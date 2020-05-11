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Новости Фото ДТП
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На трассе "Киев-Одесса" столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 мая, на автодороге М-05 "Киев-Одесса" на 284 км в направлении г. Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летний водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями, также жители Харьковщины, доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.

На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали 01

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

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На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали 02

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали 03

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанное автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам (050 ) 013 01 48 или 102.

На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали 04
На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали 05
Фото: сайт Нацполиции

ДТП (7700) Николаевская область (2159) Нацполиция (16608)


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Топ комментарии
+4
Феерически тупой высер!
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11.05.2020 14:21 Ответить
+3
эпидемия отсутствия ума....
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11.05.2020 14:10 Ответить
+1
обожаю такие новости))) а сегодня их - пруд пруди)) очищается земля)
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11.05.2020 14:16 Ответить
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эпидемия аварий. срочно загнать все машины в гаражи на карантин.
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11.05.2020 13:53 Ответить
эпидемия отсутствия ума....
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11.05.2020 14:10 Ответить
И тормозов.
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11.05.2020 14:35 Ответить
а зачем дебилам тормоза???
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11.05.2020 15:04 Ответить
нехрен летать ...клоуны....
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11.05.2020 14:10 Ответить
обожаю такие новости))) а сегодня их - пруд пруди)) очищается земля)
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11.05.2020 14:16 Ответить
Феерически тупой высер!
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11.05.2020 14:21 Ответить
Я сам в дтп с фурой попал.мало того что дорога с ограничением 30 км в час ,одна фура начала обганять другую фуру на Т образном перекрестке и при этом оно ещё по телефону трындел!!!и мне така херня на встречу! Начал уходить и прицепом меня зацепил!
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11.05.2020 14:58 Ответить
взагалі то, з такими пошкодженням, після зіткнення з фурою, двоє виживших - це явна подяка безпечній конструкції Шкоди. Був би Сенс чи Славута - вбитих було би акурат вдвоє більше
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11.05.2020 15:05 Ответить
То через населенный пункт там где одна полоса в одну сторону другая в другую,два зерновозов с дополнительным прицепом идут друг за дружкой тут тело на другой фуре начинает обгонять по встрече через два пешиходных перехода ,аж легковушек пришлось тикать на обочену чтоб дебила пропустить!!!
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11.05.2020 15:05 Ответить
Вантажівки розєбали праву смугу і тепер курви ****** іздять по лівій..
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11.05.2020 16:54 Ответить
А вона там була?????
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11.05.2020 20:05 Ответить
 
 