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Пираты похитили украинского и российского моряков у берегов Африки, - СМИ. ФОТО (обновлено)

У берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа - предположительно россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Пираты похитили украинского и российского моряков у берегов Африки, - СМИ 01

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В Министерстве иностранных дел Украины информацию о похищении украинца подтвердили.

"Сегодня получена информация о том, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) осуществлено пиратское нападение на судно Rio Mitong (флаг Коморских островов, судовладелец бельгийская компания Smart S & P SA, оператор судна - ITS International Trade). По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - члена экипажа судна", - сообщил УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, сейчас посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с компаниями судовладельцем и оператором судна относительно проверки информации и выяснения обстоятельств дела.

Африка (283) моряки (1079) похищение (1691)


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Топ комментарии
+9
Так вроде ведь международным морским правом уже разрешили держать на борту огнестрельное оружие?
Два станковых ДСКМ на носу и на корме легко и незатейливо решили любую проблему. Как и пара карабинов у тех, кто умеет обращаться.
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10.05.2020 09:42 Ответить
+5
"Мы вас туда не посылали", "Хочешь кататься - люби и саночки возить", ии т.д. и т.п. Новость никчемная о никчемном же субьекте. Как о той кренделице с собачкой из Уханя
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10.05.2020 09:41 Ответить
+5
Xодить в море нужно под своим флагом, а не под островами какими-то. Это раз.
Два: выход в море торговых судов без огнестрельного оружия на борту и без тренированных членов экипажа, которые умели бы этим оружием пользоваться - должен быть запрещён.
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10.05.2020 09:55 Ответить
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"Мы вас туда не посылали", "Хочешь кататься - люби и саночки возить", ии т.д. и т.п. Новость никчемная о никчемном же субьекте. Как о той кренделице с собачкой из Уханя
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10.05.2020 09:41 Ответить
Так вроде ведь международным морским правом уже разрешили держать на борту огнестрельное оружие?
Два станковых ДСКМ на носу и на корме легко и незатейливо решили любую проблему. Как и пара карабинов у тех, кто умеет обращаться.
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10.05.2020 09:42 Ответить
Да ну нах! Це в якій альтернативній реальності "дозволили"? Шукай, як що не віриш в International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code (навіть використання зброї не згадується) або інші регулюючи документи: UNCLOS, SUA.
Більшість українських спеціалізованих ПОП, закрилися ще в 18 році, бо стало "проблемно" та не вигідно охороняти кораблі (охорона в обмежених зонах).
Приватні охоронні структури не є суб'єктами морського права, там тільки є: 1) капітан судна "держави прапора", 2) держава прапора, 3) приймаюча держава.
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10.05.2020 11:38 Ответить
І що, дійсно якийсь там молодший матрос не може протягнути на борт навіть помпового дрововика? Скажу відверто - мені цього вистало б відбитися від любого нападу. Скільки там тих негрів на човні?
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10.05.2020 14:46 Ответить
Xодить в море нужно под своим флагом, а не под островами какими-то. Это раз.
Два: выход в море торговых судов без огнестрельного оружия на борту и без тренированных членов экипажа, которые умели бы этим оружием пользоваться - должен быть запрещён.
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10.05.2020 09:55 Ответить
Нащо тоді казати про світову безпеку морської торгівлі?
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10.05.2020 10:22 Ответить
Так её не существует. В мире всегда было, есть и будет так: "Каждый сам за себя. Один Бог за всех"
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10.05.2020 10:29 Ответить
регистрируют суда под флагом тех стран, где налоги минимальные...
судно имеет флаг Берега слоновой кости, оператор судна(который сбрасывает маршрут и груз) находится в Греции...
судовладелец находится в Москве....
команду набирает крюинговая фирма в Одессе...
наша морская школа была одной из лучших в мире...
как-то однажды у берегов Британии большой танкер сел на мель, разлилось около очень много тыс тн. нефти, искали бенефициара- пол года! в наше время...
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10.05.2020 10:39 Ответить
Это понятно; экономят хозяева, а в плену у пиратов оказываются ни в чём не повинные моряки. Когда суда ходили под флагом СССР, чёт я сомневаюсь что пираты рисковали к ним приближаться.
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10.05.2020 10:55 Ответить
Пираты 20 века смотрел фильм? Там под каким флагом судно было?
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10.05.2020 11:23 Ответить
Так то кино. И разве для пиратов там был хэппи энд ?

