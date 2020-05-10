Смерть украинца в Польше: босса, запретившую вызывать скорую и спрятавшую тело, приговорили к 1 году и 10 мес. тюрьмы. ФОТО

Хозяйку нелегальной столярной мастерской в Польше, которая прошлым летом запретила вызвать скорую для сотрудника-украинца, а когда он умер, вывезла его тело в лес, приговорили к 1 году и 10 месяцам заключения.

Такой вердикт вынес суд в Новом Томышле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.pl.

Гражину Ф. признали виновной в неоказании помощи и непреднамеренном убийстве 36-летнего украинца Василия Чорнея. Также суд запретил ей в ближайшие 8 лет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с наймом работников.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года Василий Чорней трудился в нелегальной столярной мастерской в Новом Томышле. Во время работы украинец потерял сознание. Гражина Ф. запретила вызвать скорую помощь, опасаясь разоблачения своего нелегального предприятия. Один из сотрудников пытался реанимировать Василия, но безуспешно.

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Когда украинец умер, Гражина Ф. отпустила работников по домам, взяла в прокате автомобиль и вывезла его тело в лес в 125 километрах от города. Там его позднее нашли лесники.

Вместе с Гражиной Ф. перед судом предстал один из ее сотрудников — Сергей Х. Он помогал начальнице грузить тело Василия в автомобиль. Сергей Х. пояснил судье, что не сообщил о случившемся в полицию, так как не знает языка и боялся, что его привлекут за нелегальную работу. Его приговорили к штрафу в 8000 злотых (51 тыс. грн. — Ред.).

Напомним, тело Василия Чорнея нашли в польском лесу в июне 2019 года. Василий был жителем Ивано-Франковской области. У него остались вдова, трое детей и престарелые родители.

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