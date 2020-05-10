СБУ подозревает чиновников управления Сумского облсовета в растрате более 1,5 млн грн, выделенных для детской больницы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение государственных средств, которые были предусмотрены для обустройства рабочих мест медиков Сумской областной детской клинической больницы.

По предварительным данным следствия, должностные лица одного из управлений Сумского облсовета при организации тендера на приобретение 80 компьютеров для медучреждения искусственно завысили стоимость продукции на более 1,5 миллиона гривен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Деньги были перечислены на аффилированную коммерческую структуру, которая, благодаря вмешательству чиновников, безосновательно одержала победу в ходе проведения торгов.

Оперативники спецслужбы задокументировали проведение сделки по выводу в "тень" бюджетных денег.

Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

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В ходе проведения следственно-оперативных действий руководитель одного из управлений облсовета пытался избавиться незадекларированных 10 тысяч долларов и технических паспортов на два автомобиля, которыми он пользовался. Вещественные доказательства планировал незаметно вынести из помещения учреждения его подчиненный.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Проверяется возможная причастность фигурантов к другим фактам противоправной деятельности.

Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

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