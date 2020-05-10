Смерть украинца в Польше: босса, запретившую вызывать скорую и спрятавшую тело, приговорили к 1 году и 10 мес. тюрьмы. ФОТО
Хозяйку нелегальной столярной мастерской в Польше, которая прошлым летом запретила вызвать скорую для сотрудника-украинца, а когда он умер, вывезла его тело в лес, приговорили к 1 году и 10 месяцам заключения.
Такой вердикт вынес суд в Новом Томышле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.pl.
Гражину Ф. признали виновной в неоказании помощи и непреднамеренном убийстве 36-летнего украинца Василия Чорнея. Также суд запретил ей в ближайшие 8 лет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с наймом работников.
Следователи выяснили, что в июне 2019 года Василий Чорней трудился в нелегальной столярной мастерской в Новом Томышле. Во время работы украинец потерял сознание. Гражина Ф. запретила вызвать скорую помощь, опасаясь разоблачения своего нелегального предприятия. Один из сотрудников пытался реанимировать Василия, но безуспешно.
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Когда украинец умер, Гражина Ф. отпустила работников по домам, взяла в прокате автомобиль и вывезла его тело в лес в 125 километрах от города. Там его позднее нашли лесники.
Вместе с Гражиной Ф. перед судом предстал один из ее сотрудников — Сергей Х. Он помогал начальнице грузить тело Василия в автомобиль. Сергей Х. пояснил судье, что не сообщил о случившемся в полицию, так как не знает языка и боялся, что его привлекут за нелегальную работу. Его приговорили к штрафу в 8000 злотых (51 тыс. грн. — Ред.).
Напомним, тело Василия Чорнея нашли в польском лесу в июне 2019 года. Василий был жителем Ивано-Франковской области. У него остались вдова, трое детей и престарелые родители.
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Нелегальный наем работников, неоказание помощи в случае угрозы жизни и "безчещение звлок"- издевательство над мертвым - и за это только год отсидки.
Він же помер хоч і сам, але ж невідомо, якби забрала швидка, то може і врятували б!
не надала допомогу...вивезла у ліс і кинула...то все те вона робила ненавмисно?
Ст. 155. Кто неумышленно вызывает смерть человека,
подлежит наказанию лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
все справедливо
Варвары! Изверги!
У нас если украл миллиард и не поделился, то: и "лишение права занимать опр. долж. и т. д. и т.п. сроком на 3 года".
Багато де потрібно вистояти всю робочу зміну на ногах, і буває при цьому переносячи важкі предмети!
А як не згадати:
- сирі овочеві підвали,
- сирі парники,
- холодні м'ясопереробні або рибні цехи,
- протяги від систем вентиляції або кондиціонерів,
- пилові майстерні і цехи,
- гучні верстати що псують слух,
- робота зі скловатою (або мінватою) яка потрапляючи на шкіру або на слизові оболонки очей та органів дихання викликає подразнення і алергії,
- токсичні запахи фарби і пластика
- і інші шкідливі для здоров'я умови роботи!
Це жорсткий стрес для організму і серйозне випробування на міцність для тих хто не володіє кінським здоров'ям!
Якщо працівник "зламався" тобто захворів - його викидають як собаку, так як на його місце є багато бажаючих.
Страхові фірми як правило ******* фразу - відмазку: "не страховий випадок", так що на них особливо розраховувати не доводиться, а якщо працівник влаштований нелегально, то отримати страховку шансів майже немає.
Є жорсткі норми або конвеєр, так що в спокійному темпі працювати як правило не вдається - пани і наглядачі кваплять і загрожують штрафами або звільненням!
Навіть відійти по нужді потрібно просити дозволу!
Така незавидна доля ******** рабів, за маленьку для європи плату - близько 1000 доларів на місяць!
З цієї суми як правило вираховують за житло та харчування, мало де годують і поселяють безкоштовно.
На жаль низький рівень більшості зарплат в Україні для простих робітників змушує людей їхати на заробітки, де часто відношення до нелегальних робітників як до худоби!
И еще, сколько человек сможет проработать по 10 часов в день 6 дней в неделю, и жить в бомжатнике с такими же? И есть ли шанс завести семью в таких условиях? В общем, ничего хорошего.
Але у нас навіть за навмисне вбивство не завжди саджають.