На трассе "Киев-Одесса" столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 мая, на автодороге М-05 "Киев-Одесса" на 284 км в направлении г. Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летний водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями, также жители Харьковщины, доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

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Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанное автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам (050 ) 013 01 48 или 102.





Фото: сайт Нацполиции