Миша, ты никогда не убедишь меня что невооружённый человек находится в бОльшей безопасности чем вооружённый.
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10.05.2020 11:26 Ответить
Я не убеждаю. Подход к решению этой проблеммы должен быть иным. Комплексным и с привлечением сил заинтересованых государств. Вместо пустопорожних учений всяких сибризов, как пример, выход на патрулирование в районы действия пиратских групировок с реальным поражением всех морских целей в запрещеных квадратах. Что бы стрелявший мог практически увидеть результат, а от нарушителя только спасательный жилет остался.
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10.05.2020 11:32 Ответить
Это всё мечты; а реально - экипажи должны быть вооружены и тренированы.
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10.05.2020 12:18 Ответить
Ну ты и сказочник! Прям фантастика какая-то...
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10.05.2020 17:00 Ответить
В таком случае моряками могут быть только выпускники национальных военно-морских учебных заведений.Что бы и моряк ,и ракетчик, и антитеррор. А если нападут на торговый центр или отель как в Мумбае, то предлагайте вооружать продавцов или портье машинганами.
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10.05.2020 10:54 Ответить
А в Штатах так и есть: нападение на магазинчик может закончиться дырой в башке. 2-я Поправка к Конституции рулит.
Оружие в Древнем Риме не имели права носить только рабы.
Левоглобалистская сволочь пытается из нас всех рабов сделать.
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10.05.2020 10:59 Ответить
Огнестрельное оружие без электронных средств раннего оповещения не спасёт, твари заходят либо ночью, либо из под солнца когда их не видно.
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10.05.2020 11:06 Ответить
Бандиты всегда трусливы - это их психологическая особенность. Сам факт наличия оружия на борту, о котором бандиты знают - это уже повод для них пересмотреть свои планы.
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10.05.2020 11:10 Ответить
Тогда они могут вооружиться какими нибудь джавелинами. Команду вооружат в ответ и так до бесконечности когда возвратятся пиратские дредноуты только в современном виде. Купят какой списаный ракетный корабль и давай контейнеры в свой пиратский порт на разгрузку загонять. Ты же из пистолета не отстреляешься. Просто их надо не в какую то французскую тюрьму на полный пансион определять, где они чувствуют себя королями по сравнению с жизнью в вонючем Сомали, а реально развешивать на реях, как в древние времена. Для устрашения.Без всяких гуманных судопроизводств.
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10.05.2020 11:19 Ответить
Пиратство - это бизнесок такой. Джавелин - слишком дорогое удовольствие, которое может обнулить экономическую выгоду.

упят какой списаный ракетный корабль


Это можне сделать только с помощью коррумпированных гос.чиновников. То есть если недоработали органы госбезопасности.

