На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция. ФОТОрепортаж
24-летняя жительница поселка Владимирец на Mazda 3 при выполнении маневра обгона допустила столкновение со встречным Hyundai Tucson под управлением 60-летнего жителя города Борисполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, от удара Mazda отбросило в кювет.
Водитель авто в результате полученных травм погибла на месте происшествия.
Водитель внедорожника на скорой доставили в больницу. Медики диагностировали у него перелом ключицы, ушиб грудной клетки, ушибы руки.
Уточняется, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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+19 LIV LIV
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Одначе ніяких застережних чи інформаційно-попереджувальних знаків для водіїв тут досі не встановлено.
За попередньою інформацією правоохоронців, які працюють на місці пригоди, там лоб у лоб зіткнулося два автомобілі - «Hyundai Tucson» та «Mazda». Як розповідають очевидці аварії, "Мазда", що їхала в напрямку Вараша, не переконавшись у відсутності автомобілів на зустрічній смузі, пішла на обгін, де і допустила лобове зіткнення з зустрічним позашляховиком "Hyundai".
в Кременчуге есть ямы и ****** от кыевских шакалов
Какой выход в такой ситуации, если вы уже не в состоянии тормозить? Включайте правый поворот и максимально прижимайтесь к обгоняемой вами машине, останетесь живы, потому как встречная прижмется к обочине. Правда на больших скоростях это не работает т.к. большинство не успевает сообразить что надо делать.
И вернуть тебя не стараются
Не вернется уже назад
Кто хоть раз со мной покатаетсаааааа...