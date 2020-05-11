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46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль. ИНФОГРАФИКА

Всего в Ривненской области 1001 случай заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил в Facebook председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавируса при Ривненской ОГА информирует: по состоянию на вечер 10 мая на Ривненщине зафиксировано 46 новых случаев COVID-19", - уведомил глава ОГА.

Возраст больных от 22 до 78 лет.

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Уточняется, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 22 человека. "Ушла из жизни 66-летняя жительница. Ровно и 58 летняя жительница Вараша", - уточнил председатель госадминистрации информацию за день.

Из 1001 заболевшего по области за все время 204 - медработники; 77 детей. Госпитализированы 226 человек.

При этом за воскресенье из Ривненской ЦГБ выписали еще 8 пациентов. "Поэтому сейчас в области от COVID-19 выздоровели уже 173 человека", - отметил Коваль.

46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль 01

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46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль 02

Напомним, на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек. В Ривненской области, по даннім Минздрава, было 926 случаев коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) Ровно (533) смерть (9261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1259)


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От того что разбиваются иногда самолёты не закрывают авиаперелёты. То почему закрывают страны из-за того что иногда кто-то умирает от гриппа?
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11.05.2020 02:26 Ответить
Ну надо ж зашугать людей...
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11.05.2020 09:05 Ответить
Влада збожеволила на короні. Так переживає за життя людей,що отключили АЕС,щоб підняти ціни на ел.енергію. 46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 2671
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11.05.2020 03:23 Ответить
Ужас. Нужно продлить карантин до ноября/))) или лучше до марта 2021 года. И в парки не ходить там страшно
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11.05.2020 07:37 Ответить
Власть извращает человека как и любой наркотик. Получив дозу вдасти при карантине они уже не могут отказаться доброаольно. Нет грипа есть стадо которое они гоняют туда сюда
без смысла тллько лишь бы получить удовольствие.
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11.05.2020 08:43 Ответить
 
 