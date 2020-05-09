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Новости Фото День Победы
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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины. ФОТОрепортаж

В Виннице по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом ОПЗЖ и партия Шария организовали автопробеги. Во время одного из них случилось ЧП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Предварительно, водитель автомобиля "Москвич 412", начиная движение, толкнул транспортным средством 51-летнего мужчину, жителя Чечельницкого района, ставшего перед его машиной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Винницкого отделения полиции. Заявитель от госпитализации отказался. Водитель "Москвича" также написал заявление о повреждении его машины", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в 53 населенных пунктах Винницкой области проводились мероприятия, приуроченные 75-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне. К обеспечению правопорядка и осуществлению контроля за соблюдением карантинных ограничений привлечено 107 полицейских. Грубых нарушений общественного порядка и карантина при проведении мероприятий не допущено.

9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 01

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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 02
9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 03
9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 04
9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 05

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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 06

Автопробеги в Виннице организовали сторонники политических партий ОПЗЖ и партии Шария, сообщила в комментарии Укринформу начальница отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

Указанный выше конфликт произошел во время автопробега от сторонников партии Шария вблизи гипермаркета "Эпицентр". К месту, где формировалась автоколонна, подошли около тридцати человек. Это были ветераны войны на Востоке Украины. Они пропускали машины, украшенные национальной символикой. Автомобили с красными шариками активисты блокировали.

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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 07
9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 08
9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 09
9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 10

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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим Москвичом мужчину и написал заявление о повреждении машины 11

Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.

Автор: 

Винница (729) День Победы (1231) автопробег (102) Шарий Анатолий (228) День победы над нацизмом (37)


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Топ комментарии
+46
Москвич.. повредил! Как можно повредить то, что выпущено с завода поврежденным? Анекдот какой-то
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09.05.2020 23:15 Ответить
+28
В Одесі патріоти конфіскували на ватному шабаші побєдобєсов такого "діда" героїв "бєссмєртного пука".9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 5095
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09.05.2020 23:28 Ответить
+25
палача им приносят на блюде
и с лопаты они жрут блины
запоребрики - это - не люди
в них людского - лишь вид со спины

9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины - Цензор.НЕТ 4042
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09.05.2020 23:21 Ответить
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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины - Цензор.НЕТ 892
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09.05.2020 23:13 Ответить
Москвич.. повредил! Как можно повредить то, что выпущено с завода поврежденным? Анекдот какой-то
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09.05.2020 23:15 Ответить
Чому цим шаріатцям ніхто не натовк пики? Неподобство.
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10.05.2020 13:43 Ответить
Взяли б ті хлопці, як в дитинстві, рогатки, побили б ті кульки - та й хай собі їдуть ті "Москвичі" та інші відра з гайками та лайном...
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09.05.2020 23:15 Ответить
Где повреждённый москвич?
Уже поехал домой в москву?
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09.05.2020 23:17 Ответить
Тому москвичу-412 вже більше 40 років! Як такій рухляді дозволяють їздити?
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09.05.2020 23:19 Ответить
Главное, что не евробляха
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09.05.2020 23:28 Ответить
У меня москвич-403 1965 г, руки с нужного места должны расти ,а не из ж...
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10.05.2020 11:16 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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09.05.2020 23:20 Ответить
Папа купил москвича и дает сыну руководство по эксплуатации - сынок, теперь это наша камасутра
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10.05.2020 06:36 Ответить
палача им приносят на блюде
и с лопаты они жрут блины
запоребрики - это - не люди
в них людского - лишь вид со спины

9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины - Цензор.НЕТ 4042
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09.05.2020 23:21 Ответить
и скрылся с места дтп....
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09.05.2020 23:21 Ответить
В Одесі патріоти конфіскували на ватному шабаші побєдобєсов такого "діда" героїв "бєссмєртного пука".9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 5095
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09.05.2020 23:28 Ответить
Будьоновка))) Не думав что ще побачу в Україні чувака в будьоновці аки пам'ятник революційного минулого)
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09.05.2020 23:29 Ответить
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 2533
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09.05.2020 23:34 Ответить
Так ещё есть плакат, где немецкий солдат с разворота бросает гранату...
Может это - преднамеренная издёвка над победобесием?
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09.05.2020 23:40 Ответить
Реальное равнодушие молодежи к пропаганде и той войне,поэтому не вникают,когда плакаты делают.
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10.05.2020 00:06 Ответить
Не думайте, что там все тупые или равнодушные иначе паРашу не победить, делая первое, что на ум пришло, не просчитав все ходы и отходы...
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10.05.2020 00:14 Ответить
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 3767
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10.05.2020 00:44 Ответить
Это уже второй, на форуме запостили, когда бросает, стоя спиной...
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10.05.2020 00:47 Ответить
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 2576 Орфография текста очень оригинальная
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10.05.2020 10:21 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/BlNpNshIgAAYgAU?format=jpg&name=small Прошу заметить -орфография текста очень оригинальная
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10.05.2020 10:23 Ответить
Показова машина для любителів Шарія...
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09.05.2020 23:38 Ответить
Пока украинцы не научатся защищать себя и свое будущее от сепаратистов, которых наше правительство преподносит нам как людей С ИНОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ, мы постоянно будем жить под угрозой потери свобод и даже жизней (наша кровь льется уже 7й год)!!!

Большинство наших властьимущих заигрывает с агрессором, но это заигрывание опасно для жизни!
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09.05.2020 23:40 Ответить
А сам Пєтушарій де ховається?
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09.05.2020 23:41 Ответить
Він не ховається, він петушиться!
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09.05.2020 23:47 Ответить
шарікови, за задумом луб'янки, мають успадкувати владу від клованів
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09.05.2020 23:45 Ответить
О, у нас тоже такой шариевский пробег сегодня был, машин 15. Я им фак показывал, когда проезжали мимо.
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09.05.2020 23:45 Ответить
Коротше висновок такий : Саме нормально 9 травня відзначили у Львові . Прийшли 7 чоловік , поклали квіти на могили родичів і пішли . Все чесно і без всяких проплачених російськими фашистами маніпуляцій і цирків .
Праворадикали якийсь час постояли збоку , знудились і теж розійшлись .
Львів - найкращий .
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09.05.2020 23:55 Ответить
Потому что на 700к населения всего 7 пришли с цветами - у остальных дедывоевале за другую сторону походу.
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10.05.2020 10:56 Ответить
"Предварительно, водитель автомобиля "Москвич 412", начиная движение, толкнул транспортным средством 51-летнего мужчину".....надо смеяться или пропустить как бред реформированных).
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10.05.2020 00:22 Ответить
посмотрел на фото виницких ментов, ну очень суровые ,,даже суровей ,чем черниговские )))
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10.05.2020 02:12 Ответить
Зараз дуже зручно всіх цих куплених шарійом гумових виробів тупо киздити. Маска закриває лице і можна розфігачити всю шарійську колону продажних побєдобєсів. Поки авакяни підтягнуться - справа буде зроблена))
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10.05.2020 04:59 Ответить
Мешвет это сделать диван,приросший к ж*пе? Или уже устал,выбирая зебуинов во власть?
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10.05.2020 05:37 Ответить
Мужик уже проклят на вечный гемор с совковым куском го*на,который почему то по ошибке кацапы гордо называют автомобиль москвич
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10.05.2020 05:35 Ответить
Ждем вспышку короны после таких мероприятий по Украине. Пасха, тут даже и рядом не стояла.
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10.05.2020 07:44 Ответить
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.05.2020 12:41 Ответить
 
 