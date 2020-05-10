Пираты похитили украинского и российского моряков у берегов Африки, - СМИ. ФОТО (обновлено)

У берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа - предположительно россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

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В Министерстве иностранных дел Украины информацию о похищении украинца подтвердили.

"Сегодня получена информация о том, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) осуществлено пиратское нападение на судно Rio Mitong (флаг Коморских островов, судовладелец бельгийская компания Smart S & P SA, оператор судна - ITS International Trade). По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - члена экипажа судна", - сообщил УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, сейчас посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с компаниями судовладельцем и оператором судна относительно проверки информации и выяснения обстоятельств дела.