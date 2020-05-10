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На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция. ФОТОрепортаж

24-летняя жительница поселка Владимирец на Mazda 3 при выполнении маневра обгона допустила столкновение со встречным Hyundai Tucson под управлением 60-летнего жителя города Борисполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, от удара Mazda отбросило в кювет.

Водитель авто в результате полученных травм погибла на месте происшествия.

Водитель внедорожника на скорой доставили в больницу. Медики диагностировали у него перелом ключицы, ушиб грудной клетки, ушибы руки.

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Уточняется, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция 01
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция 02
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция 03
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция 04

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На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция 05
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция 06

Автор: 

ДТП (7699) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9261) Ровенская область (1259)


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Топ комментарии
+19
Мужика жалко. Вот так невинные страдают из-за тупиковых ветвей эволюции.
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10.05.2020 06:16 Ответить
+17
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 9323
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10.05.2020 08:37 Ответить
+11
Плохому водителю всегда дорога мешает ехать с умом и по правилам.
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10.05.2020 07:34 Ответить
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Лощадей много, кучер один.
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10.05.2020 02:39 Ответить
Хорошо, что детей нарожать не успела, с такой наследственностью.
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10.05.2020 02:46 Ответить
может и успела... у таких всё быстро
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10.05.2020 06:26 Ответить
Плохо, что их с собой не повезла.
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10.05.2020 07:51 Ответить
Кроме обгона.
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10.05.2020 09:17 Ответить
Жаль что в Украине нельзя принять такой закон, чтоб овцам нельзя садится за руль, сразу нас европа заклюет, да и майдан может случится
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10.05.2020 07:51 Ответить
потрібне фотофіксаж на дорогах, може це приструнить дебілів-безсмертників
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10.05.2020 08:20 Ответить
Ну наверное это была лесбиянка!! !Ибо нормальной "овце" есть чем(и есть где) показать что она супер пупер! И конкурсы красоты,и шоубизнес,и ночные клубы,и "закрытые" вечеринки-где им можно похвастаться элитными нарядами,драгоценностями ....большими попами и грудями!!! А "мастурбировать" на всякие авто это всегда был удел мужиков и пацанов!!!!
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10.05.2020 09:55 Ответить
Чисто савковая логика.
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10.05.2020 10:28 Ответить
встигла
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10.05.2020 09:14 Ответить
І варто було так поспішати? Навіщо? Люди вважають, що їхня вдача бути заможними дає їм право бути надлюдьми. А воно ось, як може статись...
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10.05.2020 05:08 Ответить
Дорожная война продолжается.
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10.05.2020 05:44 Ответить
"Европейские дороги"
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10.05.2020 05:54 Ответить
Европейская культура вождения
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10.05.2020 07:22 Ответить
Плохому водителю всегда дорога мешает ехать с умом и по правилам.
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10.05.2020 07:34 Ответить
Мужика жалко. Вот так невинные страдают из-за тупиковых ветвей эволюции.
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10.05.2020 06:16 Ответить
жизнь - это риск: любишь кататься... люби и завещание писать
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10.05.2020 06:29 Ответить
Хорошо хоть Тucson, а не Таврия!
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10.05.2020 06:42 Ответить
А де БЕХА? Як така троща без бумера. Чи мазда, це менша східна сестра баварця?
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10.05.2020 06:50 Ответить
не дожила до исполнения мечты идиотки
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10.05.2020 07:15 Ответить
Беха то таке. Де євробляха?
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10.05.2020 09:41 Ответить
Мазда 3 першого покоління, за своїми технічними налаштуваннями - це дійсно "менша сестра" БМВ 3 серії. Так само провокує на агресивну їзду. Живенька машика... але вже не у даному випадку.
