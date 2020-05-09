Берлин на разных языках, в том числе украинском, поблагодарил союзников за освобождение Европы от национал-социализма. ФОТО

Бранденбургские ворота в Берлине подсветили надписями благодарности странам-членам антигитлеровской коалиции на разных языках, среди которых и украинский.

Об этом сообщил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Слово "Спасибо!" появилось на украинском, русском, английском, французском, немецком, а также польском и белорусском языках. Акция состоялась в ночь на субботу, 9 мая.

Этой проекции Берлин через 75 лет поблагодарил союзникам за освобождение Европы от национал-социализма.

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Фото: twitter.com/RegBerlin

Напомним, 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени в Берлине представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. По московскому времени это произошло 9 мая в 0:43.