9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины. ФОТОрепортаж

В Виннице по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом ОПЗЖ и партия Шария организовали автопробеги. Во время одного из них случилось ЧП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Предварительно, водитель автомобиля "Москвич 412", начиная движение, толкнул транспортным средством 51-летнего мужчину, жителя Чечельницкого района, ставшего перед его машиной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Винницкого отделения полиции. Заявитель от госпитализации отказался. Водитель "Москвича" также написал заявление о повреждении его машины", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в 53 населенных пунктах Винницкой области проводились мероприятия, приуроченные 75-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне. К обеспечению правопорядка и осуществлению контроля за соблюдением карантинных ограничений привлечено 107 полицейских. Грубых нарушений общественного порядка и карантина при проведении мероприятий не допущено.

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Автопробеги в Виннице организовали сторонники политических партий ОПЗЖ и партии Шария, сообщила в комментарии Укринформу начальница отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

Указанный выше конфликт произошел во время автопробега от сторонников партии Шария вблизи гипермаркета "Эпицентр". К месту, где формировалась автоколонна, подошли около тридцати человек. Это были ветераны войны на Востоке Украины. Они пропускали машины, украшенные национальной символикой. Автомобили с красными шариками активисты блокировали.

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Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.