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В Швейцарии более 1000 человек, оказавшихся в нужде из-за пандемии, пришли за бесплатной едой. ФОТО

В субботу более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы в Женеве. Данное событие подчеркивает влияние эпидемии коронавируса на уязвимые слои населения даже в богатой Швейцарии.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ

Очередь растянулась более чем на 1 км. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.

"К концу месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - говорит Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день.

В Швейцарии более 1000 человек, оказавшихся в нужде из-за пандемии, пришли за бесплатной едой 01
В Швейцарии более 1000 человек, оказавшихся в нужде из-за пандемии, пришли за бесплатной едой 02
В Швейцарии более 1000 человек, оказавшихся в нужде из-за пандемии, пришли за бесплатной едой 03

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По данным благотворительной организации Caritas, в 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек были бедными. В частности, это одинокие родители и люди с низким уровнем образования, которые не могут найти работу. Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость.

По данным швейцарского банка UBS, Женева - второй самый дорогой город мира для семьи из трех человек. На первом месте - Цюрих.

карантин (16729) продукты (1535) Швейцария (620) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Ну это точно не граждане Швейцарии. Граждане на референдуме отказались от доплонительных выплат ежемесячных от переизбытка денег в банковской системе.
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10.05.2020 11:24 Ответить
+19
Откройте бесплатные пункты питания в наших украинских городах и вы посмотрите сколько придет людей. 1000 не обойдется. Возле моего дома есть ларек, в котором хозяин раздает хлеб бесплатно. Минимум 30 человек занимают очередь в 6 утра. И это за хлебом ценой в 10 грн.
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею - Цензор.НЕТ 8364
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10.05.2020 11:39 Ответить
+17
"Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость."

Нифига себе риск бедности.
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10.05.2020 11:26 Ответить
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обратите внимание на фото - ни одного ПЕНСИОНЕРА !
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10.05.2020 11:24 Ответить
так не оливье ж дают
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10.05.2020 11:30 Ответить
ага, а работающие полдня иностранцьі.
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10.05.2020 11:34 Ответить
или скорее всего, вобще не где не работающие иностранцы с видом на жительство, по полит мотивам !
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10.05.2020 12:42 Ответить
Ну это точно не граждане Швейцарии. Граждане на референдуме отказались от доплонительных выплат ежемесячных от переизбытка денег в банковской системе.
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10.05.2020 11:24 Ответить
Дивився сюжет по ТБ і там було сказано, що в черзі стоять люди, які знаходяться нелегально там... (канал був європейський)
Я навіть здивувався такій трактовці...
Їх же повинні були депертувати!
Може коронавірус завадив?
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10.05.2020 11:32 Ответить
Провели РЕФЕРЕНДУМ - хотите или не хотите работать ...- не хотите - получите от государства 2200 франков, и будьте себе здоровы....,- захотели работать - работайте
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10.05.2020 11:24 Ответить
от тупі,треба було всього лиш відкрити ломбарди
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10.05.2020 11:25 Ответить
"Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость."

Нифига себе риск бедности.
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10.05.2020 11:26 Ответить
да !

Шесть штук баксов в месяц - это прямой путь к бедности.
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10.05.2020 11:29 Ответить
средний месячный доход в Швейцарии 500 баксов ?

