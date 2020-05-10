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Новости Фото Силовики
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СБУ подозревает чиновников управления Сумского облсовета в растрате более 1,5 млн грн, выделенных для детской больницы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение государственных средств, которые были предусмотрены для обустройства рабочих мест медиков Сумской областной детской клинической больницы.

По предварительным данным следствия, должностные лица одного из управлений Сумского облсовета при организации тендера на приобретение 80 компьютеров для медучреждения искусственно завысили стоимость продукции на более 1,5 миллиона гривен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Деньги были перечислены на аффилированную коммерческую структуру, которая, благодаря вмешательству чиновников, безосновательно одержала победу в ходе проведения торгов.

Оперативники спецслужбы задокументировали проведение сделки по выводу в "тень" бюджетных денег.

Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

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В ходе проведения следственно-оперативных действий руководитель одного из управлений облсовета пытался избавиться незадекларированных 10 тысяч долларов и технических паспортов на два автомобиля, которыми он пользовался. Вещественные доказательства планировал незаметно вынести из помещения учреждения его подчиненный.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Проверяется возможная причастность фигурантов к другим фактам противоправной деятельности.

Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

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СБУ подозревает чиновников управления Сумского облсовета в растрате более 1,5 млн грн, выделенных для детской больницы 01
СБУ подозревает чиновников управления Сумского облсовета в растрате более 1,5 млн грн, выделенных для детской больницы 02
СБУ подозревает чиновников управления Сумского облсовета в растрате более 1,5 млн грн, выделенных для детской больницы 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщение о растрате 845 тыс. грн вручено мэру одного из городов Полтавщины, - прокуратура

Автор: 

правоохранительные органы (2971) растрата (244) СБУ (20134) силовики (2799) Сумская область (3420) Сумы (1200)


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Топ комментарии
+8
За 3 десятилетия в Украине выведен особый сорт чиновников для которых украсть у больных детей - это святое!
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10.05.2020 20:36 Ответить
+7
подозревают это хорошо
а вот посадки нет --- как всегда
/распилят и все/
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10.05.2020 20:29 Ответить
+5
СБУ подозревает...,я одного не пойму почему СБУ не подозревает как на юго востоке Украины в онлайне методично проталкивают русский мир,и на местах в онлайне трут посты украинцев или посты делают плавающими мало доступными. ОПЗЖ красиво всё подносит,такое впечатление что русский мир скоро с цветами будем встречать
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10.05.2020 20:48 Ответить
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А что остальные 23 облсовета белые и пушистые? Чего ж так Сумскому не повезло?
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10.05.2020 20:21 Ответить
Це ж буде звіздєц!
Тоді потрібно буде саджати майже всіх!
Залишаться мабуть тільки технічки, які миють поли...
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10.05.2020 20:44 Ответить
так ото ж ...
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11.05.2020 00:10 Ответить
подозревают это хорошо
а вот посадки нет --- как всегда
/распилят и все/
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10.05.2020 20:29 Ответить
мудрый и талантливый украинский народ ворует оголтело и на всех уровнях. Никакой президент и никакой прокурор уже не помогут. Точка невозврата пройдена.
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10.05.2020 20:35 Ответить
Вони всі так заробляють і начальство СБУ також.
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10.05.2020 20:36 Ответить
За 3 десятилетия в Украине выведен особый сорт чиновников для которых украсть у больных детей - это святое!
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10.05.2020 20:36 Ответить
Как только последняя купюра из 10000$ плавно перетечет в нужный карман, то с ним исчезнет и слово подозревают. Как дети, честное слово.
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10.05.2020 20:39 Ответить
К деньгам все липнут в КУМОВСКОЙ Украине
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10.05.2020 20:51 Ответить
СБУ подозревает...,я одного не пойму почему СБУ не подозревает как на юго востоке Украины в онлайне методично проталкивают русский мир,и на местах в онлайне трут посты украинцев или посты делают плавающими мало доступными. ОПЗЖ красиво всё подносит,такое впечатление что русский мир скоро с цветами будем встречать
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10.05.2020 20:48 Ответить
а чого таких дільців прихватувати не після вчинення злочину, і навіть не на стадії замаху! а на стадії замислу!
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10.05.2020 21:05 Ответить
А почему фСБУ вместо выполнения своих прямых обязанностей занимается крышеванием и расправой с неугодными?...
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10.05.2020 21:14 Ответить
Сумська облрада,це та яка підтримала Зюзю назвавши мера Сумм А.Бондаренко сепарастистом?
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10.05.2020 21:39 Ответить
До каких пор будут только подозревать, давным-давно их надо было сажать, вот тогда уже небыло бы такого бардака, сажать надо, а не сопли жевать.
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10.05.2020 22:23 Ответить
два 200-тых крузака+ 10-ка баков- ничё так паренек держал по сейфам...
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10.05.2020 22:25 Ответить
при попытке к бегству....ррраассстрелять...........
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11.05.2020 01:20 Ответить
Хочется знать где все они и им подобные сидят хотим проведать и посмотреть как содержаться в местах лишения свободы по сути за время существования Украины как свободного от совка государства их должно быть просто немерено, а на самом деле из них сидячих столько, сколько заболевших короновирусом в Антарктиде
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11.05.2020 01:49 Ответить
 
 