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10.05.2020 10:06 Ответить
Шо ви знаєте про провокацію? Субару 2.5 турбо от де провокація
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11.05.2020 06:16 Ответить
все відносно
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11.05.2020 15:08 Ответить
Успела.... в "пункт назначения".
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10.05.2020 07:36 Ответить
Ну и хрен с ней, на одну дуру меньше будет.
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10.05.2020 07:39 Ответить
Бессмысленно об этом писать, люди в основной своей массе - глупые животные (приматы), до них все равно не дойдет!
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10.05.2020 07:47 Ответить
+100500
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10.05.2020 08:26 Ответить
"Маленькая красненькая машинка" и последствия от ее покупки.
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10.05.2020 08:09 Ответить
Саме місце аварії в народі вже давно прозване проклятим: тут регулярно трапляються важкі ДТП, часто - зі смертельними наслідками.
Одначе ніяких застережних чи інформаційно-попереджувальних знаків для водіїв тут досі не встановлено.
За попередньою інформацією правоохоронців, які працюють на місці пригоди, там лоб у лоб зіткнулося два автомобілі - «Hyundai Tucson» та «Mazda». Як розповідають очевидці аварії, "Мазда", що їхала в напрямку Вараша, не переконавшись у відсутності автомобілів на зустрічній смузі, пішла на обгін, де і допустила лобове зіткнення з зустрічним позашляховиком "Hyundai".
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10.05.2020 08:35 Ответить
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 9323
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10.05.2020 08:37 Ответить
жахлива аварія .
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10.05.2020 08:38 Ответить
жирненько живут на западной Украине, даже разметка на трассе есть,
в Кременчуге есть ямы и ****** от кыевских шакалов
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10.05.2020 09:02 Ответить
А чи не від кременчуцьких феодалів залежить, як живеться місцевим? З якого дива кыевськіє шакали тратилися б на західні області?
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10.05.2020 09:48 Ответить
странно японка смялась а кореец мало
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10.05.2020 09:35 Ответить
Ймовірно, різниця ваги зіграла роль.
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10.05.2020 10:11 Ответить
А хто сумнівається шо японка краще? Чим більше машинка зім'ялася, тим більше шансів усіх живими звідти повитягувати. На жаль не в цьому випадку...
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11.05.2020 06:22 Ответить
бабы и обгон это страшно...
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10.05.2020 09:43 Ответить
Дело не в этом. Многие совершают роковую ошибку уходя от столкновения на встречную обочину и встречная машина уходит туда же.
Какой выход в такой ситуации, если вы уже не в состоянии тормозить? Включайте правый поворот и максимально прижимайтесь к обгоняемой вами машине, останетесь живы, потому как встречная прижмется к обочине. Правда на больших скоростях это не работает т.к. большинство не успевает сообразить что надо делать.
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10.05.2020 10:10 Ответить
Як на мене, то таке навіть варто прописати в Правилах. Проблема, правда, що не завжди є повноцінна обочина, іноді і відбійник може заважати.
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10.05.2020 10:13 Ответить
Это проходит там, где ширина проезжей части равна ширине 3-х авто. Мне в свое время повезло, остался жив и без столкновения. Было так же, что я включил правый поворот, а обгоняемый авто притормозил и я втиснуться между двух авто.
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10.05.2020 10:26 Ответить
100% так! Не можна тікати через зустрічну! Судячи по пошкодженнях машин - Тушкан якраз стояв прямо на дорозі, а Мазда тікала на обочину і отримала в кузов по діагоналі. Раз, туфу-тьфу, сам не встигав, притиснувася до обганяємої вантажівки. І думки не було йти на переріз зустрічній.
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10.05.2020 21:58 Ответить
права купила ...а дорогу купити забула ...бурштинщики херові ...дороги ще від поляків залишилися зато у кожному дворі "мазда" ...
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10.05.2020 10:40 Ответить
Старый добрый Тушкан спас жизнь своему владельцу.
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10.05.2020 11:36 Ответить
Хорошая машина.
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10.05.2020 21:03 Ответить
чурке-сосульке права подарили, а ездить - не подарили..(
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10.05.2020 13:12 Ответить
Украина созрела, для выдачи прав по-Австралийски!
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10.05.2020 19:48 Ответить
....А другие пускай тормозят
И вернуть тебя не стараются
Не вернется уже назад
Кто хоть раз со мной покатаетсаааааа...
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11.05.2020 11:22 Ответить
 
 