сомнительно
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10.05.2020 12:02 Ответить
Не средний, а у 1,1 миллион человек.
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10.05.2020 12:03 Ответить
ибо сказано :они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость.
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10.05.2020 12:33 Ответить
Средняя зарплата в Швейцарии - 5 тыс. долларов чистыми в месяц.
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10.05.2020 12:07 Ответить
На харчі 1500? Не знаю як треба жерти на 1500? По ресторанах? Їжа там дорожче чим в Україні та Чехії, але десь на 20%. Одному мені би стало десь 500-700 франків.
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10.05.2020 14:04 Ответить
ну за однокомнатную конечно крупно перегнули, моя очень средняя зп в финансах 5800 грязными при полной занятости (5000 чистыми), у мужа больше (минус 13я з/п 2х человек с хвостиком идет на налоги). страховка на 1 человека чуть меньше 400 на детей примерно 250-270 на каждого, кв. плата за 160 м2 квартиру 2500. еда на семью 1500 фр, 700 фр на одного хватит, при простом питании, это не в ресторане. Частная школа 1300 на ребенка, государственная бесплатно, но и результат такой же. Хотела сменить работу, попала на корону, с одного места ушла по собственному желанию, новая работа не вышла из-за короны. Центр занятости не будет платить пособие как мимимум 30-40 контроллированных дней т.е 2 месяца, т.к. ушла сама, т.е по своей вине нет работы. никто здесь ничем не помогает, продуктовые сумки на картинке из магазина Мигрос, это большая продуктовая сеть, может проспонсировали что-то. На плохой работе люди могут и 3500 грязными получать, бедным государство оплатит страховку, бомжей нет -социальные службы всегда оплатят жилье, страховку и хавчик.
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11.05.2020 03:15 Ответить
Спасибо за информацию.
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11.05.2020 06:46 Ответить
Это как раз в месяц. Не путайте с Украиной
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10.05.2020 12:06 Ответить
60% от 6К а не 6К CHF
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10.05.2020 12:08 Ответить
Халяву ********** всі.
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10.05.2020 11:28 Ответить
как в поговорке . три стадии безденежья

" денег нет . денег нет совсем и пора сдавать доллары "
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10.05.2020 11:32 Ответить
Щось не те з інформацією!
Читайте мій коментар вище...
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10.05.2020 11:34 Ответить
так это швейцарская миграционная служба так выявляет нелегалов
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10.05.2020 11:37 Ответить
нужда по швейцарски и нужда по украински это две большие разницы
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10.05.2020 11:29 Ответить
це різні "галактики"
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10.05.2020 11:45 Ответить
лучше бы не писали и не позорились, если сравнивать швейцарский "уровень бедности", то он будет намного выше уровня доходов подавляющего большинства жителей Украины!
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10.05.2020 11:30 Ответить
100 %
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10.05.2020 11:46 Ответить
ВВП (ППС) на душу населения: Швецария/Украина = 65 тыс./ 9,3 тыс = 7 раз!

Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны
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10.05.2020 14:36 Ответить
Жительница Женевы из Никарагуа. Как они туда попадают на работу?Источник: https://censor.net/p3194594
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10.05.2020 11:30 Ответить
видимо специально отбирают беженцев из отдаленных стран...а то ж наши норовят пристроить брата,свата,тестя,кума,куму.появляется риск диаспор.
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10.05.2020 11:43 Ответить
Конечно, никарагуанские диаспоры для швейцарцев явно ближе по менталитету
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10.05.2020 14:38 Ответить
потому и приглашают,шо отдельные никарагуанцы не создадут диаспор
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10.05.2020 14:49 Ответить
просто даже жители Цетральной Америки были умнее людей совка , не закрывались от всего мира железным занавесом и поэтому спокойно мигрировали по миру
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10.05.2020 15:02 Ответить
Хорошо что в Украине бедных нету. Ато бы тоже бесплатную еду раздавали на улицах.
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10.05.2020 11:31 Ответить
Париж, лето, утро.Поперёк тротуара на аккуратном одеяле спит аккуратный бомжик с аккуратной сумкой под головой. Прохожие его обходят , стараясь не разбудить.
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10.05.2020 11:31 Ответить
Хорошо что в Украине бедных нету. Ато бы тоже бесплатную еду раздавали на улицах. А так у нас наоборот повышают цены и тарифы даже во время пандемии. Или особенно во время пандемии, так как меньше конкуренции.
https://censor.net/comments/locate/3194594/019214f3-7a70-704e-aea2-c8d56f8e76f1
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10.05.2020 11:32 Ответить
от таких новостей аж слышится кваканье(жаба давит), шоб мы так "нуждались"
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10.05.2020 11:33 Ответить
Если бы бесплатную еду раздавали в Украине, то очередь была бы до луны. В каждом городе бомжей больше, чем бездомных собак.
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10.05.2020 11:34 Ответить
А пенсионеры на минималке? Они живут лучше бомжей? Разве что " с определенным местом жительства"
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10.05.2020 11:41 Ответить
В черзі були б всі. За халявою.
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10.05.2020 11:48 Ответить
Вам свідкам Томосоносця Сивочолого звичайно чого переживати.. Нахапалися за 5 років аж дим йшов
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10.05.2020 13:13 Ответить
Кстати в США так же раздают еду бесплатно на улицах. И ето кроме того, что государсвто во время пандемми каждому гражданинувыдало по $1200, а бедным по $400-600 в неделю!!!
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10.05.2020 11:35 Ответить
Не свисти. В США продукты по такой же цене как и в Украине, а некоторые еще и дешевле. А насчет койка-место так не бери в Нью-Йорке. В центре Киева тоже квартиры не дешовые. А Нью-Йорк ето мировой центр економики
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10.05.2020 14:16 Ответить
тупенький москалику ти не читай методички з лахти - там БРЕХНЯ. Харчі в США(і в НьюЙорку і во Флоріду) принаймні вТРИЧІ дорожче ніж в Україні. Для таких тупорилих як ти є індекс БігМака= вСША він коштує 4,79$ а в Україні 1,55$ а в Швейцарії 6,83$ невже ти-хуцпате дурко вважаєш що ти най-розумний
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07.06.2020 12:34 Ответить
уві и ах
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10.05.2020 11:38 Ответить
Откройте бесплатные пункты питания в наших украинских городах и вы посмотрите сколько придет людей. 1000 не обойдется. Возле моего дома есть ларек, в котором хозяин раздает хлеб бесплатно. Минимум 30 человек занимают очередь в 6 утра. И это за хлебом ценой в 10 грн.
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею - Цензор.НЕТ 8364
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10.05.2020 11:39 Ответить
- ему надо обязательно кассовый аппарат поставить - по мнению зебилов
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10.05.2020 11:49 Ответить
По мнению порохосрани ему нужно повысить налоги. Ведь чем больше люди платят налогов тем лучше для государства, утверждает порохосрань
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10.05.2020 12:02 Ответить
как ты себя не любишь - бедный))
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10.05.2020 12:10 Ответить
Он не знает, что налого платятся с доходов.
На социалке он.
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10.05.2020 12:55 Ответить
Естественно, чем больше людей платят налоги, тем лучше не только государству, а всем!
Налоги то ведь платятся с ДОХОДОВ, больше доходов - больше налогов!
Но ДОХОД идет вперед.
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10.05.2020 12:55 Ответить
В Украине налоги платят со всего. Все кто покупает даже продукты платят львиную долю в качестве налогов жирным чиновникам. Даже пенсионеры со своей нищенской пенсии. Какие у пенсионеров доходы? Хотя кому я рассказываю, ты даже не в Украине живешь
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10.05.2020 14:20 Ответить
Мені от не зовсім зрозуміло,а якого такого буя ця дамочка приїхала жити в Женеву аж із Нікарагуа (хай Бог милує). Нікарагуа,Карл! Може вона видатна якась спеціалістка,ну,скажімо,з астрофізики? Ну так нехай тоді в ЦЕРН звертається. Великий адронний коллайдер,надіюсь,ще працює?
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10.05.2020 11:46 Ответить
Отож, мене це теж цікавить.
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10.05.2020 12:04 Ответить
Просто когда то этой Никарагуа помогал СССР. Что то угнетаемые Пиночетом чилийцы не разлетаются по миру в поисках где прохарчеваться.
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10.05.2020 12:25 Ответить
Ну так а я за шо...
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10.05.2020 12:46 Ответить
в Вене на Вестбанхофе постоянно стоит чалман с бесплатной едой. и задолго до вируса. первое, второе и компот.
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10.05.2020 11:47 Ответить
А компот?
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею - Цензор.НЕТ 4
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10.05.2020 11:55 Ответить
"Кто не работает,тот ест... Учись,студент" (с)
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10.05.2020 12:50 Ответить
фриганы )
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10.05.2020 11:51 Ответить
Швейцария мне очень нравится и я конечно хотел бы там жить, но это очень сложно реализовать. И меня интересовало, как всякие чурки там пристроились? Как то в Люцерне наблюдал неадекватное поведение обкуренного темнокожего и задался вопросом - как же ты падло сюда пролезло? Вот что он сделает полезного для общества и страны? Будет поднимать точную механику Швейцарии на новый уровень или повышать интенсивность земледелия? Нет, он будет паразитировать на социальной системе государства, повышать уровень криминала и просто портить красивые виды прекрасной страны валяясь обоссаным на улице.
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10.05.2020 12:00 Ответить
Так может это уже местный бомж.
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10.05.2020 12:15 Ответить
"как же ты падло сюда пролезло?"