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10.05.2020 11:25 Ответить
Ищите на просторах стран бывшего совка и обязательно найдете.И корабль и способы его покупки.
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10.05.2020 11:33 Ответить
Но, после появления такого агрегата в международных водах, его путь будет недолог.
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10.05.2020 12:16 Ответить
А радар чем тебе не электронное средство оповещения о подходе цели.
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10.05.2020 11:11 Ответить
А когда на радаре десятки таких "целей"- в основном это рыбацкие лодки, то что тогда?
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10.05.2020 11:45 Ответить
Визуальный контроль и анализ маневров.
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10.05.2020 12:14 Ответить
Включая, но не ограничиваясь радаром. Радар может не взять низкую и мелкую цель.Нужен электронный комплекс мер - следящие камеры, тепловизоры.
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10.05.2020 13:05 Ответить
Терпилы, они что без оружия плавают? Или увидев моторную лодку в штаны наложили?
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10.05.2020 10:35 Ответить
по всем морским НБЖС, ППСС и пр. документам, гражданским судам запрещено иметь на борту оружие, даже капитан не имеет в сейфе маленького кольта или глока...я проработал на больших контейнеровозах мастером в Германии почти 20 лет(спасибо за развал ЧМП) в р-нах Сомали, Танзании можно предупредить и заказать конвой, тебя будут сопровождать аж до Мозамбика, никто не тронет
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10.05.2020 10:48 Ответить
Или вооруженная группа частного спецназа на борту. Так тоже бывает.
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10.05.2020 10:56 Ответить
Тот кто протолкнул такой запрет на международном уровне, очевидно получает бакшиш от пиратского бизнеса.
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10.05.2020 10:57 Ответить
Не запрещено, мастер, не свисти. Израилевцы возят с собой, поэтому ни на один их пароход не было нападения. По приходу в порты - опечатывают в сейфах, просто геморно это. И никакого конвоя ты не закажешь. Можно нанять гардов, базы в Красном море и на Шри Ланке, и плыви себе спокойно.
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10.05.2020 17:07 Ответить
Моряки не терпилы. Похитить бандюки могут каждого человека, даже по пути от дома до магазина.
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10.05.2020 11:49 Ответить
Как-то пираты захватили украинца, рюзьге и ... больше никого

И говорят пираты, - мы отпустим того, кто нас больше удивит ...
Рюзьге взяло и село на бутылку, а ему пираты: - ... рассказав стих
Судьба украинца неизвестна.
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10.05.2020 10:56 Ответить
Может быть были единственными белыми на борту. Взяли на выкуп.
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10.05.2020 10:59 Ответить
Может были капитаном и стармехом, или схватили тех, кто не успел укрыться в цитадель.
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10.05.2020 11:47 Ответить
Самое страшное сдохнуть в цитадели, когда кто нибудь их этих придурков закроет снаружи и затопит судно.
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10.05.2020 12:16 Ответить
Ну если пираты нападают на торпедном катере,или на балкере Петр Васев, то тогда точно могут затопить.
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10.05.2020 13:14 Ответить
идиот ты
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10.05.2020 16:11 Ответить
Оружие на борту контейнеровоза в руках экипажа уже когда-то было.
Судно Мак Руби. И что из этого вышло.
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10.05.2020 11:52 Ответить
Это эстонцы в Индии?
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10.05.2020 12:17 Ответить
Это одесситы в Африке.
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10.05.2020 12:59 Ответить
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
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10.05.2020 16:57 Ответить
Викупляти їх мають Коморські острови. Це ж їх судно? Чи якийсь барига ховаючись він налогів там його зареєстрував. То також мають викупляти моряків. Чи моряк в штаті українського підприємства?
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10.05.2020 12:33 Ответить
Почему сразу "похитили" ? Пираты тоже люди.
Может, поддались уговорам моряков открыть им дорогу в новую жизнь.
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10.05.2020 12:46 Ответить
Аквафрешного нахзаборт; нащого з почестями до Неньки. А тут ми вже з ним самі поспілкуємося; чому там був, під яким прапором ходив. Що б інші кубишкою думали.
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10.05.2020 14:32 Ответить
Давайте дружно: "Нехай щастыть"
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10.05.2020 16:08 Ответить
После фактического уничтожения саудитами баз сомалийских пиратов народ раслабился.А я даже потерял контракт как и многие мои колеги на охрану судов.НО! Легкая нажива в беднейших странах где оружия валом всегда будет привлекательна!
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11.05.2020 09:21 Ответить
 
 