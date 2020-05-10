В Швейцарии более 1000 человек, оказавшихся в нужде из-за пандемии, пришли за бесплатной едой. ФОТО
В субботу более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы в Женеве. Данное событие подчеркивает влияние эпидемии коронавируса на уязвимые слои населения даже в богатой Швейцарии.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Очередь растянулась более чем на 1 км. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.
"К концу месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - говорит Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день.
По данным благотворительной организации Caritas, в 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек были бедными. В частности, это одинокие родители и люди с низким уровнем образования, которые не могут найти работу. Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость.
По данным швейцарского банка UBS, Женева - второй самый дорогой город мира для семьи из трех человек. На первом месте - Цюрих.
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Я навіть здивувався такій трактовці...
Їх же повинні були депертувати!
Може коронавірус завадив?
Нифига себе риск бедности.
Шесть штук баксов в месяц - это прямой путь к бедности.
сомнительно
" денег нет . денег нет совсем и пора сдавать доллары "
Читайте мій коментар вище...
Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны
https://censor.net/comments/locate/3194594/019214f3-7a70-704e-aea2-c8d56f8e76f1
На социалке он.
Налоги то ведь платятся с ДОХОДОВ, больше доходов - больше налогов!
Но ДОХОД идет вперед.
Да беженец он.
Беженцы бывают разные.
Например, беженец от коронавируса.
Вы забыли главную отрасль Швейцарии - банковское дело.
Это будущий банкир.
Чуть что и такое общество уже не может держаться на плаву.
И Украине прямо с остервенением навязывают подобную человеконенавистническую экономическую модель.
А в Украине ситуация еще хуже, так как это бедная страна.
А все, что делается, чтобы было как в ЕС, только ухудшает ситуацию.
И не нойте опосля.........
И точно: "Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день"
Источник: https://censor.net/p3194594
(текст выделен мной)
Так вот ты какой, новый швейцарец.
P.S. Они с сумками на колесиках пришли, обратите внимание. Это сколько же там еды дают то...
Несчастная страдалица!
И билет на самолёт до Никарагуа не хочешь?
Я была студенткой - в Никарагуа был Нурьега.
Я стала старушкой, а в Никарагуа все тот же Нурьега.
Но пасаран!
все могут учиться играть кое чем на рояле
и вполне бесплатно
Но результат по итогам референдума - нужны вам деньги или нет. Швейцарцы массово повалили на референдум и там массово сказали твердое... НЕТ (!).
В ********* скот от чуть не обосрался от зависти за чужие упущенные деньги.
А теперь вот за продуктами стоят.
Собираем всей Украиной гуманитарную помощь.