Да беженец он.
Беженцы бывают разные.
Например, беженец от коронавируса.
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10.05.2020 12:52 Ответить
"Будет поднимать точную механику Швейцарии на новый уровень или повышать интенсивность земледелия?"

Вы забыли главную отрасль Швейцарии - банковское дело.
Это будущий банкир.
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10.05.2020 12:53 Ответить
Это конечно знаю, но рука не поднялась написать, когда вспомнил его рожу.
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10.05.2020 13:58 Ответить
Сколько бы они не зарабатывали, при высоких тарифах и ценах это не удивительно.
Чуть что и такое общество уже не может держаться на плаву.
И Украине прямо с остервенением навязывают подобную человеконенавистническую экономическую модель.
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10.05.2020 12:01 Ответить
Смеяться сразу или куда?
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10.05.2020 12:26 Ответить
О каких тарифах идёт речь? Я в Цюрихе за электричество получаю 4 счёта по 75 франков (поквартально) в год. Потом в конце года приходит счёт-корректировка. Итого в год за электричество 350-400 франков. Это приблизительно 30-35 франков(долларов) в месяц. Я пенсионер (3х комн. квартира) и у меня весь день работает всё: 2 холодитьника, 3 компа, 2 телевизора и т.д. Я знаю, что приблизительно столько же платят и на Украине, но при этом всё время экономят. И разве можно сравнить доходы?
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10.05.2020 14:09 Ответить
Пенсионерам выплачивается пенсия, можно жить, а что делать остальным, которые потеряли работу или им платят мало и не могут себе позволить элементарных вещей, потому, что все дорого.
А в Украине ситуация еще хуже, так как это бедная страна.
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10.05.2020 14:23 Ответить
А по человеконенавистнической модели можно просто смеяться до боли в животе... Такой пример: В Швейцарии есть стиляги-бродяги, как и везде. Как правило, они имеют собак. Зачем? А потому что в каждом кантоне раз в месяц им просто так выдают 100 франков на человека и 100 франков на собаку. Вот они и колесят по стране. Сегодня в Цюрихе им дали деньги, а завтра они их уже получили в Цуге и так годами. Для этого есть специальная служба в стране. Я живу в Швейцарии более 25 лет и по комфорту трудно найти комфортнее страну. Ну, может, Швеция, но там налоги ого.го
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10.05.2020 14:18 Ответить
Украине такое не грозит в любом случае еще лет 100.

