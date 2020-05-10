На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция. ФОТОрепортаж

24-летняя жительница поселка Владимирец на Mazda 3 при выполнении маневра обгона допустила столкновение со встречным Hyundai Tucson под управлением 60-летнего жителя города Борисполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, от удара Mazda отбросило в кювет.

Водитель авто в результате полученных травм погибла на месте происшествия.

Водитель внедорожника на скорой доставили в больницу. Медики диагностировали у него перелом ключицы, ушиб грудной клетки, ушибы руки.

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Уточняется, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.









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