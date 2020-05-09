Берлин на разных языках, в том числе украинском, поблагодарил союзников за освобождение Европы от национал-социализма. ФОТО
Бранденбургские ворота в Берлине подсветили надписями благодарности странам-членам антигитлеровской коалиции на разных языках, среди которых и украинский.
Об этом сообщил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Слово "Спасибо!" появилось на украинском, русском, английском, французском, немецком, а также польском и белорусском языках. Акция состоялась в ночь на субботу, 9 мая.
Этой проекции Берлин через 75 лет поблагодарил союзникам за освобождение Европы от национал-социализма.
Напомним, 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени в Берлине представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. По московскому времени это произошло 9 мая в 0:43.
Пожалуйста, подождите...
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так что ты это написал не к месту....
пускай будет так....
https://www.youtube.com/watch?v=eFsNvk5bVvQ - на 8-9 хв. добре чути расєян
Война - продолжение политики, только другими методами, т.с.
О2Мировой привожу пару строчек,для птнимания ситуации:
"Без денег,предоставленных Уолл-Стритт,не сушествовало бы не Гитлеоа,ни 2Мировой"/Ральф Эпирсон "Невидимая рука"
Ну интересно,шо и Росия внесла свою долю в создание ФРС-отправив в Нью-Йорк(место хранения фондов ФРС)-48 тон золота.
сколько еще немцы будут унижаться и каяться, не предъявляя претензий к красному фашизму уничтожившему больше людей чем они...?
Немцам сломали позвоночник на всегда?...
Они пишут Спасибо......., тем кто был по факту хуже них...
https://youtu.be/df1jJoB6Mzg
Как и выплаты репараций, что очень немаловажно.
Что не мешает победителям ездить на Фольксвагенах и иметь дома технику Бош.
Хеннеке Кардель написал книгу "Адольф Гитлер" - основатель Израиля" - там как раз
о ближашем окружении Гитлера и о тех, кто его двигал. С картинками. В интернете есть.
"офрейдились" ребята
Или Цессны с краев. А прапор Франции - некисло в небе намалевали. Ай молоЦЦа!!!
https://www.youtube.com/watch?v=eFsNvk5bVvQ - на 8-9 хв. добре чути расєян, які виставляють обладнання
https://picua.org/images/2020/05/10/28dcd72f242e145fcae3d0b6c77a24d6.png
https://www.berlin.de/en/news/6166305-5559700-thank-you-brandenburg-gate-illuminated-d.en.html
вдавляться чи ні, але ось тобі факти... сам вирішуй
а знімала раша-тудей - 3 години там стовбичили.... переглянь відео
https://www.museum-karlshorst.de/index.php?id=15
а раша-сюдой стовбичить кругом, тільки толку ?
до речі в більшості повідомлень згадується лише 4 чотири мови - рос, англ, франц й німецька... і саме у такому порядку
https://www.berlin.de/en/news/6166305-5559700-thank-you-brandenburg-gate-illuminated-d.en.html
мнение бургомистра Берлина может не совпадать с мнением немцев относительно этой акции и с мнением граждан постсоветских республик что излишне много внимания уделено именно раше.
внимательно почитай возмущенные комментарии немцев и граждан постсоветских государств под этим видео
как по мне, не нужно было раше так ходить по больным мозолям немцев, они тоже ведь люди, могут обидеться
переглянь відео
раша-тудей не работает, она пилит !
прикинь
Trägerverein "Museum Berlin-Karlshorst e.V."
Das Museum Berlin-Karlshorst ist ein gemeinnütziger Verein, dem derzeit 17 institutionelle Mitglieder angehören. Zu den Vereinsmitgliedern gehören die Bundesrepublik Deutschland, die Russische Föderation (RF) sowie namhafte wissenschaftlich-kulturelle Institutionen in Deutschland, Russland, Weißrussland und der Ukraine.
https://www.museum-karlshorst.de/index.php?id=22
написано було на всіх мовах
країн- народів-переможців нацизму
не перебільшуйте значення цієї акції
Научный совет
Председатели
Профессор Томас Сандкюлер, г. Берлин
Виктор И. Васильев (д. н.), г. Москва
Члены научного совета
Евгений Г. Артемов (к. н.), г. Санкт-Петербург
Д-р Торстен Диедрич, г. Потсдам
Профессор Беате Фиселер, г. Дюссельдорф
Профессор Дирк Хоффман, г. Потсдам
Анна Морозова, г. Москва
Профессор Оливер Румп, г. Берлин
все норм!
на добраніч, Камрад !
все буде Україна !