А все, что делается, чтобы было как в ЕС, только ухудшает ситуацию.
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10.05.2020 14:31 Ответить
Вы на цены в Швейцарии посмотрите, прежде чем писать нам бы такую бедность и подобные вещи.
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10.05.2020 12:14 Ответить
к слову о подобных вещах , У меня живёт пару знакомых в Швейцарии, больше всего там ненавидят эмигранта и постоянно на него стучат!! Не так просто влиться в их стиль поведения и одежды, сытым фейсом, что бы пропетлять (соседи ещё те суки, туки-стуки)
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10.05.2020 12:25 Ответить
Но все же щырому украинцу проще вписаться в местный фейс чем не менее щирому индусу. А по факту у индуса ресторанчик, а наш гражданин водилой.
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10.05.2020 12:29 Ответить
Ха. Ниже среднего дохода у них это 4000 длрв, это считай уровень нищих. Это всё что нужно знать когда в Украине начинают визжать про самые низкие тарифы в Европе на услуги ЖКХ, интернет, мобильнцю связь и прочая,прочая,прочая.
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10.05.2020 12:27 Ответить
если не будет продуктовых наборов в украине,значит жители этой страны круче Швейцарцев.
И не нойте опосля.........
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10.05.2020 12:42 Ответить
Прочла заголовок, и решила, что наверняка трудовые мигранты.
И точно: "Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день"
Источник: https://censor.net/p3194594
(текст выделен мной)

Так вот ты какой, новый швейцарец.

P.S. Они с сумками на колесиках пришли, обратите внимание. Это сколько же там еды дают то...
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10.05.2020 12:51 Ответить
А там все новые. Новые немцы, новые англичане, новые швейцарцы, итальянцы. А потом - откуда коронавируса столько приперли?
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10.05.2020 14:33 Ответить
""К концу месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - говорит Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа"
Несчастная страдалица!
И билет на самолёт до Никарагуа не хочешь?
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10.05.2020 12:55 Ответить
Не-а, там Нурьега.
Я была студенткой - в Никарагуа был Нурьега.
Я стала старушкой, а в Никарагуа все тот же Нурьега.
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10.05.2020 12:57 Ответить
Свободу Анжеле Дэвис!
Но пасаран!
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10.05.2020 13:42 Ответить
Нам бы такой риск бедности, как в Швейцарии!!! хотя при зеле это неосуществимая мечта!!Ничего! Терпите украинцы!! Вот объединятся два неадекватных, дебильных клоуна, зеленский и саакашвили, объединят свои усилия по разбазариванию Украины и сдачи интересов Украины россиии, по снижении всех налогов, и начнёт наш хвалённый, воровитый, малый и средний бизнес ещё больше душить украинский народ, своими заоблачными ценами и некачественными товарами, и заживём мы тогда действительно как папуасы!!
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10.05.2020 12:58 Ответить
Я просто смеюсь! Трудно сказать кто эти люди, но уж точно не швейцарцы. В Швейцарии защищены абсолютно все слои населения, главное иметь легализованные документы и вовремя обратиться за помощью.
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10.05.2020 13:56 Ответить
то ли дело у слугнарода,
все могут учиться играть кое чем на рояле
и вполне бесплатно
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10.05.2020 14:29 Ответить
ОТБЛАТ! А я думал всегда, что там у каждого как минимум по 3 банка. Ну ювелирных мастерских на худой конец.
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10.05.2020 14:31 Ответить
шмыгали и дрыгали могут гордиться ...
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10.05.2020 14:31 Ответить
В Швейцарии домашние животные живут лучше , чем подавляющее число жителей бывшего СССР , достроились коммунизма
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10.05.2020 15:03 Ответить
Несколько лет назад правительство Швейцарии предложило гражданам деньги даром - в виде ежемесячной выплаты базового безусловного дохода (то есть просто на халяву): взрослым по 3 тыс. евро, а детям по 800.
Но результат по итогам референдума - нужны вам деньги или нет. Швейцарцы массово повалили на референдум и там массово сказали твердое... НЕТ (!).
В ********* скот от чуть не обосрался от зависти за чужие упущенные деньги.
А теперь вот за продуктами стоят.
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10.05.2020 16:28 Ответить
в Женеве - тысяча, если бы в Киеве раздавали...потребовались бы сотни тысяч? или до миллиона все же дошло бы число?
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10.05.2020 17:43 Ответить
Бедные голландцы! Нужно им помочь!
Собираем всей Украиной гуманитарную помощь.
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10.05.2020 22:20 Ответить
 
 