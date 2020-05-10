Пираты похитили украинского и российского моряков у берегов Африки, - СМИ. ФОТО (обновлено)
У берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.
"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа - предположительно россиянин и украинец", - говорится в сообщении.
Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.
В Министерстве иностранных дел Украины информацию о похищении украинца подтвердили.
"Сегодня получена информация о том, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) осуществлено пиратское нападение на судно Rio Mitong (флаг Коморских островов, судовладелец бельгийская компания Smart S & P SA, оператор судна - ITS International Trade). По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - члена экипажа судна", - сообщил УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, сейчас посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с компаниями судовладельцем и оператором судна относительно проверки информации и выяснения обстоятельств дела.
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Два станковых ДСКМ на носу и на корме легко и незатейливо решили любую проблему. Как и пара карабинов у тех, кто умеет обращаться.
Більшість українських спеціалізованих ПОП, закрилися ще в 18 році, бо стало "проблемно" та не вигідно охороняти кораблі (охорона в обмежених зонах).
Приватні охоронні структури не є суб'єктами морського права, там тільки є: 1) капітан судна "держави прапора", 2) держава прапора, 3) приймаюча держава.
Два: выход в море торговых судов без огнестрельного оружия на борту и без тренированных членов экипажа, которые умели бы этим оружием пользоваться - должен быть запрещён.
судно имеет флаг Берега слоновой кости, оператор судна(который сбрасывает маршрут и груз) находится в Греции...
судовладелец находится в Москве....
команду набирает крюинговая фирма в Одессе...
наша морская школа была одной из лучших в мире...
как-то однажды у берегов Британии большой танкер сел на мель, разлилось около очень много тыс тн. нефти, искали бенефициара- пол года! в наше время...
Миша, ты никогда не убедишь меня что невооружённый человек находится в бОльшей безопасности чем вооружённый.
Оружие в Древнем Риме не имели права носить только рабы.
Левоглобалистская сволочь пытается из нас всех рабов сделать.
>Купят какой списаный ракетный корабль
Это можне сделать только с помощью коррумпированных гос.чиновников. То есть если недоработали органы госбезопасности.
И говорят пираты, - мы отпустим того, кто нас больше удивит ...
Рюзьге взяло и село на бутылку, а ему пираты: - ... рассказав стих
Судьба украинца неизвестна.
Судно Мак Руби. И что из этого вышло.
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
Может, поддались уговорам моряков открыть им дорогу в новую жизнь.