здуріти можна від таких от посилів, якщо чесно
Вес снаряда 40 кг, мощность пушки на 70% выше, чем 120 мм
Подробности: https://regnum.ru/news/it/2755721.html
танчик заточен чтоб бошки арматам отрывать
Після виведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 радянських військ з території Німеччини музей зачинили, більшість його експонатів більше ніде не виставлялись. У 1994 році, за домовленістю між німецьким та російським урядами роботу музею було відновлено до 50-річчя закінчення Другої світової війни в Європі.
да, серед них є росіянка і співорганізатором виступає МО РФ - стандартна спроба кацапів без мила просочитись де тільки можна.
не перебільшуйше значення цієї "контори під ковпаком" контррозвідки Німеччини
вони кацапам ціну знають, особливо берлінці із блокади 1948 року і східні - "осі", по життю в ДДР
ГеНадій українською зазвичай пишеться із одним Н - Генадій
а що то за Бико-дір ? може Бикодир, а ольгинський транслейтор тобі видав якийсь дурний дір ?
Ти часом сам не з тієї знімальної бражки раша-тудей, яка зараз робить фокус дослідження на цензорі ?
20 лютого 1938 року фюрер виступає перед
Радою ФедераціїРейхстагом щодо австрійського питання. Кричить у мікрофон про дискримінацію «німецької меншини» за кордоном, яка хоче возз'єднатися з Германским Миром, а кляті гнобителі не дають.
Тому «Німецький Рейх оголошує про захист [зарубіжних] німців, які живуть уздовж наших кордонів». Шах і мат, германофоби!
Через 80 років МЗС Росії https://theins.ru/parafraz/123699 цитуватиме цю промову Гітлера слово в слово.
Гібридна логіка перетворює численну діаспору на політичну зброю. Розмовляєш німецькою, юзернейм? Все, ми йдемо тебе захищати. Ти вже не одна з національних меншин, забудь. Ти - унікальний, ти - часточка величної імперії переможців. Колись ми врятували цивілізацію, можемо повторити.
...У тому ж 1938 році Гітлер оголошує https://en.wikipedia.org/wiki/Heim_ins_Reich програму «[Повернення] додому до Рейху». А оскільки це був гібридний проект, його назва означала зовсім інше.
Не йшлося про виїзд німців з інших країн до Німеччини. Навпаки, фюрер пропонував зарубіжним фольксдойче [російський офіціоз використовує аналогічний термін соотечественники] приєднуватися до фатерлянду цілими регіонами.
Пізніше кожне таке розширення німецьких державних кордонів супроводжувалося пропагандистською кампанією. Її ключове гасло залишалося незмінним: «Регіон N повертається додому!»
Пам'ятаєте «Хоть камни с неба, мы на Родине!», «Крым вернулся домой», «...в родную гавань» тощо? Програмна віха путінського агітпропу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC._%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 фільм про гібридну військову окупацію чужої території має назву Путь на Родину.
дивіться уважно перших десять хвилин, а головне СЛУХАЙТЕ... тоді й питань не буде
але уважно слухай із 2:43:17німці розмовляють за кадром
Зміст розмови:
"Тут написано багатьма мовами. А це ? Польською. Авжеж. Так і україньською і мовами народів СРСР.
Мій товарищ зробив магістерку у Польщі. Так і вчився в Украіні. Росія і Україна різні країни. Так, авжеж...."
поодинокі перехожі, у тому числі туристи (німці в цей час вже вкладаються спати), спочатку нерозуміння що воно таке, а потім спокійна реакція на надписи багатьма мовами.
да, бігають, да, намагаються напаскудити, але
раша-тудей це милліардні бюджети на вітер із мізерним вихлопом
і вплив рашиської пропаганди із зменшенням імпорту газу буде скорочуватись
німці прагматичні, ****** зиск, а немає грошей - немає і фроендшафту
може досить вже свою інфантильність підгодовувати, керуючись хибними уявленнями й оцінками?
підгодовки голодної Москви кінця 80-х копченим салом із НЗ Західного Берліну і братання с кацами вже не буде
перестань істерити !
почитав значить коменти на самому початку нашого з тобою діалогу, ти був переконаний, що нічого такого в тій акції не було, а каци там і близько не стоять... дружочок, справа в тім, що я розкрив тему глибше, а ти й досі зашорений сидиш, не бажаючи визнавати чию б там не було правоту... ото і все
і що це тебе в кацапську кинуло? порада не нервуватися з твого боку була спробою аутотренінгу? чи може то була спроба вивести мене з рівноваги... мимо
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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НА видео фоном звучит "День победы".
Пипец.
Thanks, Danke, Merci, Дякуємо, Dziękuję, Kiitos.
谢谢啦
Xièxiè la