46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль. ИНФОГРАФИКА

Всего в Ривненской области 1001 случай заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил в Facebook председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавируса при Ривненской ОГА информирует: по состоянию на вечер 10 мая на Ривненщине зафиксировано 46 новых случаев COVID-19", - уведомил глава ОГА.

Возраст больных от 22 до 78 лет.

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Уточняется, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 22 человека. "Ушла из жизни 66-летняя жительница. Ровно и 58 летняя жительница Вараша", - уточнил председатель госадминистрации информацию за день.

Из 1001 заболевшего по области за все время 204 - медработники; 77 детей. Госпитализированы 226 человек.

При этом за воскресенье из Ривненской ЦГБ выписали еще 8 пациентов. "Поэтому сейчас в области от COVID-19 выздоровели уже 173 человека", - отметил Коваль.

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Напомним, на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек. В Ривненской области, по даннім Минздрава, было 926 случаев коронавируса.