю 100-летия украинского-польского освобождения Киева от большевиков.

В церемонии приняли участие украинские дипломаты и представители украинской общины, а также польская официальная делегация во главе с вице-маршалком Сейма РП Малгожатой Госевской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что мы - украинцы и поляки - сделали 100 лет тому назад, будучи вместе и сражаясь бок о бок, нужно и сегодня. Враг у нас остался тот же", - подчеркнул в комментарии СМИ посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он отметил, что генерал УНР Марко Безручко является героем для обоих народов, поскольку он воевал за украинскую независимость, а впоследствии защищал Польшу, в частности город Замость.

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"Он верил в то, что защищая Польшу, придет время и для освобождения Украины", - добавил Дещица.

В свою очередь вице-маршалок Сейма Госевска подчеркнула, что совместный украинско-польский военный поход и освобождение Киева в 1920 году важны во многих аспектах: историческом, но также и современном политическом аспекте.

"Это показывает, сколько мы можем достичь, когда мы вместе, когда мы себя поддерживаем и боремся вместе. На самом деле у нас один главный враг, который на протяжении веков несколько меняет свои лица, но в целом это - одно и то же лицо, одни и те же методы. Учимся истории, делаем выводы", - призвала она.

Украинцы и поляки совместно возложили венки к памятнику воинам УНР, а также к могиле генерала Безручко, похороненного среди других украинских военных. Перед этим в костеле святого Креста в Варшаве состоялось богослужение в память об украинских и польских воинах армий Петлюры и Пилсудского.

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Ознаменование 100-летия украинско-польского освобождения Киева от большевиков происходит сегодня и в других городах Украины и Польши, в частности в Киеве, Новограде-Волынском, Люблине и др. Колокола памяти в честь украинских и польских воинов звонили в субботу в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева и костеле святого Александра в Киеве, а также в нескольких других местах Украины, где похоронены участники украинско-польского похода на Киев.

В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 01
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 02
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 03
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 04
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 05
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 06
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 07
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 08
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 09
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 10
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 11
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 12
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 13
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 14
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 15
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 16
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков 17

Как сообщалось, в ночь с 21 на 22 апреля 1920 года Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский заключили союз, в результате которого был организован совместный поход украинских и польских войск против большевиков, который завершился 7 мая освобождением Киева. Впоследствии, 9 мая, в Киеве был проведен украинско-польский военный парад, который принимали украинский и польский генералы Марко Безручко и Эдвард Рыдз-Смиглы. Через месяц большевики снова оккупировали Киев, впоследствии захватили всю Украину, а также - часть Польши. В этой войне ключевой была битва под Варшавой в августе 1920 года, когда польские войска вместе с войсками УНР разбили большевиков. Впрочем, под давлением Москвы и наступления большевиков Польша все же была вынуждена подписать с Россией Рижский договор 1921 года, по которому Украина была разделена, а войска УНР - интернированы в лагеря на территории Польши.

Автор: 

история (2018) память (1498) Петлюра Симон (49) Польша (8548) СССР (814) УНР (84) Варшава (185) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+22
Дещица красава!!!!
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09.05.2020 23:04 Ответить
+18
Дещица, браво! Молодец!
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09.05.2020 23:11 Ответить
+14
Героям Слава !!!!
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09.05.2020 23:26 Ответить
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Дещица красава!!!!
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09.05.2020 23:04 Ответить
один я не зрозумів, чому в самому Києві немає ніяких подій присвячених цій даті?!
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10.05.2020 07:56 Ответить
Київ -- совок.
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10.05.2020 14:38 Ответить
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков - Цензор.НЕТ 820
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09.05.2020 23:05 Ответить
3.14er
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09.05.2020 23:23 Ответить
да, чтобы не было непонятки именно никитин 3.14дор а не гомер.

зы
за гомера откушу бошку
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09.05.2020 23:29 Ответить
Слава УПА! Черт ты винторогий!
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09.05.2020 23:25 Ответить
К УПА у меня вопросов нет, в отличие от освобождения чего-то совместно с поляками. Поляки всё гребут под себя. И Вильно, и Львов совместно с ними "освобождены" были
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10.05.2020 00:02 Ответить
Дещица, браво! Молодец!
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09.05.2020 23:11 Ответить
У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків - Цензор.НЕТ 8524
https://censor.net/photo_news/3194558/vmesto_nedavno_ubrannogo_pamyatnika_konevu_v_prage_neizvestnye_ustanovili_unitaz_foto
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09.05.2020 23:24 Ответить
Героям Слава !!!!
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09.05.2020 23:26 Ответить
У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків - Цензор.НЕТ 3020
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09.05.2020 23:27 Ответить
какую срань избрали(люди)в такую срань и встают избранники (дабы людей не видеть)
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09.05.2020 23:34 Ответить
Ватники, вы хоть теперь поняли, что сегодня НАШ День Победы, а не ВАШ?
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09.05.2020 23:41 Ответить
Очень правильно, давно пора, союз Украина - Польша гарантия безопасности в восточной европе, тем паче, по ментальности мы гораздо ближе дикой орды.
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09.05.2020 23:47 Ответить
Вот прекрасный повод праздновать 9 мая.
А не придуманную "пабеду" , которой в этот день не было.
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09.05.2020 23:48 Ответить
Если бы Деникина не предала Кубанская армия, которая объявила независимость, они с Пилсудским смогли бы удержать Киев.
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09.05.2020 23:56 Ответить
Якби Денікін не рвався воювати з Петлюрою, а зразу пішов би на Москву, то все могло б скластися інакше...
Почитайте мемуари Черчіля: Антанта прямим текстом казала Денікіну, що збільшить допомогу і віськами, і зброєю, якщо той відмовиться від ідеї "єдіної і неделімої" Росії, а погодиться із незалежністю України, Фінляндії, країн Балтії, Закавказзя та Середньої Азії... А він вперся і в Україні воював!
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10.05.2020 00:33 Ответить
У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків - Цензор.НЕТ 1146
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09.05.2020 23:58 Ответить
Фурик дженерала умилил.. Давно так не ржал.
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10.05.2020 05:45 Ответить
что бы стать майоршей, нужно раздвинуть ноги перед генералом
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10.05.2020 09:54 Ответить
Гэта ўвесь пі-дзец, атрымліваецца ! Напэўна з частак абслугоўвання "бацькі"...Жыве Беларусь !
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10.05.2020 12:46 Ответить
Может что-то не так, если даже через 100 лет враг остался тот же? Это же позор признать это...так можно и до конца вселенной воевать с тем же врагом. А жить когда? У какой страны еще тот же враг, что и 100 лет назад в 21 веке, короме племен Индонезии?
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10.05.2020 00:35 Ответить
Дякуємо брати-слов*яни!
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10.05.2020 12:46 Ответить
 
 